تمكين وصول الكوادر الوطنية إلى مجتمع يضم أكثر من 160 شركة خاصة ضمن قطاع البريد والتوصيل السريع

دبي، الإمارات العربية المتحدة – وقع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي مذكرة تفاهم مع قطاع التنظيم والتراخيص التابع للجنة تنظيم قطاع البريد، بهدف تعزيز التوطين في الشركات الخاصة التي تعمل ضمن قطاع البريد والتوصيل السريع. وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من جهود الطرفين لدعم الأهداف الوطنية لدولة الإمارات من خلال تعزيز فرص العمل أمام المواطنين الإماراتيين وتسهيل اندماجهم في سوق العمل ضمن القطاع الخاص.

ووقع على مذكرة التفاهم كلٌّ من عبد العزيز الفلاحي، مشرف عام عمليات التوظيف في مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، ومحمد خالد بن سليمان، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم والتراخيص، وذلك بحضور سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي ومدير عام دائرة الموارد البشرية في دبي.

وتركّز هذه المذكرة على تمكين وصول الكوادر الوطنية إلى مجتمع يضم أكثر من 160 شركة خاصة ضمن قطاع البريد والتوصيل السريع، وإتاحة مسارات مهنية متنوعة للإماراتيين من خلال مبادرات توظيف مخصصة، وبرامج تدريبية شاملة، وفرص تطوير مهني تهدف إلى تمكين الكوادر الإماراتية وضمان جاهزيتها للنجاح في القطاع الخاص والمساهمة بفعالية في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاستراتيجية للدولة.

وفي تعليق له، قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية: "تعزز مذكرة التفاهم مع لجنة تنظيم قطاع البريد جهودنا لتسريع التوطين في القطاع الخاص، ومن خلال تعزيز فرص التوظيف ضمن الشركات العاملة في قطاع البريد والتوصيل السريع، فإننا نوفر للمواهب الإماراتية إمكانية تطوير مهاراتهم والازدهار في بيئات عمل تنافسية."

وأضاف محمد خالد بن سليمان، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم والتراخيص: "تندرج مذكرة التفاهم مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في إطار جهودنا لربط الشركات الخاصة ضمن قطاع البريد والتوصيل السريع مع المواهب الإماراتية، بما يساهم في دعم جهود التوطين على مستوى الدولة ويعود بالنفع على الشركات الخاصة من خلال الاستفادة من إمكانيات الكوادر الإماراتية وكفاءتها. ونؤكد من خلال هذا التعاون التزام اللجنة التام بالمساهمة بتطوير الكوادر الإماراتية وضمان جاهزيتها للقيادة والابتكار في قطاعات البريد والخدمات اللوجستية، من خلال ورش العمل التي تعقدها اللجنة بالتعاون الشركاء الرئيسيين من القطاع الحكومي".

ويجدر بالذكر أن مجلس تنمية الموارد البشرية الإمارتية في دبي تأسس بمرسوم صادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويضم في عضويته ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص، ويهدف المجلس إلى إيجاد جهة مرجعيّة تمثل الجهات المعنية بتنمِية الموارد البشرية الإماراتية في القطاع الخاص في دبي، والتأكُّد من وجود بيئة جاذبة ومُحفِّزة فيه لاستقطاب الموارد البشرية الإماراتية، وضمان مواءمة مخرجات التعليم للطلبة الإماراتيين مع متطلبات سوق العمل في الإمارة وفق القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية.

- انتهى -

#بياناتحكومية