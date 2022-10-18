الصفقة خطوة مهمة لتعزيز مسيرة "تروفوود" كشركة رائدة في صناعة الأغذية المُفضلة

نيويورك، نيويورك/ بيتسبرغ، بنسلفانيا: أعلنت مبادلة كابيتال؛ الشركة العالمية لإدارة الأصول، والتابعة لشركة مبادلة للاستثمار؛ شركة الاستثمار السيادي الرائدة على مستوى العالم والتي تدير محفظة استثمارات متنوعة تقدر قيمتها بحوالي 284 مليار دولار أمريكي، عن استحواذها على شركة "ايه أو جي إل إل سي دي بي ايه تروفوود مانيوفاكتشرنغ" (تروفوود)، وذلك بالشراكة مع فريق الإدارة الحالي. وقد تم الاستحواذ على شركة "تروفوود" الرائدة في تصنيع عدة فئات من الوجبات الخفيفة، من الصناديق التابعة لـ "ايه يو ايه برايفت إيكويتيي بارتنرز إل إل سي"، في صفقة لم يتم الكشف عن تفاصيلها المالية.

وتعد شركة "تروفوود" التي يقع مقرها الرئيسي في بيتسبرغ ببنسلفانيا، مُصنّعاً ومنتجاً لمجموعة متكاملة من المواد الغذائية، بما في ذلك ألواح التغذية، وألواح البروتين، ومنتجات الشوكولاتة ، ومنتجات التغذية المخبوزة. وتتألف قاعدة عملاء الشركة من شركات السلع الاستهلاكية المعبأة الرائدة، ومحلات التجزئة في جميع أرجاء الولايات المتحدة.

من المتوقع أن تحقق صفقة الاستحواذ قيمة كبيرة للمستثمرين في الشركة وأصحاب المصلحة، بما في ذلك عملائها الحاليين، وموظفيها، إضافة لتعزيز الميزة التنافسية للشركة، وتوسيع انتشارها في الأسواق، وتعزيز عملية تطوير المنتجات، وتسريع النمو على المدى الطويل.

وبهذه المناسبة، قال عدنان عزام، مدير في شركة مبادلة كابيتال: "لقد رسخت شركة تروفوود مكانتها كشركة مميزة ورائدة في الأسواق، وهي المكانة التي حققتها عبر مسيرتها التي اتسمت بالموثوقية والابتكار المستمر، وتقديم منتجات فائقة الجودة لعملائها. والأهم من هذا أن لدى الشركة فريق إدارة متمرس وخبير، وإضافة لما تتمتع به الشركة من مكانة في الوقت الراهن، تمتلك الشركة أيضاً إمكانات نمو كبيرة، ونحن على ثقة بأن استفادة الشركة من شبكة مبادلة كابيتال ومواردها المتنوعة، إلى جانب أوجه التآزر والعمل المشترك ضمن محفظة شركات مبادلة كابيتال ا، كل هذا سيساعد تروفوود في تحقيق المزيد من التطور والنجاحات".

من جانبه قال بيت تسوديس، الرئيس التنفيذي لشركة تروفوود: "تركز شركة تروفوود وبشكل أساسي على تحقيق رؤيتها وأهدافها المتمثلة في ريادة هذا القطاع بصورة لا مثيل لها، إضافة لترسيخ نهج تعاوني مع شركاء علامتنا التجارية، وإرساء معايير دقيقة لسلامة الأغذية. ونحن نتطلع إلى مرحلة جديدة في مسيرة الشركة، وسعداء بإنجاز هذه الصفقة مع مبادلة كابيتال؛ الشريك القوي الذي يثق بالمكانة القيادية التي حققناها وبتميز فريق عملنا".

وأضاف تسوديس: "تلتزم مبادلة كابيتال بتوفير الموارد والإمكانات اللازمة لمواصلة مسيرة نمو وتطور شركة تروفوود. ونحن على ثقة بأن هذا الاستثمار سيمكننا من دفع عجلة الابتكار وخدمة عملائنا بشكل أفضل وتوسيع نطاق حضورنا وتواجدنا في الأسواق".

