من المقرر أن ينضم موظفو شبكة مبادلة للرعاية الصحية إلى عضوية جمعية الإمارات الطبية

ستتعاون المؤسستان الرائدتان لإطلاق البرامج المشتركة ومراكز التدريب وتطوير المواد التعليمية

تتيح مذكرة التفاهم إمكانية الوصول إلى برامج التطوير المهني للارتقاء بمستوى الخبرات المتاحة في دولة الإمارات وعبر عدة تخصصات

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت مبادلة للرعاية الصحية، شبكة مرافق الرعاية الصحية المتكاملة وعالمية المستوى، وجمعية الإمارات الطبية، المنظمة غير الربحية المصممة لتلبية احتياجات الأطباء والمتخصصين الصحيين المساعدين في دولة الإمارات، مذكرة تفاهم للعمل معاً على تطوير الفرص البحثية والتعليمية في المجال الطبي في البلاد، في خطوة تمثّل محطة مهمة في مسيرة كلا المؤسستين للمساهمة في تعزيز منظومة الرعاية الصحية في أبوظبي.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستتعاون مبادلة للرعاية الصحية مع جمعية الإمارات الطبية من أجل إطلاق البرامج المشتركة ومراكز التدريب وتطوير المواد التعليمية، وستعملان معاً على تعزيز فرص التعليم والبحوث الطبية، مع التركيز بشكل خاص على تحسين برامج التطوير المهني المستمر عبر مختلف التخصصات، بهدف الارتقاء بالخبرات والقدرات المحلية. وستقوم المؤسستان بإجراء دراسات بحثية وتجارب سريرية لتوفير خيارات علاجية جديدة لمجموعة متنوعة من الحالات الطبية.

وفي هذا السياق، قال حسن جاسم النويس، الرئيس التنفيذي لمبادلة للرعاية الصحية: "يسرّنا أن نتعاون مع جمعية الإمارات الطبية للنهوض بالتعليم والبحوث الطبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويأتي هذا التعاون انطلاقاً من سعينا المتواصل لتطوير قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات والمنطقة، مع التركيز على التطوير المستمر للقدرات الطبية. ونحن على ثقة بأن هذا التعاون سيسهم في تحقيق هدفنا المتمثل بتوفير رعاية ذات مستوى عالمي لجميع سكان الدولة، كما سيكون له دور محوري في ضمان استمرارية برامج التطوير المهني عبر مختلف التخصصات الطبية الرئيسية ذات الأهمية".

من جانبها قال الدكتورة موزة عبد الله الشرهان، رئيس جمعية الامارات الطبية: "يسعدنا أن نتعاون مع مبادلة للرعاية الصحية للعمل على الارتقاء بقطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات، إذ نهدف للمساهمة بشكل فاعل ومستمر في تطوير نوعية خدمات الرعاية الصحية المقدمة في البلاد من خلال المشاركة بدور أساسي في الحياة المهنية لكل طبيب. ولذلك، نحرص على مواكبة أعضاء الجمعية لجميع التغييرات والمستجدات العالمية التي تحدث في المجال الطبي. وسوف تسهم هذه الشراكة في توفير قيمة إضافية لأعضاء جمعيتنا ودعم أهدافنا الرئيسية بالارتقاء بخدمات الرعاية الصحية في المنطقة. ونتطلع للعمل معًا على البرامج المشتركة التي تتألف من مراكز التدريب والمواد التعليمية وإصدار شهادات التعليم المستمر وبرامج التطوير المهني".

وفي إطار مذكرة التفاهم، ستدعم جمعية الإمارات الطبية تسجيل أطباء مبادلة للرعاية الصحية في الجمعيات والنوادي الطبية التابعة لها، بينما ستتولى مبادلة للرعاية الصحية تعيين نخبة من أصحاب الرأي من المرافق التابعة لها للعمل جنباً إلى جنب مع الجمعيات والنوادي الطبية من أجل مراجعة الأعمال المطروحة في مجالات التعاون المتفق عليها.Top of Form

يشار إلى أن هذه الشراكة بين مبادلة للرعاية الصحية وجمعية الإمارات الطبية ستسهم في تعزيز قدرة المهنيين الطبيين على الوصول لموارد وتدريبات رفيعة المستوى، بهدف تحسين سبل رعاية المريض في دولة الإمارات وخاصة إمارة أبوظبي.

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نبذة عن مبادلة للرعاية الصحية

مبادلة للرعاية الصحية هي شبكة مرافق رعاية صحية متكاملة تعمل تحت مظلة شركة مبادلة للاستثمار. وقد تأسست في العام 2021 لتشغيل وإدارة وتطوير محفظتها من مرافق الرعاية الصحية والتي تضم مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، وهيلث بوينت، ومركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، وأمانة للرعاية الصحية، والمختبر المرجعي الوطني، ومركز العاصمة للفحص الصحي، ومركز أبوظبي للتطبيب عن بعد، ومستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال، ومركز هيلث بلاس للسكري والغدد الصماء، ومركز هيلث بلاس لصحة الأسرة، وهيلث بلاس للإخصاب، ومركز هيلث بلاس لصحة المرأة، ومستشفى مورفيلدز للعيون في أبوظبي. وتماشياً مع رؤيتها الرامية للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية في المنطقة، تمثل مبادلة للرعاية الصحية معياراً جديداً للتميز في القطاع الصحي في دولة الإمارات والمنطقة من خلال مرافقها المتطورة وكوادرها عالمية المستوى التي تحرص على تقديم تجربة استثنائية، وإعطاء الأولوية للمرضى. ويعد الابتكار والأبحاث والبرامج التعليمية والتدريبية من الركائز الأساسية التي تقوم عليها مبادلة للرعاية الصحية في سعيها لتطوير قطاع صحي مستدام، يتماشى مع رؤية أبوظبي والمنطقة.

يمكنكم متابعة مبادلة للرعاية الصحية عبر @mubadalahealth على تويتر وإنستاجرام وفيس بوك ولينكدإن.

نبذة عن جمعية الإمارات الطبية

تأسست جمعية الإمارات الطبية في عام 1981، وهي أكبر جمعية وطنية تضم تحت مظلتها 46 جمعية طبية متخصصة، ومجموعات خاصة. ومنذ ذلك الحين، واصلت الجمعية العمل على تعزيز فن وعلوم الطب وتحسين الصحة العامة. تنشر الجمعية مجلة الإمارات الطبية الجديدة، التي تقدم أبحاثًا من شأنها النهوض بالصحة العامة، وتحتوي على مقالات عن الطب والرعاية الطبية والسياسات الصحية، وتهدف لتمكين الأطباء والمتخصصين في الرعاية الصحية من مواكبة التطورات في مجموعة من المجالات الطبية وتحسين خدمات الرعاية الصحية للارتقاء بصحة السكان.

وبالنظر إلى دورها الراسخ في دعم المتخصصين الطبيين وتمكينهم من تقديم افضل رعاية للمرضى ، تقوم جمعية الإمارات الطبية بمهامها من خلال توحيد صوت المتخصصين في الرعاية الصحية في الهيئات التشريعية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، وإزالة العقبات التي تتعارض مع رعاية المرضى ، ومواصلة تطوير خدمات الرعاية الصحية بشكل سليم، فضلًا عن العمل مع الحكومة لبناء مستقبل أفضل، يضمن القدرة على مواجهة أكبر التحديات في مجال الرعاية الصحية وتدريب المتخصصين الصحيين بكفاءة عالية.

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