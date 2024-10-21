يهدف إلى تمكين وتحفيز المرأة من خلال إيجاد مركز متكامل لكافة الأنشطة النسائية

يضم مرافق رياضية على أحدث طراز ومساراً داخلياً لممارسة المشي على مدار العام

المشروع يتضمن فصلاً دراسياً مجهزاً بالكامل ومنطقة لرعاية الأطفال

مقهى ومنطقة استراحة ومساحة مخصصة للمكاتب ومنافذ البيع بالتجزئة

محمد الكعبي:

يهدف إلى تمكين وتحفيز المرأة من خلال إيجاد مركز متكامل لكافة الأنشطة النسائية

النادي يأتي ضمن مشروع تطوير منطقة مصفوت وتعزيز جودة الحياة لسكانها

حميد الشمري:

إحداث تأثير إيجابي على حياة النساء والأطفال من خلال توفير بيئة داعمة وشاملة تعزز الرفاهية المجتمعية وتشجع على تبني نمط حياة صحي ومتوازن.

توفير فرص لتطوير المرأة وتعزيز الثقة والتعاون المجتمعي، مما يسهم في بناء مجتمع متماسك ومستدام.

الإمارات العربية المتحدة: أعلن مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة وبالتعاون مع شركة مبادلة للاستثمار "مبادلة" بدء الأعمال الإنشائية في نادي السيدات بمنطقة مصفوت في عجمان، والذي يأتي كجزء من مشروع تطوير منطقة مصفوت ضمن خطط المجلس ومشاريعه لتطوير "قرى الإمارات" وبناء نموذج تنموي مستدام فيها بما يعزز جودة الحياة لسكانها، ويوفر فرصاً اقتصادية واستثمارية لشبابها ويحقق لهم الاستقرار الاجتماعي.

ويهدف مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة من إقامة نادي السيدات في مصفوت إلى المساهمة في تمكين وتحفيز المرأة، من خلال إيجاد مركز متكامل لكافة الأنشطة النسائية، وخلق بيئة جاذبة تجمع النساء في أجواء تتميز بالرفاهية والخصوصية والأمان، حيث سيضم النادي عند إنجازه مرافق متنوعة ومتطورة تلبي كافة الاحتياجات، إضافة إلى المعدات الحديثة لممارسة جميع الأنشطة الرياضية والاجتماعية.

وبهذه المناسبة، قال محمد خليفة بخيت الكعبي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة: ان استراتيجية مجلس الامارات للتنمية المتوازنة تحرص على تطوير نموذج تنموي متكامل ومستدام في قرى الإمارات. ومن ضمن هذه الاستراتيجية توفير مركز متكامل لكافة الانشطة الرياضية والخدمية في بيئة ملائمة للمرأة. ويحرص المجلس بالتعاون مع شركة مبادلة للاستثمار بتقديم افضل المعايير لضمان توفير افضل الخدمات للمرأة والمجتمع.

من جانبه، قال حميد عبدالله الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في مبادلة: "نحرص من خلال شراكتنا الاستراتيجية مع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة على دعم المبادرات والبرامج الهادفة لتحسين جودة الحياة وتعزيز التعاون المجتمعي، مما يسهم في بناء مجتمع متماسك ومستدام. كما نسعى من خلال مثل هذه المشاريع الرائدة لإحداث تأثير إيجابي على حياة النساء والأطفال عبر توفير بيئة داعمة وشاملة، تعزز الرفاهية المجتمعية، وتشجّع على تبني نمط حياة صحي ومتوازن".

يشار إلى أن النادي سيضم صالة رياضية للسيدات على أحدث طراز واستوديوهات للتمرين، ومرافق تدريب فنون الدفاع عن النفس، ومساراً داخلياً للمشي في الطابق السفلي لممارسة الرياضة المريحة على مدار العام.

كما سيضم فصلاً دراسياً مجهزاً بالكامل، ومنطقة لرعاية الأطفال، ومقهى مريحاً ومنطقة استراحة، إضافة إلى مساحة مخصصة للمكاتب ومنافذ البيع بالتجزئة.

ويتضمن مشروع تطوير منطقة مصفوت في عجمان، الذي أطلقه المجلس ضمن شراكاته الاستراتيجية النوعية والمثمرة، إقامة وتطوير مرافق سياحية وتراثية وخدمية لجذب 100 ألف سائح، ودعم مشاريع الشباب في المنطقة، ويقوم المشروع على عدة مسارات في مقدمتها تطوير مشاريع سياحية، وتلبية الاحتياجات الخدمية للمجتمع مع الشركاء الرئيسيين، ودعم القطاع الخاص من خلال تنمية 50 مشروعاً، وتطوير برامج استراتيجية وتدريبية تدعم أفراد المجتمع، فضلاً عن الترويج للمنطقة وتسليط الضوء على بعدها التاريخي.

يذكر أن مشروع تطوير "مصفوت" هو الثاني ضمن مشاريع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة لتطوير 10 قرى في دولة الإمارات، بالشراكة مع القطاع الخاص وأهالي هذه المناطق ، بهدف خلق نموذج تنموي مستدام، وتوفير فرص اقتصادية واستثمارية تسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والحياة الكريمة لأفراد المجتمع..

وتعد "مصفوت" منطقة كبيرة نسبياً حيث تحتوي على عدة شعبيات مثل مزيرع والخنفرية والصبيغة، وهي تزخر بالعديد من المرافق السياحية المتميزة والاستراحات الفاخرة، بما في ذلك المطاعم والوجهات التي تقدم خدمات وتجارب متميزة لزوارها.

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