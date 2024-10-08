دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة- أعلن بيسبول يونايتد، أول دوري بيسبول احترافي يركز على منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا، عن خطة طموحة لتشكيل أول فريق بيسبول وطني في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة. جاء هذا الإعلان عقب حصل بيسبول يونايتد على موافقة رسمية من مجلس الإمارات للكريكيت لإدارة فريق البيسبول الوطني لدولة الإمارات وتأسيس برنامج لتطوير لعبة للبيسبول في الدولة.

ومن المقرر أن يتنافس الفريق الجديد في بطولات البيسبول الدولية، بدءاً من بطولة بيسبول يونايتد كلاسيك العربية في دورتها الافتتاحية والتي ستقام في الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر 2024 في ملعب بيسبول يونايتد الجديد في دبي.

وقدم بيسبول يونايتد خطة الفريق والبرنامج الخاص به إلى مجلس الإمارات للكريكيت كجزء من استراتيجية تطوير وتنمية لعبة البيسبول على مستوى المجتمع. وجاءت الموافقة الرسيمة للمجلس تقديراً للمكانة المرموقة التي يتمتع بها بيسبول يونايتد كدوري بيسبول دولي يتمتع بسجل حافل، وتتيح الموافقة لبيسبول يونايتد الإشراف على اختيار اللاعبين وتحسين مستواهم والمشاركة في مسابقات البيسبول في أنحاء العالم.

وقال كاش شيخ، رئيس مجلس إدارة ورئيس تنفيذي ومؤسس مشارك في بيسبول يونايتد: "ببفضل رؤية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للكريكيت، والدعم المستمر من خالد الزرعوني نائب الرئيس، ومباشر عثماني الأمين العام، تمكنا من الوصول إلى محطة مهمة أخرى للعبة البيسبول في هذه المنطقة".

وأضاف: "يهدف دوري بيسبول يونايتد الاحترافي إلى إرساء المعيار الذهبي للبيسبول في جميع أنحاء الشرق الأوسط وجنوب آسيا، ونرى أن الطريقة الأكثر تأثيراً للارتقاء باللعبة تكمن في تطوير وتعزيز برامج المنتخبات الوطنية في هذا المنطقة من العالم. على مدى الأعوام الثلاث الماضية قدمنا الدعم للعديد من الفرق الوطنية، بما فيها الهند وباكستان وسريلانكا ونيبال، ويسرنا إتاحة الفرصة لنا لتشكيل فريق وطني وبرنامج جديد للعبة البيسبول هنا في مقرنا الرئيسي في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وتابع: "إن تشكيل الفريق الجديد يشكل إنجازاً رائعاً ومصدر إلهام للكثير من اللاعبين الشباب والمدربين والمشجعين في أنحاء الإمارات. يسرنا تطبيق مناهج تدريب البيسبول والبروتوكول الخاص بنا، والعمل على تطوير الفريق الأكثر تنافسية قدر الإمكان. لا شك أن تشكيل فريق بيسبول الإمارات مصدر فخر واعتزاز للجميع".

وسيتنافس الفريق الجديد مع فرق باكستان والهند والمملكة العربية السعودية وخمس دول أخرى في بطولة بيسبول يونايتد كلاسيك العربي. وسستشارك فرق بيسبول وطنية من السعودية والإمارات لأول مرة. وستكون البطولة أكبر حدث رياضي وطني لفرق البيسبول في تاريخ المنطقة، حيث ستقام جميع المباريات في ملعب بيسبول يونايتد الجديد في مجمع ذا سفنز للرياضة والترفيه.

وسيتبع فريق بيسبول الإمارات قواعد وأنظمة بيسبول كلايك العالمية، والتي ستمكن من تمثيل ومشاركة أوسع للسكان، وإلى جانب مواطني الدولة، تسمح قواعد بيسبول كلايك العالمية للمقيمين الدائمين و/أو اللاعبين المولودين في بلد أو منطقة المنتخب الوطني بالمشاركة في بطولاته الدولية. إضافة إلى ذلك، إضافة إلى ذلك، يحق للاعبين الذين يكون أحد والديهم على الأقل مواطناً، أو توفي مؤخراً، وكان مواطناً في بلد أو منطقة المنتخب الوطني، أو كان أحد والديه مولوداً في بلد أو منطقة المنتخب الوطني، المشاركة في اللعب أيضاً.

ويبلغ عدد سكان دولة الإمارات 11 مليون نسمة، 90٪ منهم مقيمون. ودولة الدولة بواحدة من أكثر التركيبات السكانية تنوعاً في العالم، حيث يعيش في الدولة أكثر من 200 جنسية. ووفقاً لشركة الأبحاث العالمية يوجوف، يوجد ما يقرب من 800 ألف من مشجعي البيسبول في الإمارات.

نبذة عن دوري بيسبول يوناتيد

يعتبر بيسبول يوناتيد أول دوري بيسبول احترافي يركز على الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية. تم بث الحدث الافتتاحي ل بيسبول يوناتيد في دبي في 127 دولة، ووصل إلى 200 مليون أسرة. تتمثل مهمة الدوري في إلهام مليار مشجع جديد للوقوع في حب لعبة البيسبول. تضم مجموعة الأشخاص المالكين للنادي رجل الأعمال الحائز على جوائز مرموقة، كاش شيخ، و20 من أساطير البيسبول، بما فيهم باري لاركين، وماريانو ريفيرا، وأدريان بيلتري، وروبنسون تشيرينوس، وفيليكس هيرنانديز، وروبنسون كانو، وريان هوارد، ورونالد أكونا جونيور. وبالإضافة إلى دوري بيسبول يوناتيد الاحترافي، يمتد نشاط النادي ليشمل برامج تنمية الشباب، والشراكات، وإنتاج الوسائط والمحتوى الإعلامي، والترويج، والتواصل غير الربحي. ويضم النادي أكثر من 30 جنسية، يسعى النادي إلى تشكيل مستقبل جديد لرياضة البيسبول في واحدة من أسرع المناطق نمواً والأكثر ثراءً ثقافياً في العالم.

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