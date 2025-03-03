مجلس الإمارات للأبنية الخضراء شارك في "منتدى مستقبل المدن" الذي أقيم في مدينة إكسبو دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقع مجلس الإمارات للأبنية الخضراء مذكرة تفاهم مع مدينة إكسبو دبي بهدف تعزيز التعاون في مبادرات الاستدامة في قطاع البناء والتشييد، وأهمية إزالة الكربون من عملية البناء مع الحفاظ على النمو الاقتصادي. وتؤكد مذكرة التفاهم التي وقعها خالد بشناق، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للأبنية الخضراء، وأحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في مدينة إكسبو دبي، خلال منتدى مستقبل المدن 2025 الذي عقد مؤخراً في مدينة إكسبو دبي، على التزام دولة الإمارات بتحقيق الهدف الطموح المتمثل في الحد من الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم بحلول عام 2050.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون مجلس الإمارات للأبنية الخضراء ومدينة إكسبو دبي للمساعدة على الحد من الانبعاثات الكربونية، وخاصة الكربون المتجسد، أثناء عملية تشييد المباني داخل دولة الإمارات. ويهدف التعاون أيضاً إلى تعزيز فهم وتوعية الجهات المعنية، ودراسة الإمكانات التحويلية للمواد الخالية من الكربون، ومشاركة الرؤى القيمة حول التطورات الحديثة والتحديات الملحة والحلول المبتكرة التي تشكل البناء الخالي من الكربون.

وفي هذا السياق، قال خالد بشناق، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للأبنية الخضراء: "يشكل إبرام الشراكات واتفاقيات التعاون الاستراتيجية عاملاً أساسياً لتحقيق هدفنا الطموح المتمثل في الحد من الانبعاثات الكربونية والوصول إلى الحياد المناخي. ونحن في مجلس الإمارات للأبنية الخضراء على قناعة تامة بقوة الدعم وتضافر الجهود لتحويل العالم في مهمتنا لتوفير بيئة مبنية مرنة ومستدامة. ويعد نموذج مدينة إكسبو دبي للحياة الحضرية المستدامة والدور المحوري الذي تلعبه في خطة دبي الحضرية 2040، يجعلها الشريك المثالي للتوافق مع رسالتنا المشتركة المتمثلة في خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع البناء المزدهر في دولة الإمارات. ونتطلع سوياً إلى وضع مخطط لكيفية تصميم المدن لإتاحة مستقبل مرن ومستدام للجميع".

يعد منتدى مستقبل المدن 2025 الذي عُقد في مدينة إكسبو دبي، اجتماعاً سنوياً لقادة المدن وأصحاب الرؤى الحضرية، ويوفر فرصة فريدة لبناء شراكات جديدة مع قيادة المدينة وصناع القرار في القطاعين العام والخاص من مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وخارجها. وتناول المنتدى حلولاً عملية للتنمية الحضرية المستدامة بمشاركة المستثمرين والمبتكرين وقادة القطاع والخبراء الذين يشكلون مستقبل الحياة الحضرية في المنطقة.

وفي إطار مشاركته النشطة في "منتدى مستقبل المدن"، استضاف مجلس الإمارات للأبنية الخضراء جلسة حوارية "لمنتدى قادة المطورين" حيث قدم عبد اللطيف البيتاوي، الرئيس التنفيذي لمجلس الإمارات للأبنية الخضراء، رؤى رئيسية من كبار المطورين وخبراء الاستدامة لمعايير استدامة الطاقة في المباني. وقد أدار الجلسة الحوارية خالد بشناق.

كما استكشف مجلس الإمارات للأبنية الخضراء، إلى جانب المجلس العالمي للأبنية الخضراء، سبل إمكانية أن تسرع البيئة المبنية وتيرة العمل المناخي من خلال المرونة والتكيف. وقد بدأت الورشة، المناقشات حول "إطار عمل الاستعداد لمواجهة التغير المناخي وخفض الانبعاثات الكربونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، ما يمثل خطوة محورية نحو معالجة التحديات المناخية وتعزيز جاهزية المنطقة لمستقبل مستدام. وكان هناك ورشة عمل مفيدة حول "المرأة في التخطيط الحضري: التصميم من أجل التنوع"، وهي عبارة عن تعاون بين جناح المرأة في مدينة إكسبو دبي وشبكة المرأة في مجلس الإمارات للأبنية الخضراء، حيث استكشفت التخطيط الحضري من منظور النوع الاجتماعي.

يعد مجلس الإمارات للأبنية الخضراء منظمة غير ربحية تهدف إلى تعزيز الاستدامة في البيئة المبنية من خلال تعزيز ممارسات الأبنية الخضراء والترويج لها. ويعد المجلس عضواً ضمن شبكة عالمية تضم أكثر من 75 مجلساً للأبنية الخضراء في 31 دولة للتعاون لإيجاد حلول لتقليل استهلاك الطاقة والتكيف من أجل بيئة مبنية مستدامة مع الاعتقاد الأساسي بأن ما نبنيه اليوم يحدد مستقبلنا.

نبذة عن "مجلس الإمارات للأبنية الخضراء"

تأسس "مجلس الإمارات للأبنية الخضراء" في يونيو 2006، وأصبح في سبتمبر 2006 العضو الثامن الذي ينضم إلى "المجلس العالمي للأبنية الخضراء". يسعى المجلس لدعم القضايا البيئية المتعلقة بالأبنية المستدامة، وهو المنظمة الرسمية المعتمدة من قبل "المجلس العالمي للأبنية الخضراء" في الإمارات العربية المتحدة. ويضم "مجلس الإمارات للأبنية الخضراء" حالياً أكثر من 170 عضواً في الإمارات العربية المتحدة يمثلون آلافاً من الأفراد المهتمين والفعالين في مجال الأبنية الخضراء في الإمارات والمنطقة. بالإضافة إلى ذلك، يتلقى أعضاء "مجلس الإمارات للأبنية الخضراء" حسومات على عدد من البرامج ذات الصلة مثل المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية والفعاليات المتعلقة بالأبنية الخضراء.

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