وتدير مبادلة كابيتال مجموعة متنوعة من الاستثمارات في جميع أنحاء العالم، خصوصاً في مجال الخدمات الاستهلاكية والغذائية، حيث استثمرت الشركة ما يقرب من 2 مليار دولار على مدى السنوات الثماني الماضية، ومن أبرز استثمارات الشركة في الآونة الأخيرة، استثمارها في "ثرايف فودز"؛ وهي شركة رائدة في قطاع الأغذية المجففة بالتجميد.

وتعليقاً على هذه الصفقة، قال تيد سكوتن، رئيس شركة تروفوود: "تؤكد هذه الصفقة استمرار مسيرة النمو والفرص العديدة المتاحة أمام الشركة وموظفينا وشركائنا الاستراتيجيين، فقد أنجزت الشركة وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، العديد من المبادرات الاستراتيجية، بما في ذلك الاستحواذ على شركة (سيمبلي نيتشر فوودز) ودمجها، وبناء منصة ومركز للبحث والتطوير، وتوسيع قدرات التصنيع والإنتاج لدينا، والتعزيز الناجح للعملاء الرئيسيين وتحسين أدائنا المالي. وتعد تلك الإنجازات التي تحققت، إضافة لإبرام هذه الصفقة، شهادة واضحة على الأداء المتميز لفريق عمل الشركة، الذي نتوجه له بالشكر والتقدير لإخلاصه وتفانيه في العمل".

وبموجب شروط هذه الصفقة، سوف تظل تروفوود شركة قائمة بذاتها، وستحافظ على هويتها المؤسسية واستقلاليتها التشغيلية.

وستعمل "أكين جامب ستراوس هوير وفيلد إل إل بي" كمستشارين قانونيين، و"وليام بلير" كمستشارين ماليين لمبادلة كابيتال، بينما يعمل "ماكديرموت ويل وإيميري" كمستشارين قانونيين و"هوليهان لوكي" كمستشارين ماليين لشركة تروفوود.

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نبذة عن شركة تروفوود مانيوفاكتشرنغ

شركة رائدة في مجال تصنيع وإنتاج ألواح التغذية ذات العلامات التجارية، وألواح البروتين والمنتجات المصنوعة من الشوكولاتة والمخبوزات. تُباع منتجات الشركة في النوادي الرياضية ومحال البقالة والصيدليات والمتاجر الكبرى. وتتمتع الشركة بحضور كبير على الساحل الشرقي للولايات المتحدة ولديها أكثر من 400000 قدم مربع من مرافق التصنيع الحديثة، وتتابع الشركة مسيرة نموها مستفيدة من سمعتها القوية في تصنيع منتجات الوجبات الخفيفة عالية الجودة، لمجموعة كبيرة عملائها البارزين.

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نبذة عن مبادلة كابيتال

شركة إدارة أصول تابعة لشركة مبادلة للاستثمار؛ المستثمر السيادي العالمي الذي يدير محفظة أعمال متنوعة بقيمة 284 مليار دولار ومقرها في أبوظبي. تدير مبادلة كابيتال أصولاً واستثمارات بقيمة 17 مليار دولار، بما في ذلك استثماراتها الخاصة، واستثمارات نيابة عن مؤسسات استثمارية أخرى في عدة مجالات، من خلال أربعة صناديق للأسهم الخاصة، وثلاثة صناديق للاستثمارات الناشئة، وصندوقين في البرازيل يركزان على استثمارات الظروف الخاصة. وتمتلك مبادلة كابيتال مكاتب في نيويورك وسان فرانسيسكو ولندن وريو دي جانيرو وأبوظبي.

نبذة عن ايه يو ايه برايفت إيكويتيي بارتنرز إل إل سي

شركة استثمارية في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا، تركز عملياتها على مجالات التشغيل، والاستثمارات في السوق المتوسطة، وتعمل على توفير رأس المال للشركات في قطاعات المنتجات والخدمات الاستهلاكية مع التركيز بشكل خاص على الشركات العائلية والخاصة. تقوم الشركة بشكل عام باستثمارات رأسمالية تتراوح من 20 إلى 75 مليون دولار في الشركات التي عادة ما تحقق ما يزيد عن 5 ملايين قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، هي طريقة ملائمة وفعالة لقياس الكفاءة المالية للشركة وقدرتها على توليد تدفقات نقدية.

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