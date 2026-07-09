يعتمد "مؤهّل" التحقق من المصدر الأساسي إجراءً إلزامياً للعمل ضمن القطاع الرياضي بدبي، وينشئ سجلاً مركزياً للكوادر الرياضية المؤهّلة

أعلن مجلس دبي الرياضي ومجموعة داتافلو اليوم عن إطلاق "مؤهّل"، إطار حوكمة نوعي يرسّخ معياراً جديداً للثقة في المنظومة الرياضية بالإمارة، عبر اعتماد التحقق من المصدر الأساسي إجراءً مؤسسياً إلزامياً لاعتماد مؤهلات الكوادر الرياضية بدبي.

ويعكس اسم "مؤهّل" جوهر الإطار ووعده الأساسي: أن يستوفي كل عاملٍ في المنظومة الرياضية بدبي معايير موثّقة ومعترفاً بها دولياً. فللمرة الأولى، يخضع جميع الكوادر الرياضية العاملة في الاتحادات والأكاديميات ومرافق اللياقة المسجّلة في دبي لمرجعية موحدة وموثّقة للمؤهلات.

من خلال "مؤهّل"، يتم التحقق من المؤهلات مباشرة مع جهات إصدارها — وتشمل السجلات التعليمية والشهادات المهنية وسجلات التوظيف والتراخيص المهنية — للتأكد من صحتها من مصدرها الأصلي وليس من خلال نسخ أو إقرارات ذاتية.

وتُسجَّل الكوادر المؤهّلة في سجل مركزي متاح للاتحادات والأكاديميات ومشغّلي مرافق اللياقة عبر منصة TrueProfile.io. وللمرة الأولى، تحصل الجهات الرياضية في دبي على مصدر موحد ومحدَّث باستمرار للتأكد من أن العاملين ضمن شبكتها يحملون مؤهلات موثّقة.

اعتباراً من 9 يوليو 2026، يتعيّن على جميع الكوادر الرياضية العاملة في الاتحادات والأكاديميات ومرافق اللياقة البدنية المسجّلة في دبي استكمال عملية التحقق ضمن إطار "مؤهّل". ويبدأ الإطار في مرحلته الحالية بمدربي اللياقة البدنية والمدربين الشخصيين ومشغّلي مرافق اللياقة، وفق خارطة طريق واضحة للتوسّع لاحقاً لتشمل كامل المنظومة الرياضية بدبي — بما في ذلك معلّمي التربية الرياضية والمدربين والعاملين في الأندية الرياضية والرياضيين والعاملين في الفعاليات الرياضية.

نطاق الإطار

إلى جانب التحقق من المؤهلات، يتضمّن "مؤهّل" مستويات إضافية من التحقق. توثّق عملية التحقق من المصدر الأساسي المؤهلات مباشرة من جهات إصدارها. ويخضع العاملون بالقطاع كذلك، حيثما ينطبق، لفحص الخلفيات الذي يشمل التحقق من السجل الجنائي والفحص عبر قواعد البيانات العالمية من خلال خدمة CrossCheck ومراجعة البصمة الرقمية. كما تُقيَّم الوثائق المقدَّمة للتأكد من أصالتها وسلامتها عبر منصة داتافلو.

وستحصل اتحادات دبي الرياضية الـ 53 المسجّلة ومشغّلو مرافق اللياقة الرئيسيون على إمكانية الوصول إلى قاعدة بيانات موثّقة للمهنيين عبر منصة TrueProfile.io. وتُنجَز عملية التحقق مرة واحدة لكل شهادة ولا تتطلب إعادة تقديم — تحقّقٌ واحد لكل شهادة، ومعيارٌ موحد، ومجتمعٌ رياضي قائم على الثقة.

"تبني دبي المعيار المرجعي لحوكمة القوى العاملة الرياضية الموثوقة. ومع إطلاق 'مؤهّل'، نضمن أن كوادر منظومتنا الرياضية تستوفي معايير موثّقة ومعترفاً بها دولياً. إنه التزام تجاه الرياضيين والأسر والمؤسسات التي تضع ثقتها في الكوادر التي تخدمها."

سعادة سعيد محمد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي

"يتمثّل دورنا في توفير البنية التحتية للتحقق والسجل المركزي الذي يجعل 'مؤهّل' موثوقاً من الناحية التشغيلية. يؤكد التحقق من المصدر الأساسي صحة المؤهلات من مصدرها الأصلي، وليس من خلال نسخ أو إقرارات ذاتية. وهذا يمنح الجهات الرياضية في دبي مستوى من الاطمئنان لم يكن متاحاً من قبل بهذا النطاق في القطاع الرياضي."

سونيل كومار، الرئيس التنفيذي، مجموعة داتافلو

نبذة عن مجلس دبي الرياضي

تأسس مجلس دبي الرياضي عام 2005 بموجب قرار صادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. يُعدّ المجلس الجهة الرسمية المسؤولة عن تنمية وتطوير القطاع الرياضي في الإمارة، ويشرف على عمل أندية دبي الرياضية ويعمل على تحفيز ممارسة النشاط البدني في المجتمع، بما يدعم رؤية دبي لتكون مدينة الصحة والسعادة والحيوية.

نبذة عن مجموعة داتافلو

منذ انطلاقتها عام 2007، كرّست مجموعة داتافلو جهودها لحماية السلامة العامة وتعزيز تنقّل القوى العاملة عالمياً من خلال التحقق الدقيق من مؤهلات الكفاءات الدولية. تعتمد المجموعة على شبكة تضم أكثر من 160,000 جهة إصدار في ما يزيد عن 200 دولة، وتحظى بثقة الحكومات والوزارات وأصحاب العمل حول العالم. تتمثّل مهمتنا في تيسير تنقّل القوى العاملة عالمياً بأمان.

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