أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة/سنغافورة: أعلنت شركة مبادلة كابيتال، وهي شركة لإدارة الأصول مملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار، وشركة سيفيورا القابضة، وهي مجموعة لإدارة الأصول مقرها في سنغافورة ومملوكة بالكامل لشركة تيماسك، اليوم عن توقيع مذكرة تفاهم لإبرام شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الشركتين.

وتعد الشراكة محطةً بارزة ضمن الجهود الرامية لتعزيز العلاقة المتنامية بين مبادلة كابيتال وسيفيورا القابضة، وتشكل نموذجاً عملياً يتيح للشركتين آفاقاً جديدة من الفرص الاستثمارية ذات المكاسب المشتركة.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستعمل الشركتان على توظيف قدراتهما ومواردهما المشتركة لتحديد واستكشاف فرص الاستثمار المشترك وغيرها من الفرص الاستراتيجية العالمية المتوافقة مع أهدافهما بعيدة المدى، بما يشمل الاستثمار في أسواق سنغافورة والإمارات العربية المتحدة. وسيجري أيضاً تشكيل لجنة عمل مشتركة تضم ممثلين عن الشركتين، حيث ستتولى مهمة تنفيذ أهداف مذكرة التفاهم وتعزيز سبل تبادل المعرفة وأفضل الممارسات بين الجانبين.

وفي تعليقه على توقيع مذكرة التفاهم، قال هاني برهوش، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مبادلة كابيتال: "نحن سعداء بإبرام شراكة مع سيفيورا القابضة التي تشاركنا رؤيتنا، ونتطلع إلى استكشاف آفاقٍ جديدة نحو تحقيق نمو مشترك. ولأن نهجنا يعتمد على بناء شراكات طويلة الأمد، نحن على ثقة بأن هذا التعاون سيوفر لنا فرصاً استراتيجية مهمة بينما نمضي قدماً في تنفيذ مبادراتنا الاستثمارية عالمياً".

من جانبه قال جيمي فون، الرئيس التنفيذي لشركة سيفيورا القابضة: "تهدف الشراكة إلى تشكيل توافق استراتيجي مهم بين الشركتين، ما يعكس طموحنا المشترك نحو تحقيق نمو مستدام وتوليد قيمة طويلة الأجل لمساهمينا. ويسرّنا أن نتعاون مع مبادلة كابيتال في إطار جهودنا لتعزيز نطاق حضورنا في منطقة الشرق الأوسط والتوسع نحو مناطق أخرى. وستتيح لنا مذكرة التفاهم التعاون على استكشاف أفضل فرص الاستثمار والنمو على مستوى العالم، وذلك بتوظيف خبراتنا المشتركة وتحليلاتنا المتعمّقة للسوق إلى جانب شبكاتنا الاستثمارية الواسعة في جميع أنحاء العالم".

نبذة عن مبادلة كابيتال

شركة إدارة الأصول المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار، وهي شركة استثمار سيادي عالمية رائدة مقرها في أبوظبي. تدير مبادلة كابيتال أكثر من 23 مليار دولار عبر استثماراتها الخاصة واستثمارات نيابة عن مستثمرين مؤسسيين، بما في ذلك أربعة صناديق أسهم خاصة رائدة، وأربعة صناديق استثمارية في المراحل المبكرة، وصندوقين في البرازيل يركزان على الفرص الخاصة وصناديق استثمار استراتيجية متنوعة تركز على الفرص المتاحة في الأسواق الخاصة. وتمتلك مبادلة كابيتال مكاتب في نيويورك وسان فرانسيسكو ولندن وريو دي جانيرو وأبوظبي.

نُبذة عن سيفيورا القابضة

سيفيورا هي مجموعة مستقلة لإدارة الأصول مقرها سنغافورة، يبلغ حجم الأصول التي تديرها نحو 51.3 مليار دولار أمريكي كما في 30 يونيو 2024 وهي مملوكة بالكامل لشركة تيماسك. توفر للمستثمرين العالميين إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من استراتيجيات الاستثمار في الأسواق العامة والخاصة. كما تملك قاعدةً كبيرة من المواهب المتميّزة، تضم أكثر من 210 من المتخصصين في مجال الاستثمار، يدعمهم أكثر من 220 موظفاً، ولديها مكاتب رئيسية في سنغافورة والهند والصين.

تعمل مجموعة سيفيورا بما يتوافق مع مصالح مستثمريها من خلال استثماراتها الكبرى في صناديقها الرئيسية، وذلك من خلال تقديم رأس المال الاستثماري والموارد اللازمة للنمو، ما يعزز تنافسيتهم ويدعم قدرتهم على التوسع.

تشمل شركات إدارة الأصول التابعة لمجموعة سيفيورا "شركة أزاليا لإدارة الاستثمارات" و"شركة فولرتون لإدارة الصناديق المالية"، و"شركة إينوفين كابيتال" و"شركة سي تاون هولدينغز إنترناشونال" و"شركة سيفيورا كابيتال".

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