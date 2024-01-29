أبوظبي: أعلنت شركة "جلف كابيتال" اليوم أن مجلس الضمان الصحي السعودي منح "أكيوميد السعودية"، وهي إحدى الشركات التابعة لمحفظتها الاستثمارية، جائزة "أفضل مزود لخدمات إدارة دورة إيرادات الرعاية الصحية لهذا العام". وتعد هذه الجائزة تأكيدًا على الدور الرائد الذي تلعبه "أكيوميد السعودية" في قطاع الرعاية الصحية، والابتكارات الجديدة التي تضيفها إلى القطاع.

أعرب الدكتور أيهم رفعت، الرئيس التنفيذي لمجموعة "أكيوميد"، عن امتنانه وتقديره قائلاً: "إن هذه الجائزة من مجلس الضمان الصحي السعودي هي شرف كبير وتعكس تفاني فريقنا في السعودية بقيادة الدكتور محمد الدار. أشعر بالفخر والامتنان عندما أرى الشركة التي أسستها قبل 15 عامًا تصل إلى هذه المستويات العالية من التقدير والتميز. ويعزز هذا الاعتراف عزمنا والتزامنا على مواصلة رحلتنا لتوسيع وتعزيز قطاع إدارة دورة الإيرادات في المنطقة."

وأضاف الدكتور محمد الدار، رئيس "أكيوميد السعودية": "يعد هذا التكريم من قبل مجلس الضمان الصحي السعودي الموقر علامة فارقة بالنسبة لنا في ’أكيوميد السعودية‘. وهو يؤكد التزامنا بتقديم خدمات رفيعة المستوى لإدارة دورة الإيرادات، كما ويؤكد على جهودنا المستمرة لتلبية الاحتياجات المتطورة لقطاع الرعاية الصحية في المملكة. نحن فخورون بالمساهمة في قطاع الرعاية الصحية السعودي ونتطلع إلى المساهمة في وضع معايير جديدة مميزة في القطاع."

وقد خطت "أكيوميد" خطوات كبيرة في قطاع الرعاية الصحية، حيث قامت بمعالجة أكثر من 9 ملايين مطالبة في المملكة العربية السعودية حتى الآن، وتجاوز إجمالي مبلغ الفواتير التي عالجتها الشركة مبلغ 1.4 مليار ريال سعودي. ويسلط هذا الإنجاز الضوء على خبرة الشركة وكفاءتها في إدارة المعاملات المالية المعقدة في مجال الرعاية الصحية ويؤكد دورها كشركة رائدة في مجال إدارة دورة الإيرادات في المملكة العربية السعودية.

واختتم محمد مدني، المدير العام في "جلف كابيتال"، قائلاً: "نتقدم بتهانينا القلبية إلى فريق عمل ’أكيوميد‘ بأكمله، وإلى عملائها الذين كان لدعمهم بالغ الأهمية في هذا الإنجاز. وبينما نحتفل بهذا الإنجاز الهام، فإننا نتطلع إلى مواصلة دعمنا لشركة ’أكيوميد‘ في مسيرتها لإحداث ثورة في إدارة الرعاية الصحية وإضافة المزيد من الابتكارات إلى قطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية".

وتمتلك "جلف كابيتال"، المعروفة باستثماراتها الإستراتيجية في الشركات ذات الإمكانات العالية، محفظة قوية من الشركات التي تساهم بشكل إيجابي في نمو الاقتصاد السعودي. تمتلك الشركة مجموعة من الشركات العاملة في المملكة العربية السعودية في مجالات الرعاية الصحية والتكنولوجيا والتكنولوجيا المالية وخدمات الأعمال وقطاعات الأغذية والتعليم والمياه ومياه الصرف الصحي والنفط والغاز والعقارات. وقد استثمرت "جلف كابيتال" حتى الآن أكثر من 2 مليار ريال سعودي في استثمارات مباشرة في المملكة العربية السعودية. وتعتبر شركة "جيديا"، وهي المزود الرائد لخدمات المدفوعات في المملكة العربية السعودية، من بين أكبر استثمارات "جلف كابيتال" في المملكة. فمن خلال توظيف 900 شخص، تلعب "جيديا" دورًا رئيسيا في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمساعدة على خلق فرص العمل، وتسهيل معاملات الدفع الفورية السلسة، سواء عند نقاط البيع أو عبر الإنترنت. ويعتبر هذا الدعم أمرًا حيويًا لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة المزدهر، والذي يعد حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية والتنويع في المملكة.

نبذة عن "جلف كابيتال"

"جلف كابيتال" هي شركة ملكية خاصة تركز على التحسينات التشغيلية ولديها خبرة تمتد لأكثر من سبعة عشرة عاماً في الأسواق الخليجية وحتى بقية أسواق آسيا، والتي تعتبر اليوم من أسرع المناطق نمواً في العالم في مجال الاستثمار. وتتعاون "جلف كابيتال" مع رواد أعمال نشطين وفرق إدارية ممتازة لتزويدها برأس مال النمو والاستشارات الاستراتيجية والخبرات التشغيلية من أجل مساعدتها على بناء شركات عالمية رائدة. تمتلك الشركة باعا طويلا وسجلا ناجحا في الاستثمار في أسواق النمو، حيث أغلقت الشركة منذ تأسيسها 45 استثماراً منذ عام 2006. وتدير الشركة حالياً أكثر من 2.4 مليار دولار أميركي من الأصول موزعة على 7 صناديق وأدوات استثمارية. وكمستثمر متخصص في قطاعات اقتصادية معينة، تركز "جلف كابيتال" اهتمامها على قطاعات قوية ومرنة تتطلع نحو المستقبل مثل قطاع التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية والرعاية الصحية وخدمات الأعمال والقطاع الاستهلاكي والاستدامة. وهدف الشركة هو تحقيق القيمة مع تبني حوكمة عالمية المستوى وتطبيق أفضل ممارسات مفاهيم البيئة والاستدامة والحوكمة ومن خلال تركيز عميق على التحسينات التشغيلية والخبرة في القطاعات المعنية لتوفير أداء مستدام وممتاز لجميع المعنيين بأعمالها. للحصول على المزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع www.gulfcapital.com أو LinkedIn@gulfcapital

نبذة حول شركة "أكيوميد"

تأسست شركة "أكيوميد" في عام 2009 كمزود متخصص لحلول إدارة دورة الإيرادات (RCM) لقطاع الرعاية الصحية الإقليمي ولتأسيس قطاع الفواتير الطبية في الشرق الأوسط. يقع مقرنا الرئيسي في دبي، ونحن الشركة الأولى والأكبر في الشرق الأوسط التي تقدم حلولاً شاملة لإدارة دورة الإيرادات لقطاع الرعاية الصحية. تعمل شركة "أكيوميد" مع أكثر من 100 عميل، وقد تناولت حتى الآن 28 مليون مطالبة وعالجت فواتير بلغت قيمتها 15 مليار درهم. تعمل شركة "أكيوميد" اليوم في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والهند وأستراليا؛ وهي ملتزمة بالنهوض بالرعاية الصحية لمنافسة أفضل مقدمي خدمات إدارة دورة الإيرادات الدوليين.

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