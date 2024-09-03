البرنامج الذي يمتدّ لخمسة أيام، واعتمده المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الكهرباء العرب، يستهدف المديرين والمهندسين والفنيين المتخصصين في مجال الطاقة

شهادة "خبير معتمد في إدارة الطاقة" ستزوّد المشاركين بالمهارات اللازمة لتحقيق أهداف الطاقة بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية لكفاءة الطاقة في المنطقة العربية

الشهادة ستمكّن صناع السياسات والإداريين من تخطيط وتنفيذ برامج كفاءة الطاقة في المنطقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّع مجلس الإمارات للأبنية الخضراء مذكرة تفاهم مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة "RECREE" لتقديم برنامج شهادة "خبير معتمد في إدارة الطاقة" في دولة الإمارات العربية المتحدة. و يعد البرنامج الأول من نوعه في المنطقة العربية، والذي يقدّم شهادات مهنية للمديرين والمهندسين والفنيين العاملين في مجال الطاقة.

ويهدف البرنامج المتعمّق في مجال كفاءة الطاقة والمصمّم خصيصاً للمنطقة العربية، والذي تمّ اعتماده من قبل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الكهرباء العرب خلال اجتماعهم الثاني والثلاثين في 31 مايو 2016، إلى تمكين صنّاع سياسات كفاءة الطاقة ومديري البرامج من تخطيط وتنفيذ برامج كفاءة الطاقة وغيرها من الإجراءات التي من شأنها تحقيق وفورات في استهلاك الطاقة.

كما سيتيح البرنامج للمشاركين الاطلاع على أحدث التقنيات في مجال الطاقة والوسائل الفعالة للحدّ من استهلاك الطاقة بكفاءة وفاعلية من حيث التكلفة، لتحقيق أهداف الطاقة بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية لكفاءة الطاقة في المنطقة العربية.

وفي هذا الإطار، قال خالد بشناق ، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للأبنية الخضراء: "يكرّس مجلس الإمارات للأبنية الخضراء جهوده بالتعاون مع شركائنا للمساهمة في بناء مستقبل مستدام للجميع. وتأتي شهادة "خبير معتمد في إدارة الطاقة" التي تقدّم لأول مرة في الإمارات بالتعاون مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، لتعزيز جاهزية المنطقة العربية لمعالجة تحدّيات أزمة الطاقة الحالية وضمان مستقبل أفضل وأكثر ازدهاراً واستدامة".

وأضاف: "نتطلّع إلى استفادة الشركات والجهات المشاركة في صناعة السياسات من هذه الفرصة، لتدريب موظفيها وتأهيلهم وتمكينهم من المساهمة في توحيد ودفع الجهود الرامية إلى تحسين كفاءة الطاقة وإدارة استهلاكها وضمان استدامتها للأجيال القادمة".

وكجزء من البرنامج المعتمد، سيزوّد المتخصصون والمحترفون في إدارة الطاقة بأحدث التقنيات والأساسيات المتعلقة بالطاقة. ومع سعي المنطقة عامةً، ودولة الإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص لقيادة التحوّل العالمي نحو الطاقة النظيفة، تم تكييف وحدات الحساب والمفاهيم بشكل مدروس مع احتياجات السوق العربية، لضمان تحقيق أقصى قدر من توفير الطاقة والتكاليف.

ويدعم البرنامج صنّاع سياسات كفاءة الطاقة ومديري البرامج في المنطقة العربية من خلال توفير شهادة "خبير معتمد في إدارة الطاقة" المعترف بها لتزويد المهنيين بأحدث التقنيات وأفضل المهارات. ويغطّي البرنامج طرقاً فعالة وموفّرة للتكاليف لتقليل استهلاك الطاقة، وهو أمر يشكّل مصدر قلق كبير في المنطقة. وسيعمل البرنامج الشامل على تدريب الموظفين على الأنظمة الكهربائية والحرارية وإدارة الطاقة (ISO 50001)، وتدقيق الطاقة (ISO 50002)، والأدوات والأجهزة الخاصة بتدقيق الطاقة، والتحليل الاقتصادي وتمويل المشاريع، وبرامج إدارة الأحمال من جانب الطلب، والوضع الوطني، والأطر السياسية والقانونية وغير ذلك.

ويعدّ مجلس الإمارات للأبنية الخضراء منظمة غير ربحية تهدف إلى تعزيز الاستدامة في البيئة المبنية من خلال تعزيز ممارسات الأبنية الخضراء والترويج لها. وتبلغ تكلفة برنامج شهادة "خبير معتمد في إدارة الطاقة" التي تستمر لمدة 5 أيام وتقام في دبي خلال الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر (من الساعة 8 صباحاً حتى 5 مساءً)، 5,550 درهماً إماراتياً لغير الأعضاء، و5,100 درهم للأعضاء، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة.

نبذة عن "مجلس الإمارات للأبنية الخضراء"

تأسس "مجلس الإمارات للأبنية الخضراء" في يونيو 2006، وأصبح في سبتمبر 2006 العضو الثامن الذي ينضم إلى "المجلس العالمي للأبنية الخضراء". يسعى المجلس لدعم القضايا البيئية المتعلقة بالأبنية المستدامة، وهو المنظمة الرسمية المعتمدة من قبل "المجلس العالمي للأبنية الخضراء" في الإمارات العربية المتحدة. ويضم "مجلس الإمارات للأبنية الخضراء" حالياً أكثر من 170 عضواً في الإمارات العربية المتحدة يمثلون آلافاً من الأفراد المهتمين والفعالين في مجال الأبنية الخضراء في الإمارات والمنطقة. بالإضافة إلى ذلك، يتلقى أعضاء "مجلس الإمارات للأبنية الخضراء" حسومات على عدد من البرامج ذات الصلة مثل المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية والفعاليات المتعلقة بالأبنية الخضراء.

-انتهى-

#بياناتشركات