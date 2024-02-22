

ستمكّن هذه الصفقة "ترويست إنشورانس هولدينغز" من مواصلة نموها في سوق وساطة التأمين سريع التطور

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة مبادلة للاستثمار ("مبادلة")؛ شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، عن شراكة مع مستثمرين رئيسيين وشركات الأسهم الخاصة الرائدة "ستون بوينت كابيتال" و"كلايتون دوبيلير آند روس" ("CD&R")، إلى جانب مستثمرين آخرين، لشراء الحصة المتبقية لشركة "ترويست فايننشال كوربوريشن"(NYSE: TFC) في شركة "ترويست إنشورانس هولدينغز" التابعة لشركة "ترويست".

وتعد شركة "ترويست إنشورانس هولدينغز"، التي يوجد مقرها في مدينة شارلوت بولاية كارولاينا الشمالية، خامس أكبر وسيط تأمين في الولايات المتحدة الأمريكية، وتدير أكثر من 200 مكتب من خلال محفظة أعمالها التي تشمل تجارة الجملة والتجزئة وخدمات التأمين. ويأتي هذا الاستثمار في أعقاب شراء مبادلة وشركة "ستون بوينت" ومستثمرون آخرون في عام 2023، حصة تبلغ 20% في "ترويست إنشورانس هولدينغز" مقابل 1.95 مليار دولار.

وقد تم بموجب هذه الصفقة تقييم "ترويست إنشورانس هولدينغز" بمبلغ 15.5 مليار دولار. ومن المتوقع إنجاز الصفقة بالكامل خلال الربع الثاني من عام 2024، بعد الحصول على المراجعات والموافقات التنظيمية واستيفاء شروط الإغلاق الأخرى، وقد وافق مجلس إدارة شركة "ترويست" على هذه الاتفاقية بالإجماع.

وبهذه المناسبة، قال لوكا موليناري، رئيس وحدة آسيا والخدمات المالية في مبادلة: "نحن متحمسون للغاية لإتاحة الفرصة لنا للقيام باستثمار إضافي في ترويست إنشورانس هولدينغز. إنها شركة رائعة يقودها فريق إدارة عليا متميز، ونتطلع مع شركائنا في ستون بوينت كابيتال وكلايتون دوبيلير آند روس، لتعزيز مسيرة الشركة ومواصلة تمكينها في الأسواق".

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