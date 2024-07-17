أعلنت شركة المحتوى العربي مجرة عن استحواذها على لَبلِب، الشركة الرائدة في حلول الذكاء الاصطناعي باللغة العربية ومعالجة اللغة الطبيعية. وترسخ هذه الخطوة الاستراتيجية دور مجرة القيادي في الابتكار الرقمي العربي وتعد بدخولها إلى هذا قطاع الذكاء الاصطناعي متسارع النمو.

تمكين اللغة العربية في العصر الرقمي

وبينما كان للشركتين مؤسسين ومساهمين مشتركين، فقد أصبحت مجرة عبر هذا الاستحواذ مالكة للأغلبية في لبلب، بما يسمح بتكامل أكبر بين الشركتين. ويتوافق الاستحواذ مع رؤية مجرة في إحداث نقلة نوعية في جودة المحتوى الرقمي العربي وتجربة المستخدم، وتطوير تكنولوجيا اللغة العربية في المنطقة بدل الاكتفاء بالاعتماد على المنصات الأجنبية.

حلول الذكاء العربي لتحديات اللغة العربية

وتستخدم لبلب تقنيات الذكاء ومعالجة اللغة الطبيعية لتقديم منتجات برمجية لاكتشاف المحتوى وتخصيصه، بما في ذلك محرك لبلب للبحث والتوصيات داخل المواقع. وقد اعتمدت مجموعة متنوعة من العملاء على محرك لبلب، بما في ذلك المتاجر الإلكترونية، والمنصات الحكومية، والمواقع الإخبارية، ومزودي برمجيات المؤسسات، والتي تحتاج تجربة المستخدم فيها إلى الدقة في معالجة اللغة العربية للوصول إلى المنتجات المطلوبة. وتتعاون لبلب مع مجموعة من أكبر الشركات مثل مايكروسوفت وخدمات أمازون السحابية، كما أنها متكاملة مع منصات التجارة الالكترونية الرائدة مثل زد وسلة وشوبيفاي وشركات برمجيات إدارة المحتوى مثل إن في إس سوفت.

شراكة محورها الابتكار

وقد كانت مجرة من أوائل الشركات التي اعتمدت تكنولوجيا لبلب في الذكاء العربي. حيث رفدت لبلب منصة "من هم" (Manhom.com) بتكنولوجيا "التعرف على الكيان المسمى" (NER) بدرجة عالية من الدقة ساهمت في جعل "من هم" المنصة الأولى للمعلومات حول الأشخاص والمؤسسات في العالم العربي. كما طور محرك لبلب كفاءة البحث عن المحتوى في تطبيق مجرة ومنصاتها بما يساعد مستخدم التطبيق في الوصول مباشرة إلى المحتوى الذي يريده عن طريق البحث الذكي في عشرات آلاف المواد.

استقلالية تدعم النمو

وستحافظ لبلب على استقلاليتها التشغيلية وعلى تركيزها على تقديم منتجات تعالج التحديات التي تواجهها الآلة في التعامل مع اللغة العربية. فغنى مفردات وتراكيب اللغة العربية، وتغير معاني الكلمات بتغير صرفها، وبناء الجملة المعقد، والدلالات السياقية، وتنوع اللهجات العربية، وما إلى ذلك من خصائص فريدة فرضت عقبات كبيرة أمام جهود تلقين الآلة ومعالجتها. وتعتبر لبلب من الشركات القليلة التي نجحت في التعامل مع هذه التحديات.

المحتوى والأدوات ونماذج اللغات الكبيرة

وفي رسالة مشتركة لإعلان هذه الخطوة الاستراتيجية، أكد رئيس مجلس إدارة مجرة عبد السلام هيكل والرئيس التنفيذي عمار هيكل أن "مجرة ولبلب تتشاركان في الأسس والرؤية. وتحت قيادة كيندا ومع ايمان الفريق بالفرصة التي يتيحها الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP) باللغة العربية لتطوير الأعمال والشركات في المنطقة، عملت الشركة على تقديم منتج مميز بكافة المعايير على نحو متواصل. ونرى في لبلب إمكانات هائلة لطرح أدوات تحقق الاستفادة العملية المرجوة من النماذج اللغوية الكبيرة، والتي نشأ بعضها من منطقتنا".

بدورها، قالت كيندا الطربوش، المؤسسة الشريكة في لبلب: "إنضمامنا لشركة قيادية مثل مجرة يشكل فصلاً جديداً في مسيرة لبلب. نشترك بالرؤية لتطوير تكنولوجيا الذكاء العربي ومعالجة اللغة الطبيعية وهذا سيدفع عجلة الابتكار ويقدم قيمة مضافة للشركات في منطقتنا ولزبائنهم. إن منتجات لبلب كفؤة وقوية وجاهزة للاستخدام، وقادرة على التعامل بسهولة مع ملايين الطلبات أسبوعياً".

من جانبه، قال ماركوس براوشلي، رئيس الصندوق الاستثماري العالمي نورث بيز ميديا: "استحواذ مجرة على لبلب يظهر مرونة عالية في التكيف مع متطلبات السوق وتطوراته. وبتعزيز محفظة أعمالها بمنتجات الذكاء الاصطناعي، تطور مجرة قدراتها ومنتجاتها التكنولوجية لخدماتها بشكل استراتيجي. انتشار النماذج اللغوية الكبيرة فرصة كبيرة ولا يمكن الاستفادة منها بشكل كامل إلا من خلال أدوات الذكاء، وهو ما تقدمه لبلب".

عن مجرة

مجرة شركة رائدة في الإعلام والتكنولوجيا، وتقدم محتوى عربي عالي الجودة ومحدث وموثوق به من خلال تطبيق مجرة، الذي يقدم أكثر من 50,000 مادة مقروءة ومسموعة ومرئية. وتغطي منصات مجرة مجالات تتنوع بين الإدارة والعلوم والتكنولوجيا وعلم النفس والصحة العامة والعلوم المالية وغير ذلك الكثير من أفرع المحتوى الجيد، الذي يجمع بين الإفادة والإمتاع. وضماناً لجودة المحتوى، تتعاون مجرة مع كوكبة من أفضل مزودي المحتوى حول العالم، وهي شريكة لعديد من الجامعات والمؤسسات العالمية؛ ومنها هارفارد بزنس ريفيو، إم آي تي تكنولوجي ريفيو، ستانفورد للابتكار الاجتماعي، بوبيولار ساينس - العلوم للعموم، وغيرها. كما تمتلك مجرة منصة "من هم"؛ أول قاعدة بيانات لمعلومات الأشخاص والشركات العربية. وتصدر مجرة قائمة فورتشن 500 العربية من فورتشن العربية، التابعة للشركة بترخيص من فورتشن العالمية.

ويضم مجلس إدارة مجرة نخبة من الخبراء الدوليين في هذا القطاع، أمثال ماركوس براوشلي، رئيس التحرير السابق لصحيفة وول ستريت جورنال وصحيفة واشنطن بوست، وديفيد برادلي، المالك السابق والرئيس الفخري لمجلة ذا أتلانتيك، ونورم بيرلستين، الرئيس التنفيذي السابق لصحيفة لوس أنجلوس تايمز.

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