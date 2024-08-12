الإمارات العربية المتحدة : أطلق مجلس الشباب في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز، اليوم "مجلس الشباب الخليجي للألمنيوم"، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للشباب.

وشهد الاجتماع الأول لمجلس الشباب الخليجي مشاركة من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وشركة معادن للألمنيوم من المملكة العربية السعودية، وشركة صحار للألمنيوم من سلطنة عُمان.

ويهدف "مجلس الشباب الخليجي للألمنيوم" إلى تعزيز فرص التعاون والشراكة بين الشباب في قطاع الألمنيوم في مختلف أنحاء المنطقة. ويعمل المجلس الجديد تحت مظلة "المجلس الخليجي للألمنيوم"، وهو هيئة تنسيقية لقطاع الألمنيوم في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وخلال الجلسة الافتتاحية، قامت المجموعة بمناقشة دور المواهب الشابة في تعزيز نمو قطاع الألمنيوم والتنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "نعمل في الإمارات العالمية للألمنيوم على تمكين الجيل القادم من القادة من أجل تحقيق النمو المستدام لقطاعنا ومنطقتنا في المستقبل، حيث نسعى إلى تزويد شبابنا بفرص التعلم والتطوير من أجل المساهمة في ابتكار حياة عصرية متكاملة. كما أتوجه بالتهنئة لمجلس الشباب التابع لشركتنا على إنشاء مجلس الشباب الخليجي للألمنيوم".

من جانبها، قالت هلا الهاشمي، رئيسة مجلس الشباب في الإمارات العالمية للألمنيوم، ومهندسة في قسم التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة لدى الشركة: "يشرفنا استضافة أول اجتماع إقليمي للشباب من شركات الألمنيوم الخليجية وإطلاق أول مجلس للشباب الخليجي في قطاع الألمنيوم. نطمح بأن يسهم المجلس في تعزيز التعاون والتبادل المعرفي بين المواهب الشابة في هذا القطاع الحيوي، مؤكدين على التزامنا في تحقيق التنمية الصناعية في قطاع الألمنيوم في منطقة الخليج".

وقام مجلس شباب الإمارات العالمية للألمنيوم بتنظيم "منتدى الشباب في التصنيع والتكنولوجيا" الأول في عام 2022، حيث شارك فيه 17 مجلساً من مجالس الشباب التابعة لمؤسسات التصنيع والتكنولوجيا في الدولة لمناقشة أهداف استراتيجية النمو الصناعي "مشروع 300 مليار" وتسريع وتيرة تنفيذها. كما استضاف وشارك في أكثر من 20 فعالية خلال العام 2023، منها 11 مبادرة كان لها تأثير كبير على مستوى الدولة.

وحصل مجلس الشباب الإمارات العالمية للألمنيوم على جائزة "أفضل مؤسسة لتمكين الشّباب للعام 2023" التابعة لمؤسسة الموارد البشرية الحكومية الخليجية، تقديراً لدوره الفعال في تنمية مهارات قادة المستقبل وتمكينهم بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للشباب في دولة الإمارات.

تم تأسيس مجلس شباب الإمارات العالمية للألمنيوم في العام 2018، ويعتبر منصةً لتنمية المهارات القيادية للموظفين الشباب الطموحين لتحقيق النجاح في المستقبل، مع منحهم فرصة التعبير عن أفكارهم وآرائهم في الشركة.

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