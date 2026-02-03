أعلنت شركة متلايف عن توسّع جديد في شبكتها الطبية داخل السوق المصري، من خلال إضافة مستشفى المحور إلى الشبكة، وإعادة التعاقد مع مستشفى رفيدة، بالإضافة الى مستشفى كليوباترا التجمع (مستشفى سكاى) إلى جانب تجديد التعاقد وضم صيدليات العزبي، وذلك في إطار استراتيجيتها المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لعملائها وتوفير تجربة رعاية صحية أكثر شمولًا وجودة.

ويأتي هذا التوسّع تأكيدًا لحرص الشركة على تعزيز نطاق التغطية الطبية وتسهيل وصول العملاء إلى خدمات رعاية صحية عالية الجودة، بما يلبّي احتياجاتهم المتنوعة ويوفّر لهم مزايا حصرية تعكس أعلى معايير الخدمة. كما يسهم هذا التوسع في دعم شبكة متلايف الطبية من حيث الانتشار الجغرافي وتنوّع الخدمات، بما يضمن سهولة الوصول إلى مقدمي الرعاية الصحية ويعزّز مفهوم التغطية المتكاملة.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور سيف الدين فايق، رئيس الشبكة الطبية لمتلايف مصر، أن هذا التوسع يعكس التزام الشركة بتقديم أرقى مستويات الخدمة الصحية لعملائها، مشيرًا إلى أن متلايف تضع تجربة العميل ورضاه في صدارة أولوياتها. وأضاف أن الشركة تسعى باستمرار إلى تطوير شبكتها الطبية وتقديم مزايا حصرية تتماشى مع تطلعات العملاء وتواكب أفضل الممارسات العالمية في مجال التأمين الصحي.

وأوضح أن تعزيز الشراكات مع مؤسسات طبية كبرى وصيدليات رائدة يتيح لمتلايف تقديم تجربة رعاية صحية أكثر كفاءة وسلاسة، ويضمن حصول العملاء على خدمات طبية متكاملة تلبي احتياجاتهم الحالية والمستقبلية.

وتواصل متلايف العمل على توسيع شبكتها الطبية وتعزيز جودة خدماتها، في إطار رؤيتها الرامية إلى تقديم حلول تأمينية مبتكرة تدعم صحة العملاء وتحسّن من جودة حياتهم، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والتميّز في الخدمة.

نبذه عن شركة متلايف:



شركة متلايف لتأمينات الحياة هي واحدة من الشركات الرائدة في توفير حلول التأمين محليًا وعالميًا، وقد تأسست شركة متلايف (الشركة الفرعونية الأمريكية لتأمينات الحياة - متلايف أليكو سابقًا) في مصر عام 1997 وهي أول شركة تأمين على الحياة تدخل السوق المصري بمساهمة كبيرة من شركة دولية للتأمين على الحياة. لأكثر من 25 عامًا، أثبتت إنجازات متلايف في السوق المصرية قدرتها على تقديم وتوزيع خطط وخدمات التأمين على الحياة والتأمين ضد الحوادث والتأمين الصحي والتخطيط للتقاعد وحلول إدارة الثروات لأكثر من مليون عميل.



شركة متلايف لتأمينات الحياة (شركة مساهمة مصرية) - خاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية تحت ترخيص رقم (10) صادر بتاريخ 7 يناير لسنة 1997 - ومقيدة بسجل التجاري رقم .(35103) للإستفسارات أو الشكاوى، يرجى التواصل معنا على 19097

-انتهى-

#بياناتشركات