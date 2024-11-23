دبي، الإمارات العربية المتحدة: استضاف "مجلس الإمارات للأبنية الخضراء"، المنتدى المستقل الذي يهدف إلى الترويج للقضايا الخضراء في البيئات العمرانية والتثقيف بها، وبالتعاون مع مجالس الأبنية الخضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حفل توزيع جوائز الفائزين بالنسخة الثانية عشرة من "جوائز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأبنية الخضراء 2024". وقد أقيم الحفل في فندق جي دبليو ماريوت المارينا دبي، وكرم الجهات من القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى ممارسي البناء الأخضر والاستدامة، ما ساهم في إحداث تأثير كبير على التنمية المستدامة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

حضر الحدث أكثر من 200 من الجهات المعنية في القطاع والفائزين بالجوائز ومناصري الاستدامة من الأوساط الأكاديمية والقطاعين العام والخاص، واحتفل الحدث بالتميز وأفضل الممارسات في البيئة المبنية في مجالات التصميم والبناء والعمليات التي تغطي 16 فئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وشهد هذا العام ارتفاعاً كبيراً في عدد الحاضرين بالإضافة إلى الطلبات من خلال 85 مشاركة متميزة من 8 دول (الإمارات والأردن ومصر وقطر والكويت والمغرب والسعودية والجزائر) تحت إشراف لجنة تحكيم تضم 42 خبيراً.

وكانت إضافة فئة جديدة تماماً وهي "أفضل شركة مُصنّعة مستدامة لهذا العام" أبرز ما يميز الدورة الثانية عشرة من الجوائز، والتي فازت بها شركة "سان جوبان" من خلال رؤيتها الرامية إلى أن تكون الرائدة عالمياً في البناء الخفيف والمستدام. وقد مُنحت "جائزة الدكتور عويناتي للتميز الطلابي" لمحمد فرمان عبد القادر عن ورقته البحثية بعنوان "تقييم أداء توربينات الرياح العائمة المغطاة: دراسة حسابية". وحصل الطالب الفائز على جائزة نقدية بالإضافة إلى عضوية طلابية مجانية لمدة عام في مجلس الإمارات للأبنية الخضراء.

وانعكاساً للابتكارات المستدامة القوية التي تقود حركة الأبنية الخضراء في المنطقة، كرمت النسخة الثانية عشرة من حفل توزيع الجوائز الفائزين في فئات مختلفة في مجال البناء الأخضر. كما أشارت إلى الحاجة الملحة إلى إطلاق المزيد من المبادرات الخضراء من أجل مستقبل أكثر مرونة واستدامة للجميع.

وتضم قائمة الفائزين بـ"جوائز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأبنية الخضراء" 2024 كلاً من:

مشروع المبنى ذي الانبعاثات الصفرية للعام: مركز تجربة غابة "غاف وودز" من ماجد الفطيم

مشروع المبنى المستدام القائم للعام: مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي من مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي

مشروع التصميم المستدام للعام: "آثلون" من الدار

مشروع المساحات الصحية للعام: المستكشفون الصغار في سيتي سنتر مردف من ماجد الفطيم

مشروع تحديث المباني المشيدة المستدام للعام: مشروع اعادة تأهيل أنظمة الطاقة لمجموعة مباني من شركة " Grfn " وشركة الدار

" وشركة الدار شركة المقاولات المستدامة للعام: شركة نائل للمقاولات العامة

مؤسسة إدارة المرافق المستدامة للعام: شركة إعمار لإدارة المرافق

شركة تطوير المباني الخضراء للعام: الدار

الشركة الاستشارية المستدامة للعام: دار الهندسة للاستشارات، الشاعر وشركاه

مواد المباني الخضراء للعام - جودة الهواء الداخلي: منتجات البلاط والأدوات الصحية من شركة سيراميك رأس الخيمة

مواد المباني الخضراء للعام – إدارة الطاقة: خبير مراقبة الطاقة إكوستراكتشر: تحويل استدامة الطاقة إلى حقيقة! من شركة "شنايدر إلكتريك"

مواد المباني الخضراء للعام - إدارة المياه: وعاء الترشيح من شركة منتجات خدمات البناء

مواد المباني الخضراء للعام - مواد البناء: هيدرو سيركل من شركة "تكنال" (هيدرو لأنظمة المباني الشرق الأوسط)

مواد المباني الخضراء للعام - مواد البناء: نظام العزل والتشطيب الخارجي ( EIFS ) من شركة سمارت لأنظمة العزل والتشطيبات

) من شركة سمارت لأنظمة العزل والتشطيبات جائزة أفضل بحث حول المباني الخضراء للعام: ألواح الجدران البحرية الصديقة للبيئة: إعادة تعريف الخطوط الساحلية المستدامة من مجموعة موانئ أبوظبي

مبادرة تدريب الاستدامة للعام: برنامج رفع مهارات الموردين من شركة الدار

نبذة عن "مجلس الإمارات للأبنية الخضراء"

تأسس "مجلس الإمارات للأبنية الخضراء" في يونيو 2006، وأصبح في سبتمبر 2006 العضو الثامن الذي ينضم إلى "المجلس العالمي للأبنية الخضراء". يسعى المجلس لدعم القضايا البيئية المتعلقة بالأبنية المستدامة، وهو المنظمة الرسمية المعتمدة من قبل "المجلس العالمي للأبنية الخضراء" في الإمارات العربية المتحدة. ويضم "مجلس الإمارات للأبنية الخضراء" حالياً أكثر من 170 عضو في الإمارات العربية المتحدة يمثلون آلافاً من الأفراد المهتمين والفعالين في مجال الأبنية الخضراء في الإمارات والمنطقة. بالإضافة إلى ذلك، يتلقى أعضاء "مجلس الإمارات للأبنية الخضراء" حسومات على عدد من البرامج ذات الصلة مثل المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية والفعاليات المتعلقة بالأبنية الخضراء.

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