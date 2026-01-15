الإمارات العربية المتحدة: أعلن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بالتعاون مع مجلس نافس للشباب عن إطلاق مبادرة "برنامج ألفا"، وهي مبادرة تفاعلية رائدة صُممت خصيصاً للطلبة الإماراتيين من جيل ألفا في المرحلة الدراسية المتوسطة، ويُعدّون الجيل الرقمي الأكثر ارتباطاً بالتكنولوجيا، بهدف إتاحة فرصة فريدة لاستكشاف بيئة العمل في القطاع الخاص، وتنمية مهاراتهم المستقبلية في سن مبكرة.

ويأتي إطلاق الدفعة التجريبية الأولى من البرنامج ضمن جهود "مجلس نافس للشباب" لدعم التوجهات الاستراتيجية لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية الهادفة إلى الاستثمار المبكر في رأس المال البشري الإماراتي، وذلك عبر تعريف جيل ألفا بالفرص الواعدة التي يزخر بها القطاع الخاص منذ المراحل الدراسية المتوسطة، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في إعداد جيل من قادة المستقبل القادرين على مواكبة المتغيرات الاقتصادية، عبر تزويدهم بالمهارات العملية المبكرة وتعزيز وعيهم بمتطلبات سوق العمل المستقبلية.

ويهدف البرنامج إلى توعية الطلبة بفرص العمل المستقبلية وغرس ثقافة العمل منذ سن مبكرة وتعزيز جاهزيتهم للمستقبل وربط اهتماماتهم الشخصية بالمسارات الوظيفية المتاحة، كما يسهم في تطوير مهاراتهم الحياتية والعملية بما يواكب استراتيجيات الدولة في تنمية المهارات الوطنية، بما يشمل بناء مهارات الطلبة وتعريفهم بالقطاع الخاص وفق استراتيجية مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وتنمية المهارات الحياتية في بيئة آمنة، وتطوير مهارات المستقبل بما يتماشى مع توجهات الدولة في إعداد الكوادر الوطنية.

ويستهدف "برنامج ألفا"، الذي يتولى مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بالتعاون مع مجلس نافس للشباب الإشراف على تنفيذه، الطلبة المتفوقين في الصفوف من السادس وحتى الثامن (الأعمار 12-14 سنة)، ويتكوّن من مرحلتين متكاملتين؛ تبدأ الأولى بسلسلة من ورش العمل التفاعلية التي تُنظَّم بالتعاون مع المدارس ويقدمها أعضاء من مجلس نافس للشباب، حيث تركّز على تنمية المهارات الشخصية وبناء الوعي المهني وحل التحديات بصورة جماعية وبناء المهارات القيادية، مدعومة بجلسات إرشاد وتوجيه مباشر من خبراء ومتخصصين في مختلف المجالات. تليها مرحلة المحاكاة الوظيفية التي تُنفَّذ بالشراكة مع شركات من القطاع الخاص، وتمنح المشاركين تجربة بيئات عمل حقيقية لتعزز مهارات المستقبل والثقة بالنفس، وبذلك يتجاوز البرنامج كونه مجرد دورة تدريبية، ليشكّل فرصة انطلاق حقيقية تمكّن الطلبة من اكتشاف شغفهم المهني في سن مبكرة.

وصُمّم البرنامج بالتعاون مع شركاء استراتيجيين من القطاع الخاص، من بينهم مجموعة الفطيم، ومجموعة "الشلهوب"، وشركة "بريسايت"، و"بي دبليو سي (PwC)"، و"أتكينز رياليس"، ومجموعة عبدالواحد الرستماني، حيث ستسهم هذه الشركات في تقديم تجارب محاكاة وظيفية مبسطة وفرص تعلّم عملية بهدف تنمية مهارات المستقبل لدى الطلبة، وتعريفهم ببيئات العمل المختلفة، ودعم إعداد الجيل القادم من الكفاءات الوطنية. فيما ستقوم الجهات التعليمية والمتمثلة فى مدرسة جيمس الخليج الدولية، والأكاديمية الأمريكية للبنات، ومدرسة المتنبي للشراكات التعليمية، بتطوير برامج تجمع بين التوجيه الأكاديمي والتطبيق العملي لتعزيز الاستعداد المهني المبكر.

