مبادلة للرعاية الصحية دبي تطلق النادي الرياضي في قرية دي بي ورلد كايت بيتش للياقة المؤلف من ثلاثة طوابق

نخبة من المتخصصين في الطب الرياضي وطب العظام يتواجدون في النادي لتثقيف أفراد المجتمع حول أهمية أنماط الحياة المفعمة بالنشاط

دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت مبادلة للرعاية الصحية دبي، إحدى شركات M42، اتفاقية مع تحدي دبي للياقة، ستصبح بموجبها شريك التحدي لتشجيع أفراد المجتمع في دبي على تعزيز صحتهم عبر ممارسة التمارين البدنية المنتظمة. وفي ضوء هذه الاتفاقية، قام فريق الرعاية في مبادلة للرعاية الصحية دبي الذي يضم نخبة من الخبراء والأطباء المتخصصين في الطب الرياضي وطب العظام بتصميم سلسلة من النشاطات الرياضية المميزة ضمن نادي مبادلة للرعاية الصحية دبي الممتد على ثلاث طوابق، والواقع في قرية دي بي ورلد كايت بيتش للياقة المعروفة والتابعة لتحدي دبي للياقة، بدعم من "تيكنوجيم" للمساعدة في تبني عادات أكثر صحة.

ويعود إطلاق تحدي دبي للياقة إلى عام 2017، بمبادرةٍ من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بهدف تحفيز الجميع على وضع صحتهم وعافيتهم على رأس قائمة الأولويات وممارسة النشاط البدني لمدة 30 دقيقة طيلة 30 يوم. وخلال شهر، سيحول تحدي دبي للياقة الإمارة إلى نادٍ رياضي ضخم، مع استضافة دبي للعديد من الفعاليات والنشاطات والقرى الرياضية لتمكين أفراد المجتمع من تحقيق هدفهم وممارسة 30 دقيقة من النشاط البدني يومياً لمدة 30 يوماً، وذلك بالتعاون مع العديد من المؤسسات في دولة الإمارات.

ونجحت مبادلة للرعاية الصحية دبي سريعاً بتبوء مكانة متميزة كوجهة مفضلة للمرضى البالغين والأطفال وكبار السن في الإمارة الذين يحتاجون حلولاً شاملة ومتطورة ودقيقة للرعاية الصحية. وتماشياً مع أهداف تحدي دبي للياقة الرامية لدعم أفراد المجتمع ليتمكنوا من التمتع بأفضل مستويات اللياقة البدنية والصحة، تستفيد مبادلة للرعاية الصحية دبي من شبكة M42 الواسعة من الخدمات المدعومة بالتقنيات المتطورة والتي تمنح المرضى حلولاً مبتكرة تلبي مختلف احتياجاتهم الطبية. ومع امتلاكها لفريق رعاية متمرّس ومتعدد التخصصات يضم أمهر المتخصصين في جراحة العظام، والطب الرياضي، والعلاج الطبيعي، وإعادة التأهيل، والتغذية، وإدارة الوزن، وطب الأسرة وغير ذلك، تساعد مبادلة للرعاية الصحية دبي المرضى على اتباع أسلوب حياة نشط بطريقة آمنة وفعالة.

وفي هذا السياق، قال الدكتور حسن إلياس بيضون، المدير الطبي المساعد للخدمات الجراحية ورئيس قسم جراحة العظام في مبادلة للصحة دبي: "نتطلع في مبادلة للرعاية الصحية دبي قدماً للمشاركة في تحدي دبي للياقة، انطلاقاً من حرصنا الدائم على تشجيع أفراد المجتمع للحفاظ على نشاطهم البدني والانتباه لصحتهم. ويمنحنا هذا الحدث الرياضي البارز في دبي فرصة مثلى لنشر هذه الرسائل التوعوية الهامة على نطاق أوسع وحث جميع أفراد المجتمع على تعزيز لياقتهم البدنية. ونحن في مبادلة للرعاية الصحية دبي ندعم المرضى من مختلف مستويات اللياقة البدنية والرياضية، بدءاً بالرياضيين المتمرسين في المسابقات الأولمبية إلى الهواة وغير المعتادين على ممارسة النشاط البدني، إذ نمنحهم خدمات طبية تناسب احتياجاتهم وتلبي تطلعاتهم على تنوعها".

وأضاف: "عبر هذا التعاون، نسعى لنشر الوعي حول أهمية تبني أنماط حياة نشطة كإجراء وقائي من الأمراض المرتبطة بأنماط الحياة. ونحن متحمسون للغاية للمشاركة في هذا الحدث، والتفاعل مع المجتمع الواسع ودعم أفراده وتثقيفهم بالمعلومات الضرورية لتحسين أدائهم الرياضي ونشاطهم البدني بما يقود في نهاية المطاف لتعزيز صحتهم".

