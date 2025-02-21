دبي، الإمارات العربية المتحدة : في خطوة استراتيجية، أعلنت شركة ديار للتطوير، الرائدة في التطوير العقاري والخدمات العقارية في دبي، عن توصيات مجلس إدارتها بتوزيع الأرباح للسنة الثانية على التوالي، مما يبرز التزام الشركة المستمر بتعزيز قيمة المساهمين و مواصلة مسيرة النمو المستدام.

يمثل هذا القرار علامة فارقة و متميّزة، تعكس التزام ديار بتقديم أداء مالي قويّ وأهداف استراتيجية طويلة الأجل.

و تعليقاً على القرار، صرّح السيد عبدالله علي الهاملي، رئيس مجلس إدارة ديار: " يسعدنا أن نعلن عن توصيتنا بتوزيع الأرباح على مساهمينا الكرام للسنة الثانية على التوالي. وقد اقترح المجلس توزيع أرباح نقدية بنسبة 5% والتي ستُعرض للموافقة في الجمعية العمومية المقبلة. و يدل هذا القرار على الرؤية المستقبلية و النهج الطموح للشركة، خاصة مع توسيع عملياتنا إلى إمارات أخرى. و ساهم نموذج العمل المتين والمبادرات المبتكرة في توسيع محفظة أعمالنا و مواصلة مسيرة نجاحنا المتواصل.

كما أود أن أعبر عن امتناني العميق لجميع المساهمين على ثقتهم ودعمهم المستمر، وأهنئ جميع الشركاء إضافة إلى فريق ديار على التزامهم ومرونتهم."

وتجدر الإشارة إلى أن ديار للتطوير هي شركة مدرجة في سوق دبي المالي ويمتلك فيها بنك دبي الإسلامي حصة الأغلبية. وتعد إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة في دبي وتمتلك وحدات عقارية منتشرة في عدد من المناطق البارزة ونطاقات التوسع العمراني المتميزة في الإمارة. وقدمت ديار على مدار العقدين الماضيين محفظة واسعة من العقارات التجارية والسكنية، والتي تلتزم جميعها بأعلى معايير الخدمة والجودة.

عن ديار

تُعد ديار للتطوير شركةً رائدةً في التطوير العقاري والخدمات العقارية ومقرها دبي. وشهدت ديار نمواً كبيراً منذ تأسيسها في عام 2002، حيث أصبحت من أبرز الشركات في القطاع ضمن المنطقة، برأسمال يبلغ 4.38 مليار درهم إماراتي.

وتتمتع الشركة بمكانة تؤهلها للعب دور محوري في تطوير المشهد العقاري في المنطقة، حيث ساهمت معلوماتها المعمقة في السوق وخدماتها عالمية المستوى، بالإضافة إلى الدعم الكبير في إدارة الممتلكات للمجتمعات في طيف متنوع من المحافظ، في تعزيز مكانتها الرائدة ضمن المشهد العقاري في المنطقة.

وتشكل ديار مزوداً شاملاً للحلول العقارية، بفضل التزامها بالتميز ورؤيتها في إنشاء بيئات طبيعية للمعيشة واعتماد استراتيجيات تتمحور حول العملاء. وتقدم الشركة خدمات شاملة في تطوير العقارات وإدارتها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتوفر ديار خدمات إدارة المرافق لمحفظتها من الوحدات التجارية والسكنية، كما تترأس الشركة فريقاً إدارياً مؤسسياً لضمان رفاهية أصحاب العقارات. وتمتثل ديار لتشريعات الضمان والقوانين العقارية ذات الصلة في دولة الإمارات، وهي مُسجلة في مؤسسة التنظيم العقاري في دبي تحت الرقم المرجعي 15/07.

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