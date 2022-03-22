بموجب الاتفاقية، ستصبح «آريس جولد» مشغلاً لشركة التعدين الكولومبية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة مبادلة للاستثمار عن إبرامها اتفاقية نهائية مع شركة «آريس جولد» لتشغيل مشروع «سوتو نورتي» للذهب في كولومبيا. يعد المشروع أحد أكبر مشاريع الذهب في مرحلة دراسة الجدوى على مستوى العالم.

ومن خلال الشراكة، ستستحوذ «آريس جولد» على حصة ملكية بنسبة 20% في «Sociedad Minera de Santander SAS» و«Sociedad Minera Calvista Colombia» – يطلق عليهما معاً اسم "مينيسا" –مع إمكانية استحواذ الشركة أيضاً على 30% إضافية من حصة الملكية في «مينيسا». وتعد «مينيسا» المالك الوحيد لمشروع «سوتو نورتي» للذهب. ويتميز المشروع بقاعدة موارد كبيرة وإمكانية هائلة لزيادة هذه الموارد، ومن المحتمل أن يكون المشروع عبارة عن عملية واسعة النطاق بتكلفة منخفضة لتعدين الذهب.

وبصفتها الشركة المشغلة للمشروع، سيتم تعيين الرئيس التنفيذي لشركة «آريس جولد»، نيل ووديير، كمدير تنفيذي لشركة «مينيسا»، وسيتولى تحضير طلبات التراخيص التشغيلية للشركة. وستحرص «آريس جولد» من خلال موقعها الراسخ في قطاع التعدين الكولومبي على تطوير مشروع «سوتو نورتي» وفق أعلى معايير الاستدامة الدولية.

وبهذه المناسبة، قال داني دويك، رئيس وحدة الصناعات في شركة مبادلة ورئيس مجلس إدارة شركة «مينيسا»: "يسرنا العمل مع شركة «آريس جولد» كشريك تشغيلي في «مينيسا». سيستفيد المشروع من قدراتهم الفنية وخبرتهم المحلية، ونحن نتطلع إلى العمل معهم ومع المجتمعات المحلية لتنفيذ هذا المشروع العالمي".

عند انتهاء المشروع، ستدخل «آريس جولد» ومبادلة في اتفاقية شاملة لإدارة المشروع المشترك وإصدار التراخيص البيئية وتطوير المشروع وتنفيذ عمليات المنجم.

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نبذة عن شركة مبادلة للاستثمار

تدير شركة مبادلة للاستثمار محفظة أعمال عالمية، وتتمثل مهمتها في تحقيق عوائد مالية مستدامة لحكومة أبوظبي.

تتوزع محفظة أعمال مبادلة التي تبلغ قيمتها 243.4 مليار دولار أمريكي على 6 قارات، وتستثمر الشركة في قطاعات عديدة وفي مختلف فئات الأصول، وتسخر خبرتها المتميزة في مختلف القطاعات وكذلك شراكاتها العالمية طويلة الأمد، لتحقيق الأرباح والمساهمة في عملية النمو المستدام، دعماً لجهود بناء اقتصاد وطني متنوع ومتكامل مع الاقتصاد العالمي.

يقع المقر الرئيسي لمبادلة في أبوظبي، ولديها مكاتب في كل من لندن، وموسكو، ونيويورك، وبكين.

لمزيد من المعلومات حول شركة "مبادلة"، يمكن زيارة الموقع الرسمي للشركة: www.mubadala.com