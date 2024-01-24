القاهرة: أعلن البنك المصري لتنمية الصادرات EBank، توقيع اتفاقية مع شركة متلايف لتأمينات الحياة، لتسويق وتقديم خدمات الشركة وبرامجها التأمينية عبر فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار استراتيجية البنك لتقديم أفضل الخدمات لعملائه ومن بينها التأمين البنكي.

وقع الاتفاقية الدكتور/ أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة EBank، والسيد/ هيثم طاهر، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة متلايف لتأمينات الحياة، وذلك بحضور السيد/ محمد أبو السعود، نائب رئيس مجلس إدارة EBank، والسيد/ منتصر السيد، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية بـ EBank، والسيد/ وليد عبد المحسن، رئيس قطاع التأمين البنكي لشركة متلايف لتأمينات الحياة.

وتمنح هذه االشراكة، الامتياز الحصري لشركة متلايف لتأمينات الحياة لمدة خمسة أعوام، لتسويق وتقديم المنتجات التأمينية المتنوعة من تغطيات الحماية، ومنتجات استثمارية لتلبية احتياجات العملاء المختلفة بما يشمل خطط تعليم وزواج الأبناء، وخطط التقاعد، إلى جانب مجموعة واسعة من مزايا المعيشة لعملاء البنك المصري لتنمية الصادرات عبر 44 فرعًا تغطي جميع أنحاء الجمهورية، مما يسهم في توفير أفضل الحلول المصرفية والتأمينية لعملاء البنك، وفهم الاحتياجات المتغيرة للعملاء وابتكار منتجات تأمينية تناسبهم، وذلك بهدف تحقيق خطة الدولة للشمول المالي.

في هذا السياق قال الدكتور/ أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، "إن دخول البنك مجال الخدمات التأمينية عبر شبكة فروعه يفتح أسواق جديدة لـ EBank تمكنه من تقديم باقة متكاملة من منتجات الأفراد لعملائه وهو ما تسعى إليه حاليًا إدارة البنك".

وأضاف "جلال"، أن الشراكة مع إحدى شركات التأمين العالمية الرائدة مثل متلايف سيضفي جانبًا من الخبرة على المنتجات التأمينية المقدمة من جانب البنك".

من جانبه أعرب السيد/ هيثم طاهر، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة متلايف لتأمينات الحياة، عن تقديره لثقة البنك المصري لتنمية الصادرات في منح شركة متلايف الامتياز الحصري لتسويق وتقديم منتجاتها التأمينية المتنوعة عبر شبكة فروع البنك بكل المحافظات مما يسهم في تقديم كافة الخدمات المصرفية والتأمينية للعملاء من مكان واحد، ويشجع "متلايف" على ابتكار منتجات تأمين ادخارية تحقق أهدافهم المالية.

وأكد "طاهر"، حرص شركة متلايف على التوسع في التأمين البنكي مع كبرى بنوك القطاع المصرفي، للوصول لأكبر قاعدة من العملاء من مختلف فئات المجتمع، ونشر ثقافة التأمين والادخار مما ينعكس بشكل إيجابي على زيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي، ويحقق تطلعات "متلايف" في تعزيز مكانتها ضمن كبرى شركات التأمين في مصر.

من جانبه أشار السيد/ محمد أبو السعود، نائب رئيس مجلس إدارة EBank، إلى أن تلك الشراكة ستضيف للطرفين، من خلال تمكين البنك المصري لتنمية الصادرات من إضافة منتجًا جديدًا لقائمة منتجاته الحالية.، وبالنسبة لـ “متلايف" سيتيح للشركة توسيع منافذ تسويق منتجاتها التأمينية.

وعن اختيار شركة متلايف لتقديم المنتجات التأمينية، قال “أبو السعود"، إن الاختيار جاء نظرًا لما لها من باع طويل في تقديم المنتجات التأمينية وخبرة في الشراكة المصرفية.

من جهته قال وليد عبد المحسن، رئيس قطاع التأمين البنكي لشركة متلايف لتأمينات الحياة، أن الشركة نجحت في تحقيق طفرة في قطاع التأمين البنكي في مصر من خلال شراكات مع كبرى البنوك بالقطاع المصرفي، عززت من خلالها التواجد في عدد كبير من شبكة فروع هذه البنوك بمختلف المحافظات مما يسهم في ترويج منتجاتها التأمينية لقاعدة عريضة من العملاء، وابتكار خدمات تحقق تطلعاتهم المالية.

وفي السياق ذاته أشار السيد/ منتصر السيد، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية بـ EBank، إلى أن البنك في الوقت الحالي يتجه إلى توفير كافة الخدمات المصرفية للأفراد وهو ما تم ترجمته في التعاون مع شركة كبيرة مثل متلايف.

بتوقيع الاتفاقية مع البنك المصري لتنمية الصادرات، يرتفع عدد البنوك التي يتوافر بها المنتجات التأمينية لشركة متلايف إلى 7 بنوك تمتلك شبكة فروع تصل إلى 610 فرعًا بمختلف أنحاء الجمهورية، وهو ما يتماشى مع استراتيجية شركة متلايف لتأمينات الحياة للتوسع في خدمة شرائح أكثر من العملاء وتوفير الحماية التأمينية لأكبر عدد من الأسر المصرية.

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