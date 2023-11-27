لتعزيز التعاون والتنسيق وتوفير الفرص التدريبية وفق برنامج "خبرة"

بموجب المذكرة سيتم منح الفرصة لتأهيل وتدريب كوادر إماراتية من الباحثين عن عمل في قطاع الطيران

تشمل المذكرة جهوداً مشتركة لتصميم البرامج التدريبية التي تتوائم مع احتياجات قطاع الطيران في الدولة

الإمارات العربية المتحدة: أعلن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية وطيران الإمارات عن توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك والتنسيق المتبادل وإتاحة الفرص التدريبية المتنوعة داخل طيران الإمارات للمواطنين الباحثين عن عمل في قطاع الطيران بالدولة.

وقع الاتفاقية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسعادة غنام بطي المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.

تأتي الاتفاقية بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين لإتاحة فرص التدريب في طيران الإمارات للمواطنين الباحثين عن عمل في القطاع الخاص والمسجلين في برنامج "نافس" وذلك من خلال برنامج "خبرة"، ضمن مبادرات نافس، والمعنيّ بتدريب المواطنين وتطوير كفاءاتهم في المجالات التخصصية للحصول على شهادات مهنية وفنية عالمية، بالإضافة إلى الشهادات التخصصية بهدف التوظيف في قطاعات اقتصادية متنوعة، حيث ستقدم طيران الإمارات تدريباً عملياً عبر المختبرات والورش التشغيلية علاوة على الحصص التدريبية لتطوير المهارات الشخصية للمنتسبين مع فرصة اختيار عدد منهم سنوياً للحصول على شهادات مهنية معتمدة متعلقة بقطاع الطيران.

تشمل المذكرة مشاركة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية مع طيران الإمارات في تصميم البرامج التدريبية المستهدفة بحسب الاحتياجات التدريبية لقطاع الطيران لضمان تمكين المواطنين من شغل الوظائف المستهدفة، بدعم مشترك حيث يغطي طيران الإمارات نفقات برامج التدريب والتطوير ورسوم الدراسة لمدة ستة أشهر ويغطي برنامج نافس مكافئات المتدربين من خلال برنامج "خبرة" ووفق الخطة والميزانية السنوية المعتمدة.

وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن تعاون مجموعة الإمارات مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية يجسد التزام المجموعة باستقطاب وتأهيل الكفاءات الوطنية في قطاع الطيران.

وأضاف سموه: ستواصل مجموعةُ الإمارات استقطاب الكفاءات الوطنية، وتمكينها من خلال توفير بيئة عمل محفزة ومجزية وفرص لا حصر لها للتطور المهني.

وتعد مذكرة التعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية من أحدث الاتفاقيات التي أبرمتها مجموعة الإمارات هذا العام بالتعاون مع شركاء استراتيجيين، تستهدف من خلالها إلهام وتشجيع طموحات شباب الوطن للمساهمة في دعم نمو وازدهار قطاع الطيران، الذي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية في دولة الإمارات.

وقال سعادة غنام بطي المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، "إن المجلس وبتوجيهات من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة المجلس، يسعى إلى خلق المزيد من الفرص التدريبية في شتى قطاعات العمل ومجالاته المتنوعة في القطاع الخاص، حيث يعتبر قطاع الطيران من القطاعات الاقتصادية المحورية والتي تتطلب تدريباً تخصصياً وتطويراً لمهارات وكفاءات مهنية لتمكين شبابنا المواطن من شغل الوظائف التخصصية في هذا القطاع الحيوي.

وأشار سعادته بأن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية يعمل بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة على تطبيق توجيهات القيادة الرشيدة نحو توفير كل سبل الدعم لأبناء الوطن في كافة مجالات العمل في القطاع الخاص.

وأضاف المزروعي "نستهدف من خلال مذكرة التفاهم مع شركاءنا في طيران الإمارات إلحاق عدد من المتدربين سنوياً في برنامج مدته ستة أشهر ضمن الخطة التدريبية، مع تقديم فرص تدريبية سنوية للمتميزين، تؤهلهم للحصول على شهادات مهنية معتمدة حسب المجالات الوظيفية وأداء المتدربين لضمان المزيد من التمكين للمواطنين في سوق العمل الإماراتي".

#بياناتحكومية

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