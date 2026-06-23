الشراكة تهدف لدعم الابتكار والاستدامة في قطاع التنقل واستشراف مستقبله وتحولاته القادمة

كيا ستعرض أحدث مركباتها المستقبلية وابتكاراتها في مجال التنقل أمام زوار المتحف من حول العالم

سلسلة من الجلسات الحوارية وورش العمل حول أبرز توجهات مستقبل قطاع التنقل سيتم تنظيمها بمشاركة خبراء قطاع السيارات ورواد الأعمال وقادة التكنولوجيا

ماجد المنصوري: متحف المستقبل يحرص على بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات التي تسهم في تطوير الحلول القادرة على إحداث أثر إيجابي في حياة الأفراد والمجتمعات

هو غون كيم: نسعى إلى تقديم تجارب تتيح لزوار متحف المستقبل فرصة التفاعل مع الأفكار والتقنيات التي ستسهم في تشكيل مستقبل التنقل

دبي: أعلن متحف المستقبل عن شراكة استراتيجية جديدة مع "كيا" الشرق الأوسط وأفريقيا، في إطار تعزيز شراكاته الدولية مع أبرز الشركات العالمية المبتكرة في مختلف القطاعات المستقبلية.

وتهدف هذه الشراكة إلى دعم الابتكار والاستدامة في قطاع التنقل واستشراف مستقبله وتحولاته القادمة، وتعزيز الحوار العالمي حول التقنيات والحلول التي ستشكل ملامح مستقبل هذا القطاع في العقود المقبلة.

وبموجب الشراكة، ستتخذ كيا من متحف المستقبل منصة لعرض أحدث ابتكاراتها في مجال التنقل أمام زوار المتحف من حول العالم، من خلال مساحة عرض مخصصة تتيح لهم فرصة التعرّف على رؤيتها لمستقبل الحركة والتنقل.

كما ستنظم كيا سلسلة من الجلسات الحوارية وورش العمل المتخصصة في متحف المستقبل، تجمع خبراء قطاع السيارات ورواد الأعمال وقادة التكنولوجيا لمناقشة أبرز التوجهات التي تعيد رسم ملامح قطاع التنقل عالمياً، وأهم التطورات في مجالات المركبات الكهربائية، والقيادة الذاتية، والتنقل المتصل، والبنية التحتية الذكية، وحلول النقل المستدام.

وستشمل الشراكة كذلك عرضاً دائماً لمركبات كيا داخل متحف المستقبل، إلى جانب توفير محطات شحن كهربائية تحمل علامتها التجارية في مواقف المتحف، بما يعزز تجربة الزوار ويدعم تبني حلول التنقل المستدام والمركبات الكهربائية.

شراكات استراتيجية

وقال ماجد المنصوري المدير التنفيذي لمتحف المستقبل: "نحرص في متحف المستقبل على بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات والشركات التي تسهم في تطوير الحلول والتقنيات القادرة على إحداث أثر إيجابي في حياة الأفراد والمجتمعات، وتجمع بين الابتكار والإبداع وفق رؤية ترتكز على توظيف التقنيات المستدامة لخدمة المجتمعات".

وأضاف: "تعكس هذه الشراكة التزاماً مشتركاً باستكشاف مستقبل التنقل وتسريع تبني الحلول التي تسهم في بناء مدن أكثر ذكاءً واستدامة. ونتطلع من خلالها إلى تقديم تجارب تفاعلية وحوارات معرفية تثري فهم الزوار للفرص التي تتيحها التكنولوجيا في إعادة تشكيل طريقة تنقل الأفراد وتفاعلهم مع العالم من حولهم".

طموح مشترك

وقال هو غون كيم رئيس كيا الشرق الأوسط وأفريقيا: "تعكس شراكتنا مع متحف المستقبل طموحاً مشتركاً لتحويل رؤى المستقبل إلى واقع ملموس اليوم. فمن خلال الجمع بين ابتكارات كيا العملية القائمة على التصميم المتقدم، ودور متحف المستقبل كمنصة عالمية لاستشراف المستقبل، نسعى إلى تقديم تجارب تتيح للجمهور التفاعل مع الأفكار والتقنيات التي ستسهم في تشكيل مستقبل التنقل".

وتؤكد هذه الشراكة الدور المتنامي لمتحف المستقبل بوصفه منصة عالمية تجمع المؤسسات الرائدة والمبتكرين لاستعراض الحلول والتقنيات الناشئة، فيما تعزز حضور كيا في المنطقة من خلال توفير تجارب تفاعلية تسلط الضوء على مستقبل التنقل المستدام والتقنيات التي ستسهم في تشكيل مدن المستقبل.

نبذة عن شركة كيا

كيا (www.kia.com) هي علامة سيارات عالمية مع رؤية لتوفير حلول تنقل مستدامة للمستهلكين والمجتمعات حول العالم.تأسست الشركة في عام 1944 وواصلت تقديم حلول التنقل لأكثر من 80 عاماً.ومع 52 ألف موظف حول العالم وحضور في ما يزيد على 190 سوقاً، ومنشآت تصنيع في 6 دول، تبيع الشركة اليوم حوالي 3 ملايين سيارة سنوياً. وتتصدر "كيا" اليوم جهود ترويج السيارات الكهربائية والعاملة على البطارية وتطوير مجموعة متنامية من خدمات التنقل، وتشجيع ملايين الأشخاص حول العالم على استكشاف أفضل طرق التجول.ويعكس شعار الشركة - الحركة التي تلهم – التزامها بإلهام المستهلكين عبر منتجاتها وخدماتها.

يتوفر مزيد من المعلومات عبر زيارة الموقع الإلكتروني لمركز كيا العالمي للإعلام: www.kianewscenter.com

للتواصل الإعلامي:

جايا سيانسي

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E.gaia.cianci@ogilvy.com

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