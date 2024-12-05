دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة متروبوليتان بريميوم بروبرتيز، الوكالة العقارية الرائدة التي تقدم خدمات متكاملة في دبي والتابعة لمجموعة متروبوليتان العقارية، عن عقدها أضخم صفقة تأجير على الإطلاق لوحدة عقارية واحدة في دبي، لتأجير بنتهاوس في منتجع ومساكن رويال أتلانتس بنخلة جميرا، أحد أكثر المشاريع السكنية تميزاً في دبي، مقابل 4.4 مليون درهم إماراتي.

وتبلغ مساحة شقة البنتهاوس 10,000 قدم مربعة، وهي تتكون من أربع غرف نوم، ومنطقة معيشة تتضمن مساحة لتناول طعام، ومكتبة، وقاعة تمارين رياضية، كما أنها مفروشة بالكامل. وتتميز الشقة بشرفة كبيرة تبلغ مساحتها 2,717 قدم مربعة تتضمن حمام سباحة شفاف لا متناهي مع إطلالات بانورامية على مدينة دبي وبرج العرب.

وقد اختار المستأجرون، وهم عائلة أوروبية من أصحاب الثروات العالية الذين قرروا العودة للعيش والعمل في دبي بعد إقامتهم في الخارج، هذه الشقة الفريدة من نوعها بسبب وسائل الراحة الراقية التي توفرها، وخدمة الكونسيرج الفندقية فيها، ونظراً لأنها جاهزة للسكن. ويمكن لسكان منتجع ومساكن رويال أتلانتس الاستفادة أيضاً من شاطئ خاص، و17 مطعماً مميزاً يديرها مشاهير عالميون، وحمام سباحة لا متناهي بارتفاع 295 قدماً، ومناطق ترفيه، ومحلات تجارية راقية متنوعة، ومركز لياقة بدنية حديث.

وفي تعليقه على هذه الصفقة، قال فلاديمير ميناييف، المتخصص في العقارات الفاخرة في شركة متروبوليتان بريميوم بروبرتيز: "يعكس هذا البنتهاوس قمة التطور في الوحدات السكنية، وهو أحد أكثر الشقق المرغوبة في دبي، إذ أنه يرسي معايير جديدة للتميز في التصميم، ووسائل الراحة ومساحة المعيشة، مع إطلالات خلابة على الخليج وعلى أفق مدينة دبي. وكان العميل يبحث عن وحدات أخرى في نخلة جميرا، ومع ذلك، لم يجد أي شيء يرضي ذوقه، لذا قرر زيادة ميزانيته واستقر رأيه على هذا البنتهاوس الجديد تماماً، والذي يحتوي على وسائل الراحة الفندقية التي كان يبحث عنها. ولا شك بأن هذه البنتهاوس هو الأكثر تميزاً في دبي، حيث لا يوجد شيء يضاهيه حتى الآن. أما بالنسبة للمشروع ككل، فقد كنت مقتنعاً به منذ بداياته، ونصحت عملائي، مثل مالك البنتهاوس المميز، بالاستثمار فيه في مرحلة مبكرة. ويمتك صاحب البنتهاوس الآن عدة وحدات في هذا المشروع، وقد شهد زيادة كبيرة في قيمة استثماراته".

جدير بالذكر أن فلاديمير ميناييف تمكن في مارس من هذا العام، من بيع شقة مكونة من أربع غرف نوم مقابل 61 مليون درهم إماراتي، في صفقة إعادة بيع تعد الأعلى من نوعها في منتجع ومساكن رويال أتلانتس. وحققت هذه الصفقة للمالك الذي اشترى الوحدة أثناء جائحة كوفيد-19 ربحاً كبيراً بلغ ثلاثة أضعاف. وكان ميناييف نجح في بيع وحدات عقارية تجاوزت قيمتها 600 مليون درهم إماراتي خلال هذا العام، منها صفقات إعادة بيع بقيمة 135 مليون درهم إماراتي لوحدات في منتجع ومساكن رويال أتلانتس.

وإلى جانب شركة متروبوليتان بريميوم بروبرتيز في دبي تضم مجموعة متروبوليتان أيضاً شركة متروبوليتان هومز، وشركة متروبوليتان كابيتال العقارية في أبوظبي، وشركة لوكشري إيموبليان GMBH، وهي وكالة عقارية في فيينا متخصصة في العقارات الفاخرة، وشركة متروبوليتان كونسلتينج (م.م.ح)، التي تقدم الخدمات القانونية الشخصية والتجارية في الإمارات العربية المتحدة.

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