استمتعوا بتجربة بيئة عمل حصرية تمتاز بمجموعة من والمرافق الفاخرة للأعمال في أبرز مناطق الأعمال في دبي

يسرّ شركة "مودرن ووركينج" أن تُعلن عن افتتاح مركز أعمال جديد فاخر ومركز للتواصل في مبنى "ذا أوبوس" الذي يُعدّ أحد أبرز معالم دبي وأحد أكثر المباني شهرة في دبي بمنطقة الخليج التجاري. وتوفّر "مودرن ووركينج" منظوراً فريداً حول بيئة العمل المشتركة، وتقدّم تصاميم واسعة ومفتوحة ومساحات عمل خاصة صُمّمت جميعها خصيصاً لتلبية احتياجات الموظفين العصريين.

ونشهد مؤخراً تحولاً جذرياً في طريقة عمل الشركات. فنجد أن الشركات باتت أكثر إدراكاً لقيمة خلق بيئة تعاونية. وعليه، تتكيف مكاتب الشركات مع تنمية مرونة القوى العاملة لتلبية احتياجات الموظّفين عن بعد في عصرنا الرقمي.

وهنا تبرز أهمية "مودرن ووركينج". ويشمل المكتب المتكامل الذي تبلغ مساحته 8,000 قدم مربع مجموعة متنوعة من المرافق الفاخرة وخدمات دعم الأعمال ومزايا الاشتراكات العضوية مثل الخصومات في المؤسسات الشريكة، ومقهى داخلي، واستوديو رقمي، ومساحة للمناسبات، ووصول إلى شبكة متخصصة من المستثمرين. وتدرك "مودرن ووركينج" تماماً متطلبات الشركات والأفراد لتحقيق الازدهار.

وفي هذا السياق، قالت دانييلا جاروفي، مديرة "مودرن ووركينج": "وضعنا تصوّراً جديداً لمركز أعمال يُتيح للأفراد الالتقاء والتعاون لتنمية أعمالهم. وأردنا منحهم شعوراً فريداً بالانتماء يكون أشبه بـ"نادي العضوية" للمؤسسين والقادة. ونُعرب عن تشوّقنا للترحيب بمجتمع الأعمال بأكمله".

وأكّدت المديرة أيضاً على الأهمية الجوهرية للمزايا الفريدة وعلى ضرورة التركيز على تجربة الأعضاء. وتابعت السيدة دانييلا قائلة: "نهدف إلى إعادة ابتكار المعايير الحالية للعمل المشترك في المنطقة من خلال تطوير منصة متنوّعة عالمية المستوى تنبض بالحياة لنكون منارةً للمهنية والراحة والرقي".

#بياناتشركات

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لمحة عن "مودرن ووركينج":

تمثّل "مودرن ووركينج" مركز أعمال مرموق ومجتمع عضوية لروّاد الأعمال الطموحين. ويسعى مركز الأعمال الشامل إلى إحداث تحول جذري في بيئة العمل العصرية من خلال توفير حلول مكتبية فاخرة ومكاتب مخصصة للعمل المشترك والمكاتب الخاصة وباقة المكاتب الافتراضية. ويمكن للأعضاء أيضاً الاستفادة من الأجواء المبتكرة والإبداعية التي تشمل مقهى واستوديو رقمي ومساحات للمناسبات ومعرض فني.

ويقع مقرّ "مودرن ووركينج" في قلب منطقة الخليج التجاري بوسط المدينة في مبنى "ذا أوبوس"، وهو أشهر المباني في دبي من تصميم زها حديد. للمزيد من المعلومات عن "مودرن ووركينج"، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.modernworking.ae أو متابعتهم على "لينكد إن" و"إنستغرام". للمزيد من التفاصيل عن كيفية الانضمام إلى مساحة العمل الحصرية، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: info@modernworking.ae.

الاتصال:

هارولد ديولازو

البريد الإلكتروني: hd@modernworking.ae "إنستغرام" "لينكد إن"