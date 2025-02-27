دبي، الإمارات العربية المتحدة: استضافت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، الخلوة الشبابية الحصرية للموظفين الشباب في "دو"، بقاعة "Kanvas"، المُخصصة لتحفيز الإبداع والتواصل بين الفريق بمنطقة القوز بدبي. يأتي هذا اللقاء في إطار التزام "دو" بالتطوير الاستراتيجي للكوادر الإماراتية الشابة، وترسيخ التميز في الاقتصاد الرقمي، بما يتناغم مع الأجندة الوطنية للشباب 2031.

وتم تنظيم الخلوة لتعزيز التفاعل البناء والمشاركة والتبادل المعرفي بين شباب الموظفين في "دو"، حيث ركزت على إجراء المحادثات المُلهمة، وإتاحة فرص التواصل بين فرق العمل، وتنظيم الورش التعاونية للموظفين الشباب. كما تضمنت الخلوة مجموعة من الأنشطة المُصممة خصيصاً لتحفيز الإبداع والعمل الجماعي وفتح قنوات الحوار المشترك، بما في ذلك ورش العمل التفاعلية لتعزيز التفكير الإبداعي وإيجاد الحلول التعاونية المبتكرة للتحديات التي تواجة الشباب في هذا العصر، وتنظيم جلسات التواصل غير الرسمية الهادفة إلى بناء العلاقات وتبادل الأفكار والمعرفة.

وخلال الخلوة، شارك فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة "دو"، في حوار ودي مُلهم للحاضرين لمشاركة الرؤى الاستراتيجية وتحفيز الشباب.كما شارك حسن سبت، رئيس مجلس دبي للشباب، في جلسة نقاشية معرفية، لإثراء تجارب الحضور. وقد صُممت هذه الجلسات لتوجيه وإلهام الجيل القادم من قادة المستقبل من خلال إتاحة الوصول إلى وجهات نظر ذات خبرات عميقة ومُتمرسة واستراتيجيات ناجحة.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة "دو" إن: "الشباب هم قادة المستقبل وركائز أساسية لمجتمعنا واقتصادنا، ولذلك فإن تنظيم خلوة الشباب تُجسد منهج (دو) في تعزيز دور الشباب للتواصل وإيجاد منصة لتبادل المعرفة والأفكار، وتشجيع الإلهام والتفاعل، وإجراءات المناقشات العميقة والاستماع لوجهات نظر الشباب لرسم المسار الذي يمكنهم من تشكيل رحلتهم نحو المستقبل الذكي. وهدفنا هو اتاحة بيئة عمل نابضة بالحياة، حيث يتم تطوير الكوادر المهنية والاحتفاء بالمواهب الشابة وتحفيزها لتقود التغيير في العصر الرقمي."

وفي إطار الأجندة الوطنية للشباب 2031، شددت الخلوة على أهمية إنشاء "مجلس دو للشباب" كخطوة رائدة لدعم جهود الشركة دعم و تمكين الشباب، مع التركيز على تنمية المواهب الشابة ودعم اندماجهم في الكوادر الوطنية العاملة بدولة الإمارات العربية المتحدة. كما قدمت الخلوة منصة قوية لانطلاق الأفكار الإبداعية وللابتكار والتواصل، وسلطت الضوء على الإنجازات البارزة لموظفي "دو" من الشباب، ومواهبهم الإبداعية، ومساهماتهم القيمة في نمو وتطور الشركة.

ومع مواصلة انعقاد الخلوة الشبابية واستمرار الاستثمار في تعزيز قدرات الشباب، أطلق "مجلس دو للشباب" العديد من المبادرات بما في ذلك برامج القيادة والتطوير، وجلسات تعزيز المهارات، والشراكات التعليمية مع المؤسسات الدولية مثل جامعة هارفارد، وشركة هواوي، بالإضافة إلى إطلاق منصات مُبتكرة مثل بودكاست "YouthCast" التابع لـ "دو"، وسلسلة "رحلة النجاح" لتعزيز المهارات المهنية للموظفين الشباب، وإعدادهم للمشاركة في ازدهار الاقتصاد الرقمي.

نبذة عن "دو":

"دو"، تحيا بها الحياة، من خلال قيادتها لمستقبل رقمي متطور، حيث تُعد الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، وتُقدم مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة في مجالات الهاتف المحمول، والثابت، وخدمات النطاق العريض، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة والخدمات المالية الرقمية، التي تهدف إلى تبسيط خدمات الاتصالات وتوفير التقنيات المتطورة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال استراتيجيتها التي تركز على الرقمنة أولاً، والمدعومة بشبكة ألياف ضوئية فائقة وتقنية الجيل الخامس، تُمكّن "دو" الجهات الحكومية، والمؤسسات، والأفراد من التقدم التكنولوجي من خلال التعاون مع شبكة ديناميكية من الشركاء لتعزيز تميز العمليات التشغيلية لكافة قطاعات الاعمال وازدهار المجتمع، وتعمل على المساهمة في بناء مستقبل رقمي متقدم وأكثر اتصالاً في المنطقة، مما يرسخ التطور الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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