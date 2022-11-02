· مبادلة للرعاية الصحية وممتلكات تسعيان لتوفير أفضل خدمات الرعاية الصحية في المنطقة

· منشأة طبية تستهدف تلبية الحاجة لخدمات الرعاية طويلة الأجل وإعادة التأهيل في البحرين

· تعاون استراتيجي يقدم نموذجاً جديداً في الرعاية الصحية من شأنه دعم جهود مملكة البحرين لتقديم حزمة شاملة من خدمات الرعاية الصحية طويلة الأجل وعالية الجودة للمرضى

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مبادلة للرعاية الصحية، شبكة مرافق الرعاية الصحية المتكاملة وتعمل تحت مظلة شركة مبادلة للاستثمار، عن تعاونها مع شركة ممتلكات البحرين القابضة "ممتلكات"، صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين، لدراسة تأسيس مشروع مشترك بين الجانبين في البحرين، يتمثل في تطوير منشأة طبية للرعاية طويلة الأجل وإعادة التأهيل بعد الحالات الصحية الحرجة، على أن تتولى أمانة للرعاية الصحية إدارتها باعتبارها جزءاً من شبكة مبادلة للرعاية الصحية.

وستقدم المنشأة الطبية المزمع تأسيسها خبرات الرعاية المتميزة التي تتمتع بها مرافق مبادلة للرعاية الصحية، الرائدة في مجال خدمات الرعاية الصحية طويلة الأجل وخدمات التأهيل المتخصص، ليستفيد منها قطاع الرعاية الصحية في مملكة البحرين، حيث سيتمكن من رفد المرضى وتقديم حلول الرعاية والعلاج، لاسيما للمرضى الأكثر حاجة لخدمات الرعاية طويلة الأجل. وسيتمكن المرضى المصابون بحالات صحية معقدة من تلقي رعاية طويلة الأجل وخدمات إعادة التأهيل بعد الحالات الصحية الحرجة. كما وسيساهم تقديم هذه الخدمات المتميزة ضمن منشأة طبية متطورة ومتخصصة في الحد من الضغط على منظومة الرعاية الصحية في البحرين من خلال توفير أسرة إضافية للمنظومة الصحية، وتقديم خدمات متخصصة تتناسب مع الاحتياجات المتنامية في القطاع الصحي.

وفي هذا السياق، قال سعادة السيد خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات: "يقدم تعاوننا الاستراتيجي مع مبادلة للرعاية الصحية آفاقً واعدة، إذ نتشارك ذات الالتزام لإبرام شراكات مثمرة ومستدامة، تنسجم مع أسس وقيم الاستثمار المشتركة بيننا".

وأضاف: "سنواصل العمل على تطوير المشاريع والاستثمارات التي تدعم النمو الاقتصادي في المملكة، من خلال التركيز على القطاعات الاقتصادية الرئيسية بما في ذلك قطاع الرعاية الصحية، وهذا التعاون مع مبادلة للرعاية الصحية سيمكننا من تطوير منشأة مهمة ستضمن تعزيز الخدمات في هذا القطاع الحيوي والتي ستعزز من منظومة الرعاية الصحية في البحرين".

من جانبه، قال حسن جاسم النويس، الرئيس التنفيذي لمبادلة للرعاية الصحية: " يعكس هذا التعاون الاستراتيجي رؤيتنا في مبادلة للرعاية الصحية في تطوير وتعزيز الخدمات الصحية في المنطقة والتي تستند على هدفنا الرئيسي في توفير أفضل الخدمات الطبية للمرضى. نحن فخورون بهذه الشراكة التي ستمكننا من توظيف خبراتنا في هذا المجال المهم لتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمرضى في المنطقة، لا سيما الذين يحتاجون لخدمات الرعاية الصحية طويلة الأجل وإعادة التأهيل".

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نبذة عن مبادلة للرعاية الصحية

مبادلة للرعاية الصحية هي شبكة مرافق رعاية صحية متكاملة تعمل تحت مظلة شركة مبادلة للاستثمار. وقد تأسست في العام 2021 لتشغيل وإدارة وتطوير محفظتها من مرافق الرعاية الصحية والتي تضم مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، هيلث بوينت، مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، أمانة للرعاية الصحية، المختبر المرجعي الوطني، مركز العاصمة للفحص الصحي، مركز أبوظبي للتطبيب عن بعد، مستشفى دانة الإمارات، مركز هيلث بلاس للسكري والغدد الصماء، مركز هيلث بلاس لصحة الأسرة، هيلث بلاس للإخصاب، مركز هيلث بلاس لصحة المرأة، ومستشفى مورفيلدز للعيون في أبوظبي. وتماشياً مع رؤيتها الرامية للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية في المنطقة، تمثل مبادلة للرعاية الصحية معياراً جديداً للتميز في القطاع الصحي في دولة الإمارات والمنطقة من خلال مرافقها المتطورة وكوادرها عالمية المستوى التي تحرص على تقديم تجربة استثنائية، وإعطاء الأولوية للمرضى. ويعد الابتكار والأبحاث والبرامج التعليمية والتدريبية من الركائز الأساسية التي تقوم عليها مبادلة للرعاية الصحية في سعيها لتطوير قطاع صحي مستدام، يتماشى مع رؤية أبوظبي والمنطقة.

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نبذة عن "أمانة للرعاية الصحية"

تُعد "أمانة للرعاية الصحية،" التابعة لمبادلة للرعاية الصحية، مزوداً رائداً على مستوى المنطقة في تقديم خدمات الرعاية الصحية طويلة الأجل وخدمات التأهيل المتخصص والرعاية الصحية المنزلية، إلى جانب توفير خدمات الرعاية الممتدة المتكاملة. تتخذ "أمانة للرعاية الصحية" من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، وتقدم خدماتها للمرضى من مناطق جغرافية متفرقة حول العالم - بما في ذلك الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا - والذين يحتاجون إلى رعاية معقدة ومتخصصة ما بعد الحالات المرضية الشديدة والحادة. وتم اعتماد المستشفيات التابعة لـ "أمانة للرعاية الصحية" من قبل اللجنة الأمريكية لاعتماد مرافق التأهيل.

للاستفسارات الإعلامية وفرص المقابلات الصحفية يرجى التواصل مع:

مارون فرح

+971 55 166 2557 mfarah@webershandwick.com

نبذة عن ممتلكات:

شركة ممتلكات البحرين القابضة هي صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين. وهي مُكَلَفَة بتنمية ثروة البحرين من خلال تحقيق استثمارات استراتيجية طويلة المدى وفق إطار حوكمة متين وقيم مالية سليمة ومستقرة، وتمتلك الشركة حصصًا في أكثر من 50 شركة تجارية تُغطي مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك الصناعات التحويلية، العقارات والسياحة، الخدمات اللوجستية، التكنولوجيا والإعلام والاتصالات، الخدمات المالية، الخدمات العامة، السلع الاستهلاكية، الرعاية الصحية، والتعليم.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

السيد محمود علي

مدير أول - التواصل والعلاقات الخارجية – ممتلكات

هاتف: 33441614-973

البريد الإلكتروني: mali@mumtalakat.bh

الموقع الإلكتروني: www.mumtalakat.bh