دبى: يستعد مجلس الاعمال العراقي البريطاني لعقد مؤتمره فى دبى فى السابع و الثامن من ديسمبر القادم 2023 بهدف تعزيز الشراكات ودفع التحول الاقتصادي فى الجمهورية العراقية.

ويقوم دكتور ثاني بن احمد الزيودي بالقاء كلمة الافتتاح فى اليوم الثانى للمؤتمر والتى ستكون تحت عنوان "بناء مستقبل مستدام".

وحظيت الدورة السابقة م المؤتمر2022 على ردود فعل ايجابية من اكثر من 230 مندوبا مما ادى الى زيادة بنسبة 15% هذا العام.

و سوف يشارك فى المؤتمر الذى يعقد فى فندق كراون بلازا فى السابع من ديسمبر 2023 فى فندق ذى ادريس فى مرسى دبى مجموعة وفود لمناقشة عدد من المواضيع على سبيل المثال "التعليم و التدريب فى العراق" و "بناء مستقبل مستدام".

تعليقا على المؤتمر قال عبد الله أحمد الصالح، وكيل وزارة التجارة الخارجية والصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة: "إنه لشرف عظيم لنا أن ننضم إلى أصدقائنا من العراق و مجلس الاعمال العراقي لمناقشة الجهود المشتركة لمساعدة البلاد في عملية إعادة الإعمار. لقد عانى العراق كثيرًا ولكنه ظل لديه الاماكانات و القدرات الهائلة التى تمكنه من المساهمة بشكل مؤثر على المستوى العالمى.

وفي هذا السياق، سيقوم المؤتمر بجمع الشركات العاملة فى مجال الاعمال و التجارة من جميع انحاء العالم لصالح جمهورية العراق وأعضائها. و بناءا على اننا ملتزمون بعراق حر و مزدهر و متنوع يعمل المؤتمر كجسر يربط بين العراق وبقية دول العالم ويعمل ايضا على ربط الحكومات والقطاع الخاص لتعزيزالاستثمار لرجال الاعمال ودعم الصناعة و الشعب العراقى فى نهاية المطاف.

. واضاف الصالح "أود أن أثني على المؤتمر وقيادتهلقيامهم بتنظيم هذه المنصة للتواصل بشكل أفضل ونحن نؤيد بشكل كامل مهمة المجلس المتمثلة في تمكين نقل التكنولوجيا والبنية التحتية والخبرات إلى جمهورية العراق لتعزيز نموه وتطوره."

ووفقاً لإدارة المؤتمر فإن النمو الكبير في التجارة بين العراق والإمارات العربية المتحدة، والذي تجاوز 60٪ في العام الماضي، يؤكد على العلاقات الاقتصادية المتزايدة بين البلدين. ويؤكد هذا الحدث مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها المركز التجاري الرئيسي للعراق، ويعرض الدور المتنامي للدولة في تسهيل التعاون الدولي. ويُنظر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على أنها موقع رائع لاجتماع الجميع من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى الهند وتركيا والعراق والخليج.و تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة أيضًا بإمكانيات هائلة للاستثمار في العراق وللشركات العاملة هناك، دون الحاجة إلى الوظائف الإدارية والبيروقراطية التي يمكن الحصول عليها في العراق.

واوضح كريستوف ميشيلز المدير المنتدب للمؤتمر مدافعاعن القطاع الخاص في العراق ، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر مكانًا مثاليًا نظرًا لدورها كمركز إقليمي يربط الشركات الدولية بالعراق.واضاف بالنسبة لنا، يعد المؤتمرحدثا مهما فى الشرق الاوسط ويحظى بحضور جيد للغاية، خاصة من قبل العراقيين، حيث أنه مكان مناسب ومألوف للسفر إليه. وأضاف ميشيلز: "لدى العديد من أعضائنا أيضًا مقرات رئيسية في دبي، ونتوقع أن يتمتع هذا المؤتمر بأقدمية الحضور التي يقدرها صناع القرار، ويتوقع أعضاؤنا التواصل مع الأشخاص المهمين".

ويعقد المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين في توقيت هام، حيث يتناول قضايا محورية مثل الاستدامة الاقتصادية والتعليم والتمويل وتغير المناخ.

يقول فيكاس هاندا، ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة فى المجلس على مستوى المناطق "في كل عام نتفوق على أنفسنا من حيث مستوى وجودة الحضور، حيث يتزايد نفوذ و اهمية كل من المجلس والعراق بسرعة في المنطقة. ومن المنتظر أن يكون هذا المؤتمر الآن ذا أهمية كبيرة للتنمية والاستشراف للعراق على المدى الطويل، ونحن نرحب بجميع الحضور والمتواجدين في دبي في لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للاطراف المعني بتغير المناخ. (COP28) والاستدامة التي نسعى إليها جميعًا

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