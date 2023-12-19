إمكانية اكتشاف ما يزيد عن 6 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، مما يشكل تطورًا كبيرًا في مشهد الطاقة في منطقة جنوب شرق آسيا

[أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة] – أعلنت اليوم شركة مبادلة للطاقة، شركة الطاقة العالمية ومقرها أبوظبي، عن اكتشاف ضخم للغاز الطبيعي في البئر الاستكشافية " لاياران – 1" التي تم حفرها في منطقة الامتياز "جنوب أندامان"، على بعد 100 كيلومتر تقريباً قبالة شاطئ شمال سومطرة بإندونيسيا.

وتتولى مبادلة للطاقة تشغيل عقد الانتاج المشترك "جنوب أندامان "، الذي يعد أول بئر يقع في المياه العميقة تقوم الشركة بتشغيله، بعد أن تم حفره على عمق يصل إلى 4,208 أمتار في عمق مياه يصل إلى 1207 أمتار. وكشفت عملية حفر البئر خزاناً هائلاً للغاز الطبيعي تزيد سماكته على 230 متراً. وبعد إجراء الاختبارات الفنية وتحليل البيانات، تم تحقيق تدفق للغاز بجودة ممتازة بما يزيد عن 30مليون قدم مكعب يومياً.

ونظراً لامتلاكها حصة تشغيلية تبلغ نسبتها 80% من منطقة الامتياز "جنوب أندامان"، تعد مبادلة للطاقة المالكة لأكبر مساحة امتياز في المنطقة. وسيسهم هذا الاكتشاف الإيجابي الذي تم التوصل له في بئر "لاياران – 1" في تقليل المخاطر للعمليات الاستكشافية القادمة والتي تستهدف موارد للغاز الطبيعي تقدر بعدة تريليونات قدم مكعب من احتياطيات الغاز، إلى جانب تأسيس قاعدة للنمو في المستقبل، تماشياً مع استراتيجية الشركة التي تنحاز للغاز الطبيعي.

تعليقاً على هذا التطور الاستراتيجي الكبير، قال منصور محمد آل حامد، الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للطاقة: "انطلاقاً من استراتيجيتنا الرامية إلى توسيع محفظتنا للغاز الطبيبعي لدعم تحوّل الطاقة، سيسهم هذا المشروع في توفير فرص تجارية واعدة، كما سيضيف المزيد من الزخم إلى مسيرة نمونا الاستراتيجية. وإلى جانب أهميته الهائلة بالنسبة لنا في مبادلة للطاقة، يعد هذا المشروع أيضاً إنجازاً كبيراً لدعم أمن الطاقة في إندونيسيا وجنوب شرق آسيا. نحن فخورون بتحقيق هذا الانجاز بالاعتماد على قدراتنا الفنية والتشغيلية التي ترتقي إلى أعلى المستويات العالمية".

ويعد هذا الاكتشاف الجديد ثاني الآبار الناجحة لشركة مبادلة للطاقة في منطقة "أندامان"، حيث يأتي بعد النجاح في استكشاف بئر "تيمبان-1" في امتياز "أندامان-2"، كما جاء أيضاً بعد نجاح الشركة في استكشاف حقل "تشينكيه-1" الواقع ضمن القطعة SK 320 في ماليزيا. وتسهم هذه الاكتشافات في إضافة كميات انتاجية هائلة للشركة، كما ترسخ مسيرة مبادلة للطاقة لمواصلة نموها في المنطقة.

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نبذة عن مبادلة للطاقة

تعد مبادلة للطاقة شركة عالمية رائدة في مجال الطاقة، تعرف كمشغل مسؤول وشريك قيِّم. وتقود الشركة عملياتها لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة بطريقة آمنة ومستدامة وفعالة. مبادلة للطاقة هي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار المملوكة من قبل حكومة أبوظبي. وتدير حالياً أصولاً وعملياتٍ تغطي 11 دولة، تتركز بشكل أساسي في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجنوب شرق آسيا وروسيا. وتشكل نسبة انتاج الغاز الطبيعي من محفظة الشركة حوالي 66 في المائة، وقد بلغ متوسط الطاقة الإنتاجية لمشاريع الشركة 500 ألف برميل من مكافئ النفط يومياً في عام 2022.

وتماشياً مع التزام مبادلة للطاقة بلعب دور فعال في مجال تحول الطاقة، توسع الشركة أعمالها عبر سلسلة القيمة للغاز وتسعى بنشاط وراء الفرص في قطاعات الطاقة الجديدة.

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