وتعليقاً على إطلاق البرنامج، قال ماجد بن زوبع، رئيس مجلس نافس للشباب: "نؤمن في 'مجلس نافس للشباب' بأن بناء مستقبل اقتصادي مستدام يبدأ بالاستثمار المبكر في عقول وطاقات الطلبة. يُمثل 'برنامج ألفا' جسراً حيوياً يربط بين الطموح الأكاديمي والواقع المهني، حيث نهدف من خلاله إلى كسر المفاهيم النمطية والحواجز النفسية المرتبطة بالعمل في القطاع الخاص منذ سن مبكرة، وذلك انسجاماً مع توجهات الدولة في إعداد جيل ألفا، وتزويدهم بالمهارات اللازمة التي تجعلهم خياراً مفضلاً في سوق العمل مستقبلاً. إن تعاوننا مع كبرى المؤسسات ضمن هذا البرنامج يعكس مسؤولية وطنية مشتركة تجاه إعداد قادة الغد".

نبذة عن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية:

تأسّس مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، بتوجيهات المغفور له بإذن الله، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ويتولّى المجلس مسؤولية تنفيذ البرنامج الحكومي لدعم استيعاب المواطنين في القطاع الخاص "نافس"، ويعمل على صياغة وتنفيذ استراتيجيات طويلة الأمد، لتأهيل وتطوير رأس المال البشري الوطني، وتوفير برامج تدريبية وتوجيهية مبتكرة، تعزّز تنافسية المواطنين في سوق العمل.

تنبثق رؤية المجلس من بناء كوادر قادرة على قيادة اقتصاد إماراتي مزدهر، وتتمحور رسالته حول تمكينهم وتأهيلهم، من خلال منظومة متكاملة، قائمة على الشراكات، والابتكار، والنزاهة.

يركز المجلس على التوظيف المستدام، وزيادة جاذبية القطاع الخاص، وتعزيز بيئة عمل مرنة، تستشرف المستقبل، وتواكب التحولات الاقتصادية العالمية. للمزيد من المعلومات، زوروا الموقع الإلكتروني: etcc.gov.ae.

نبذة عن مجلس نافس للشباب:-

تأسّس مجلس نافس للشباب تحت مظلة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، بهدف إنشاء منصة حوارية للتواصل الدوري مع الشباب، وتشجيعهم على الانضمام إلى القطاع الخاص، والمساهمة في إبداء الآراء والتوصيات حول الخطط والسياسات المتعلقة بملف التوطين. كما يسعى المجلس لإلهام الطلاب لاستكشاف مجالات مهنية تتماشى مع متطلبات المستقبل، وابتكار مبادرات تعزز مهارات الشباب بما يواكب متطلبات سوق العمل في القطاع الخاص، واستثمار الطاقات الشبابية، وجذب الموهوبين والمبدعين للمشاركة في مختلف المبادرات.

يضم المجلس 15 عضواً من المواطنين المتميزين العاملين في القطاع الخاص ضمن القطاعات الحيوية المختلفة ممن لا تتجاوز اعمارهم 35 سنة ولديهم ثقافة عامة واهتمام واطلاع بقضايا الشباب ويمثلون النطاق الجغرافي للدولة. تم اطلاق التشكيل الثاني من المجلس في يناير 2025 وفق معايير المؤسسة الاتحادية للشباب تحت اشراف ورعاية مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية لمدة عاميين متتالين.

ويشارك المجلس في دعم الممكّنات الحكومية من خلال حضور ملتقى شباب القطاع الخاص، وورش العمل الخاصة بتعزيز جاذبية القطاع الخاص، والمبادرات الإعلامية المتنوعة. كما يساهم في التوعية وتغيير المفاهيم عبر الحلقات النقاشية وورش العمل التوعوية لطلبة المدارس والجامعات، والمشاركة في معارض التوظيف. ويمثل المجلس الشباب المواطنين العاملين في القطاع الخاص عبر المشاركة في المجالس المجتمعية والمؤتمرات والفعاليات المتنوعة، والتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب. ويتولى أعضاء المجلس أيضاً التعاون مع مختلف الجهات لتنسيق المبادرات المتعلقة بالتوطين، وتقديم المقترحات الفعّالة، وإشراك الشباب والمجتمع في المبادرات الشبابية، إلى جانب تمثيل برنامج "نافس" في وسائل الإعلام. للمزيد من المعلومات، زوروا الموقع الإلكتروني: etcc.gov.ae

