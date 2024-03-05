دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت شركة ديار للتطوير، الرائدة في التطوير العقاري والخدمات العقارية في دبي، عن موافقة مجلس إدارتها على توزيع الأرباح للمرة الأولى في تاريخ الشركة.

ويشكل القرار التاريخي فصلاً مهماً لشركة ديار ، حيث يؤكد التزامها بتوفير قيمة طويلة الأمد للمساهمين.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد عبدالله الهاملي، رئيس مجلس إدارة شركة ديار للتطوير: "يسعدنا الإعلان عن قرارنا بتوزيع الأرباح على السادة المساهمين في ديار، حيث أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 4% من رأس المال (175 مليون درهم إماراتي، أي ما يعادل 4 فلس للسهم الواحد) على المساهمين، وعرض التوصية على الجمعية العامة للموافقة على القرار.

ويمثل هذا القرار إنجازاً مهماً في مسيرتنا ويعكس مسار نمونا الملحوظ خلال السنوات الأخيرة.

لقد شهدت ديار تحولاً ملحوظاً، بعد مرحلة التعافي عام 2022 و بداية مرحلة متميّزة عام 2023. وتتمتع ديار اليوم بمكانة تؤهلها لبدء فصل جديد من النمو، بالاعتماد على نموذج عمل قوي والمبادرات الاستراتيجية القائمة. وأثق بأن هذا القرار المهم يمهّد الطريق لاستمرار نجاحنا في المستقبل. وأود أن أعبّر عن خالص امتناني للمساهمين في ديار على ثقتهم ودعمهم، وأُهنئ جميع أصحاب المصلحة وفريق ديار على تفانيهم وقدرتهم على التأقلم ، مما يجسّد الرؤية الاستراتيجية التي تسير بها الشركة".

و من المقترح أن يتم عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة يوم 05 أبريل الشهر القادم.

وتجدر الإشارة إلى أن ديار للتطوير هي شركة مدرجة في سوق دبي المالي ويمتلك فيها بنك دبي الإسلامي حصة الأغلبية. وتعد إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة في دبي وتمتلك وحدات عقارية منتشرة في عدد من المناطق البارزة ونطاقات التوسع العمراني المتميزة في الإمارة. وقدمت ديار على مدار العقدين الماضيين محفظة واسعة من العقارات التجارية والسكنية، والتي تلتزم جميعها بأعلى معايير الخدمة والجودة.

عن ديار

تُعد ديار للتطوير شركةً رائدةً في التطوير العقاري والخدمات العقارية ومقرها دبي. وشهدت ديار نمواً كبيراً منذ تأسيسها في عام 2002، حيث أصبحت من أبرز الشركات في القطاع ضمن المنطقة، برأسمال يبلغ 4.38 مليار درهم إماراتي.

وتتمتع الشركة بمكانة تؤهلها للعب دور محوري في تطوير المشهد العقاري في المنطقة، حيث ساهمت معلوماتها المعمقة في السوق وخدماتها عالمية المستوى، بالإضافة إلى الدعم الكبير في إدارة الممتلكات للمجتمعات في طيف متنوع من المحافظ، في تعزيز مكانتها الرائدة ضمن المشهد العقاري في المنطقة.

وتشكل ديار مزوداً شاملاً للحلول العقارية، بفضل التزامها بالتميز ورؤيتها في إنشاء بيئات طبيعية للمعيشة واعتماد استراتيجيات تتمحور حول العملاء. وتقدم الشركة خدمات شاملة في تطوير العقارات وإدارتها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتوفر ديار خدمات إدارة المرافق لمحفظتها من الوحدات التجارية والسكنية، كما تترأس الشركة فريقاً إدارياً مؤسسياً لضمان رفاهية أصحاب العقارات. وتمتثل ديار لتشريعات الضمان والقوانين العقارية ذات الصلة في دولة الإمارات، وهي مُسجلة في مؤسسة التنظيم العقاري في دبي تحت الرقم المرجعي 15/07.

#بياناتشركات

-انتهى-