وتتبنى مبادلة للرعاية الصحية دبي منهجية استباقية في مجال الصحة، وتركز على التصدي لخيارات أنماط الحياة الخاطئة التي تقود لتحديات صحية في المستقبل. كما تعتمد على تقنيات الروبوتات وأحدث التقنيات الطبية لإجراء العديد من العمليات الجراحية بنجاح تام.

وباعتبارها شريك فاعلاً في دعم المجتمع، تواصل مبادلة للرعاية الصحية دبي التزامها بخدمة أفراد المجتمع في منطقة جميرا والمناطق المحيطة. وتمتلك هذه المنشأة الطبية التي تمثل مركزاً للعيادات المتخصصة وجراحة اليوم الواحد مجموعة من الشراكات الوثيقة مع العديد من المجموعات الاجتماعية، وتركز على تثقيف لا تنال ما يكفي من الاهتمام.

وتعتبر مبادلة للرعاية الصحية جزءاً من شبكة M42 الواسعة من مؤسسات الرعاية الصحية عالمية المستوى التي تركز على تقديم الرعاية للبالغين والأطفال وكبار السن وأصحاب الهمم، وتوفر الدعم الطبي للجميع على مختلف قدراتهم وحالاتهم الصحية. وبوجود نخبة من الخبراء والأطباء الحاصلين على أرفع المؤهلات العالمية، تتمتع مبادلة للرعاية الصحية دبي بإمكانات استثنائية لتقديم الرعاية المصممة حسب الطلب للمرضى وتلبي شتى احتياجاتهم، على غرار الإصابات والكسور وخلع المفاصل.

للمزيد من المعلومات حول نشاطات مبادلة للرعاية الصحية دبي وأحدث مستجداتها، يرجى زيارة الرابط: ​​https://mubadalahealthdubai.com/dfc/

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حول مبادلة للرعاية الصحية دبي

تعتبر مبادلة للرعاية الصحية دبي مركزاً للعيادات المتخصصة وجراحة اليوم الواحد. وتأسست هذه المنشأة في عام 2022 لتمثل أول توسع استراتيجي لمبادلة للرعاية الصحية خارج إمارة أبوظبي، وتقدم خدمات تشخيص شاملة بمعايير عالمية للمرضى من جميع الفئات العمرية لتواكب احتياجاتهم من خدمات الرعاية الصحية في ف إمارة دبي والمنطقة.

ومن موقعها الحيوي في جميرا 3 ضمن سنست مول بإمارة دبي، تقدم المنشأة نموذج الرعاية المتعددة التخصصات بأيدي فريق رعاية طبية بمؤهلات عالمية، يغطي أكثر من 30 تخصصاً طبياً من ضمن شبكة مبادلة للرعاية الصحية التي تضم أصولاً عالمية المستوى، من بينها عيادة لمركز إمبريال كوليدج لندن للسكري ومستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي.

وتمتد المنشأة المتطورة على مساحة 125 ألف قدم مربع، وتتضمن عيادات طبية تخصصية، وعيادات تخصصية للأطفال، ومركزاً لجراحة اليوم الواحد، و96 غرفة للاستشارات الطبية، و4 غرف عمليات، وجناحين للتنظير، ومختبر داخلي، وصيدلية، وقسم للتصوير الشعاعي ومرافق مخصصة لإعادة التأهيل، وغرف للإجراءات العلاجية الخاصة. وتحتضن أيضاً صالة فريدة من نوعها مخصصة لما بعد الإجراءات الجراحية، حيث يقدم فريق الرعاية متعدد التخصصات كافة التعليمات الضرورية للمرضى بعد خضوعهم للعمليات الجراحية استعداداً لخروجهم من المستشفى.

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حول "M42"

M42 شركة رعاية صحية عالمية، مقرها أبوظبي، قائمة على التقنيات الحديثة؛ وتعمل في صدارة المساهمين في التقدُّم الطبي؛ وتسعى لإحداث تحوُّل في حياة المرضى بحلول سريرية مبتكرة قادرة على حلِّ أصعب التحديات التشخيصية والصحية الحرجة في العالم. وبتسخير الحلول المبتكرة والتقنيات الطبية الفريدة المرتكزة على البيانات، ومنها علم الجينوم والذكاء الاصطناعي، تقوم M42 بإحداث تحوُّل جذري في منظومة الرعاية الصحية التقليدية وتقدم أعلى مستوى من الرعاية الدقيقة والوقائية التي محورها المريض.

لدى M42 أكثر من 20 ألف موظف وأكثر من 450 مرفقًا طبيًا في 27 دولة حول العالم؛ وقد تأسست عام 2022 باندماج جي42 للرعاية الصحية ومبادلة للرعاية الصحية لتصبحM42 شركة رعاية صحية متكاملة، هي الأولى من نوعها، تجمع بين التقنيات الطبية الفريدة المرتكزة على البيانات وأحدث المرافق الطبية لتقديم رعاية عالمية المستوى.