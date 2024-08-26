آب – عمّان : حاز مجمّع المناصير الصناعي - والتابع لمجموعة المناصير - مؤخراً على التكريم الملكي السامي في احتفالية يوم الصناعة الأردنية "رواد التشغيل" التي أقيمت بتنظيم من غرفة صناعة عمان تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم، وبحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين السيد يوسف الشمالي، ورئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، وذلك لتكريم 100 شركة أردنية حققت تميزاً في تشغيل الأيدي العاملة المحلية لديها.

وقد تم اختيار مجمع المناصير الصناعي من ضمن "أفضل الشركات في التوظيف" تقديراً لالتزامه الاستثنائي في خلق فرص العمل واستقطاب الكفاءات وقدرته على توفير بيئة عمل حاضنة. كما جاء هذا التكريم المميز تأكيداً على جهود المناصير المستمرة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة والمساهمة في تسهيل عملية التوظيف لأبناء وبنات الوطن.

وتعليقاً على هذا التكريم، قال المهندس عبد الرحمن عبيد، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة المناصير والرئيس التنفيذي بالنيابة لمجمّع المناصير الصناعي: "نحن فخورون بهذا التكريم الذي يعكس التقدير الملكي السامي لإنجازات الصناعة الوطنية وما هذا إلا وسام نعتز به يدفعنا للمزيد من العطاء للقيام بدورنا في المساهمة في توليد فرص عمل جديدة وتشغيل الأيدي العاملة الأردنية، والاستثمار في تدريب وتطوير مهارات العمالة، مما يعزز النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة". وأضاف: "تتماشى استراتيجيتنا مع رؤية التحديث الاقتصادي والتي تأخذ بعين الاعتبار التحديات التي تواجه القطاع الصناعي والفرص المستقبلية له، كما أننا نؤمن بأهمية الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص لتمكين الصناعة المحلية وتشجيعها على المزيد من التطور".

يُذكر أن السمة الأبرز التي تم أخذها بعين الاعتبار في تميز الصناعات الوطنية في هذا التكريم هي مدى مرونتها وقدرتها على استيعاب الصدمات والتعافي ، خاصة خلال السنوات الخمس الأخيرة.

ومن الجدير بالذكر أن مجمّع المناصير الصناعي (الشركة الحديثة للأسمنت والتعدين سابقًا) وهي شركة تابعة لمجموعة المناصير تأسست عام 2008 و بدأت الإنتاج في عام 2011. ويقدم مجمّع المناصير الصناعي منتجات عالية الجودة بمختلف القطاعات التي يعمل بها والتي تتنوع ما بين حلول البناء، والمعادن الصناعية التي تدخل في الصناعات المهمة، ومواد الأسمدة الطبيعية، ومكملات الأعلاف الحيوانية، حيث يقدم المجمّع أفضل منتجاته الصناعية لعملائه على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي. وتقوم أعمال المجمع على أسس وقيم هامة تأخذ بعين الاعتبار الصحة والسلامة، والبيئة والمجتمع، والابتكار، والنزاهة والاحترام، وهو حائز على شهادات الآيزو 9001 و 45001 و14001، كما يضم مجمّع المناصير الصناعي أكثر من 750 موظفاً وتبلغ مساحته نحو 4 كيلو متراً مربعاً.

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