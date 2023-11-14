من خلال مذكرة تفاهم وقعت في معرض دبي للطيران لتعزيز الابتكار في تكنولوجيا الطيران

تشكل هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية المجمع لجعل الشارقة وجهة عالمية للابتكار والأبحاث في مجال الطيران

الشارقة: وقع مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار (SRTIP) ووكالة الإمارات للفضاء اتفاقية تعاون لاستكشاف مجالات جديدة للتعاون من خلال استغلال قدرات وامكانيات كل منهما، من أجل دعم وتطوير الاستثمار في تطوير تقنيات ابتكارية مستدامة تتعلق بقطاع تكنولوجيا الطيران والفضاء.

تم توقيع مذكرة تفاهم خلال معرض دبي للطيران من قبل سعادة حسين المحمودي، المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وسعادة المهندس سالم القبيسي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء.

ويعتبر مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار موطنًا لعدد من اللشركات المتخصصة في تطوير تقنيات مختلفة في قطاعات الطيران، بما في ذلك تلك التي تعمل في تطوير الطائرات بدون طيار، وتطبيقات الواقع الافتراضي، وحلول التدريب الافتراضي، والخرسانة الموصلة للكهرباء التي تجد تطبيقًا في المطاراتوالمنشآت المتعلقة بقطاع الطيران.

يأتي هذا الإعلان ضمن استراتيجية المجمع لتعزيز مكانة الشارقة كوجهة عالمية للابتكار والبحث في مجال الطيران، عبر الاستفادة من السوق العالمية لتكنولوجيا الفضاء التي نمت من 261.12 مليار دولار في عام 2022 إلى 278.43 مليار دولار في عام 2023 بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 6.6%.

وعلق حسين المحمودي، على هذا التعاون بقوله: "يسعدنا توقيع هذه مذكرة التفاهم مع وكالة الإمارات للفضاء ، اذ تمثل هذه الاتفاقية خطوة هامة في التزامنا بالمشاريع المستدامة، خاصة تلك المتعلقة بقطاع الطيران. هذه المذكرة الهامة تأتي في إطار هدف مجمع الشارقة لجعل الشارقة مركزًا للابتكار والبحث في مجال الطيران والعلوم المختلفة. نحن نعمل جاهدين لاستقطاب ودعم الشركات والاستثمارات الملتزمة بتقدم بحوث وتطوير تقنيات علوم الفضاء وتكنولوجيا الطيران".

وبموجب مذكرة التفاهم الموقعة ، سيعمل مجمع الشارقة للابتكارووكالة الإمارات للفضاء على "المساهمة في وضع خطط وبرامج متخصصة تهدف لتنمية قطاع الطيرات عبر السعي نحو دعم وتطوير التقنيات الحديثة والشركات الناشئة العاملة في قطاع الطيرات "، مدفوعًا بالأهداف المشتركة المتمثلة في تعزيز العلاقات الثنائية بما يساهم في عملية التنمية المحلية.

وتشارك وكالة الإمارات للفضاء في العديد من المبادرات في معرض دبي للطيران. ويشمل ذلك مناطق مخصصة لتحدي Planet X وبرنامج المناطق الاقتصادية الفضائية. وتسعى وكالة الإمارات للفضاء إلى تعزيز دور شركات القطاع الخاص الناشئة في مجال الفضاء في دولة الإمارات لتعزيز مكانة الدولة عالمياً كدولة رائدة في مجال الاستثمار الفضائي وريادة الأعمال.

هذا ويضم المجمع مجموعة من المشاريع البحثية الواعدة في هذا المجال كتطبيقات الواقع الافتراضي والواقع المعزز، ومركز التدريب الافتراضي الذي يحاكي بيئات الطيران لتدريب طواقم الطائرات، ومشاريع مبتكرة مثل الخرسانة الموصلة للكهرباء ذات صلة مباشرة بصناعة الطيران.

مع توجيه الدعوة للشركات المختصة في تكنولوجيا الطيران، يوفر مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار بيئة مثالية للشركات المتخصصة في البحث والتطوير. يقدم المجمع مرافق بحثية متطورة، ومختبرات حديثة، وبيئة داعمة للابتكارات الرائدة. اذ تهدف فكرة هذه المختبرات إلى تزويد الباحثين والمبتكرين بأحدث التقنيات والآلات الحديثة والمبتكرة في عدة مجالات واختصاصات مختلفة، بالإضافة الى استقطاب الشركات العالمية في قطاعات مختلقة في مكان موحد.

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