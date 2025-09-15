واشنطن، وأبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة--(BUSINESS WIRE/"ايتوس واير")-- أصدر مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي، بالتعاون مع شركة المحاماة الرائدة Morgan, Lewis & Bockius LLP الإصدار السادس من أبرز منشوراته، بعنوان دليل ممارسة الأعمال في الإمارات العربية المتحدة.

يزود هذا التقرير الشامل الشركات الأمريكية بأحدث الرؤى حول المشهد التجاري الديناميكي والمتطور في الإمارات العربية المتحدة، ومنذ صدور الإصدار الخامس في عام 2023، سرعت الإمارات العربية المتحدة وتيرة الإصلاحات الاقتصادية، ووسعت شبكتها التجارية، وعمقت شراكتها التجارية مع الولايات المتحدة، خصوصًا في القطاعات ذات الأولوية، مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة والرعاية الصحية والخدمات المالية والفضاء والتصنيع المتقدم.

يسلط الإصدار الجديد الضوء على:

شراكة تعزيز أعمال الذكاء الاصطناعي بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة، التي تم إطلاقها في أثناء زيارة الرئيس Donald Trump لمدينة أبو ظبي في مايو 2025، وأسهمت في عقد صفقات تجارية بقيمة تتجاوز 200 مليار دولار أمريكي.

تعزيز اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPAs)، حيث أبرمت الإمارات العربية المتحدة حتى الآن 27 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة (CEPAs)، وتستهدف عقد 45 اتفاقية أخرى بحلول نهاية عام 2025.

استحداث نظام ضريبة الشركات وضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية (DMTT)، في خطوة تمثل تحولاً ملحوظًا يبشر ببداية مرحلة جديدة تتخلى فيها الإمارات العربية المتحدة عن بيئة الأعمال المعفاة تمامًا من الضرائب.

إصلاحات قوانين الملكية الأجنبية، بما يتيح زيادة انخراط المستثمرين الدوليين في الشركات المحلية.

تحديثات تنظيمية جوهرية في مجالات الأصول الرقمية والرعاية الصحية وحماية البيانات، تسهم في تعزيز مكانة الإمارات العربية المتحدة كمركز أعمال آمن ورائد وتقدمي.

شطب الإمارات العربية المتحدة من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)، وهو ما عزز ثقة المستثمرين ورسخ المكانة المالية للدولة.

صرح Danny Sebright، رئيس مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي، قائلاً: "تواصل الإمارات العربية المتحدة إثبات مكانتها ليس فقط كمركز إقليمي رائد للتجارة والاستثمار، وإنما أيضًا كمركز عالمي مرموق في مجالات الابتكار والخدمات المالية والتجارة". "يتناول هذا الدليل المحدّث الفرص الهائلة المتاحة أمام الشركات الأمريكية في قطاعات متنوعة، مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة وعلوم الحياة، ويؤكد في الوقت نفسه على اتساع نطاق التعاون الاقتصادي بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة."

يُقدّم دليل ممارسة الأعمال في الإمارات العربية المتحدة رؤى عملية موجهة للشركات الأمريكية التي تسعى إلى دخول السوق الإماراتية أو توسيع أعمالها فيها، بالإضافة إلى تحليلات للقوانين واللوائح والحوافز والقطاعات الرئيسية. كما يتضمن الدليل معلومات الاتصال الأساسية للهيئات الحكومية في كل من الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي

يلعب مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي دورًا محوريًا على صعيد التعبير عن الأولويات والسياسات الحيوية بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الطاقة (المتجددة والنووية والنفط والغاز)؛ والفضاء الجوي والدفاع والأمن؛ والبنية التحتية (التقليدية والخضراء)؛ والتكنولوجيا؛ والرعاية الصحية؛ والتعليم، هذا إلى جانب تنظيمه برامج رائدة، مثل البعثات التجارية الرفيعة المستوى والجولات الترويجية في مدن مختلفة عبر الولايات المتحدة، ودعم الزيارات الرسمية لقيادات أمريكية وإماراتية، فضلاً عن الفعاليات المهمة في كل من الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة.

يُعدّ مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي منبرًا لا يقتصر دوره على تمثيل مجتمعي الأعمال في كلا البلدين فحسب، بل يمتد تأثيره إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة والانطلاق بها إلى آفاق أوسع. إضافةً إلى ذلك، يساعد مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي الشركات الأمريكية على تعزيز شبكة علاقاتها وإبرام شراكات تحقق مكاسب مشتركة بينها وبين الشركات الإماراتية، ويمكّن الشركات الإماراتية من ضخ استثمارات مباشرة في الولايات المتحدة، وعليه فإنه يُعدّ ركيزة محورية تدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين

-انتهى-

