عمان-عقد مجلس مديري مجموعة طلال أبوغزاله العالمية مؤخرا اجتماعه الأول للدورة العاشرة لعام 2023 رقميًا، لبحث سبل الحد من آثار الأزمة الاقتصادية التي تؤثر على العالم.

وجاءت توصيات وقرارات المجلس وفقا لرؤية وتوجيهات سعادة الدكتور طلال أبوغزاله رئيس ومؤسس "أبوغزاله العالمية" المتعلقة بالتطورات الدولية وما يترتب عليها من مخاطر وتهديدات وفرص، ووفقا لتوقعاته بأن العالم مقبل خلال العام الجاري على مرحلة كساد اقتصادي، ستزداد سوءا.

ودعا المجلس إلى التركيز على ضبط النفقات وزيادة الإيرادات وتكثيف جهود الرقابة على الإنتاجية.

ويساهم مجلس المديرين الذي تأسس عام 2014 في صنع القرارات وتقديم الاقتراحات والتوصيات لرئيس المجموعة بما يخدم العمل، حيث يعد المجلس أحد أهم آليات الحوكمة التي تنتهجها المجموعة.

ويتابع المجلس التطورات الدولية ووضع الأسواق العالمية وعملية التحول الرقمي والتعلم الإلكتروني، ويبحث التحديات القائمة في المؤسسة التي تفرضها التحولات الدولية وإيجاد الحلول لها.

وأكد المجلس على ضرورة تطوير سياسات العمل وتطبيقها باستمرار تقديم الخدمات بأعلى جودة، مع مواصلة التحول الرقمي لجميع خدمات ونشاطات المجموعة وضمان وصولها وتطبيقها للمستفيدين حول العالم مع اعتماد خطط ومنهجية متقدمة في تسويق نشاطات المجموعة الإنتاجية.

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