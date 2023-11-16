خلال حفل توزيع "جوائز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأبنية الخضراء" لعام 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كرّم "مجلس الإمارات للأبنية الخضراء"، المنتدى المستقل الذي يهدف إلى الترويج للقضايا الخضراء في البيئات العمرانية والتثقيف بها، أصحاب العمل المتميز من الأفراد والمنظمات والمشاريع الذين ساهموا بشكل كبير في تعزيز ممارسات الأبنية الخضراء، وذلك في النسخة الحادية عشرة من "جوائز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأبنية الخضراء 2023".

ويحتفي الحدث السنوي، الذي يستضيفه المجلس، بالتميز وأفضل الممارسات في تصميم وتشييد وتشغيل مشاريع الأبنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر 16 فئة مختلفة. وفي نسخته الحادية عشرة، جمع حفل توزيع الجوائز مناصري الاستدامة وأصحاب المصلحة من القطاع، وشهد 72 مشاركة قوية من 41 شركة من مختلف دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت إشراف لجنة تحكيم تضم 31 من الخبراء.

وفي إطار تعزيز ممارسات الأبنية الخضراء في المنطقة، احتفى الحفل بالتقدم الذي أحرزه الفائزون في مختلف مجالات الأبنية الخضراء. وجاء الإعلان عن أسماء الفائزين بالجوائز خلال فعالية احتفالية ومأدبة عشاء تم تنظيمها في فندق الشيراتون بدبي.

وقال سعادة الدكتور علي الجاسم، رئيس مجلس إدارة "مجلس الإمارات للأبنية الخضراء" في كلمته الافتتاحية خلال الحفل: "ينبع احتفاؤنا وتكريمنا للفائزين في النسخة الحادية عشرة لحفل ’جوائز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأبنية الخضراء‘، من تقديرنا لمدى أهمية جهودهم وابتكاراتهم المذهلة في رسم ملامح المستقبل المستدام لمنطقتنا. وتأتي هذه الجوائز قبل انعقاد مؤتمر الأطراف COP28، لتحتفي بالتميز، والأهم من ذلك لتكون بمثابة تأكيد على الحاجة الملحة للممارسات المستدامة التي تجعل من البيئة العمرانية مسؤولة بيئياً وفعّالة من حيث استخدام الموارد وشاملة اجتماعياً. وبينما تقود دولة الإمارات هذه المحادثات الهادفة والجهود الدؤوبة على الصعيد العالمي خلال مؤتمر COP28، تبرز الجوائز أيضاً الاهتمام الكبير الذي توليه دول الشرق الأوسط لمجالات الابتكار الأخضر والإشراف البيئي، مما يؤكد تفانينا الجماعي في مستقبل مرن وصديق للبيئة".

وتضم قائمة الفائزين بـ"جوائز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأبنية الخضراء" 2023 كلاً من:

مشروع المبنى ذي الانبعاثات الصفرية للعام: مشروع NZ1 لمدينة مصدر.

مشروع التصميم المستدام للعام: السعديات لاغونز لشركة "الدار".

مشروع المساحات الصحية للعام: مقر شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة الرئيسي في دبي هيلز لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة.

مشروع المساحات الصحية للعام: وزارة السياحة في الرياض لشركة "شنايدر اليكتريك".

جائزة المبنى المحدث للعام: ماجد الفطيم- تحديثات السينما الترفيهية لشركة "ماجد الفطيم العقارية".

جائزة شركة المقاولات للعام: "شركة نائل للتجارة العامة".

جائزة شركة المقاولات للعام: P154 تطوير قصر الجرف، المرحلة 1 لـ "شركة المحور الهندسية للمقاولات".

جائزة شركة تطوير المباني الخضراء للعام: شركة أبوظبي للمواني .

جائزة الشركة الاستشارية للعام: "كندال جونستون آند بارتنرز ال ال بي" عن "مشروع كندال".

جائزة مواد المباني الخضراء للعام - جودة الهواء الداخلي: مستشعر شنايدر اليكتريك سبيس لوجيك من "شنايدر اليكتريك".

جائزة مواد المباني الخضراء للعام - إدارة الطاقة: مستشعر شنايدر اليكتريك سبيس لوجيك من "شنايدر اليكتريك".

جائزة مواد المباني الخضراء للعام - إدارة المياه: نظام فيرتكو المطوَّر للمبولات الخالية من الماء من "فيرتكو لتعهدات تجهيز المنشآت.

جائزة مواد المباني الخضراء للعام - مواد البناء: ألواح سعف النخيل ديزيرت بورد لـ "شركة التالة لصناعة الألواح الخشبية المحدودة".

جائزة أفضل بحث حول المباني الخضراء للعام: إضافات الإسمنت الأخضر المستدام لـ "أيه كيوبد أند كو".

جائزة العمليات والصيانة للمباني المشيدة: مول الإمارات لـ "ماجد الفطيم العقارية".

جائزة أفضل مبادرة تدريب للعام: تعزيز التعاون مع المقاولين في مجال الأبنية الخضراء - تدريبات الاستدامة من شركة "الدار".

جائزة د. العويناتي للتميز الطلابي: ورقة بحثية بعنوان تحسين أداء العزل الحراري للهياكل الخرسانية المطبوعة بتقنية الأبعاد الثلاثية، من إعداد حبيب الرحمن حسن، الجامعة الأميركية في الشارقة.

وتحظى "جوائز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأبنية الخضراء" بدعم المجلس العالمي للأبنية الخضراء، وتنعقد بالشراكة مع مجالس الأبنية الخضراء الإقليمية في كل من الكويت وتونس ولبنان والأردن وفلسطين ومصر والبحرين. وشارك "منتجع شيراتون جميرا بيتش" في الحدث بصفته الراعي الفضي، في حين شاركت شركة "كيرز" كراعٍ لإحدى الفئات.

#بياناتشركات

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نبذة عن "مجلس الإمارات للأبنية الخضراء"

تأسس "مجلس الإمارات للأبنية الخضراء" في يونيو 2006، وأصبح في سبتمبر 2006 العضو الثامن الذي ينضم إلى "المجلس العالمي للأبنية الخضراء". يسعى المجلس لدعم القضايا البيئية المتعلقة بالأبنية المستدامة، وهو المنظمة الرسمية المعتمدة من قبل "المجلس العالمي للأبنية الخضراء" في الإمارات العربية المتحدة. ويضم "مجلس الإمارات للأبنية الخضراء" حالياً أكثر من 170 عضو في الإمارات العربية المتحدة يمثلون آلافاً من الأفراد المهتمين والفعالين في مجال الأبنية الخضراء في الإمارات والمنطقة. بالإضافة إلى ذلك، يتلقى أعضاء "مجلس الإمارات للأبنية الخضراء" حسومات على عدد من البرامج ذات الصلة مثل المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية والفعاليات المتعلقة بالأبنية الخضراء.