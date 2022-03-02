أعلنت شركة مبادلة كابيتال؛ شركة إدارة الأصول التابعة لشركة مبادلة للاستثمار ("مبادلة")، التي تعد من أكبر صناديق الاستثمار السيادي في العالم حيث تقدر قيمة أصولها بنحو 243 مليار دولار أمريكي، عن استثمارها في "اس اكس غلوبال"، وهي شركة استرالية تم إنشاؤها بغرض تنظيم بطولة "اف آي ام سوبركروس" العالمية" وترويجها تجارياً.

وتتمتع مبادلة كابيتال بسجل حافل من الاستثمارات الناجحة في عدد من الشركات الرائدة في مجالات الرياضة والإعلام والترفيه، مثل "إي إم آي للنشر الموسيقي" و"انديفر قروب هولدنقس"، و"ريننق شامبس"، و"اولتميت فايتنق شامبيونشيب (يو إف سي)"، و"يانكيز انترتينمنت آند سبورتس نيتويرك (واي إي اس نيتويرك)" وغيرها. ويمثل هذا الاستثمار امتداداً لسجلها الحافل في تقديم الدعم للشركات لبناء استثمارات عالمية متميزة في مجالات الرياضة والإعلام والترفيه.

وسوف يساهم استثمار مبادلة كابيتال في دعم الخطط التوسعية لشركة "اس اكس غلوبال" في مجال سباقات الدراجات النارية، وجهودها الرامية لاستثمار الحقوق الحصرية التي حصلت عليها من الاتحاد الدولي للدراجات النارية (اف آي ام)، في تنظيم وترويج بطولة "اف آي ام سوبركروس" العالمية الجديدة وإتاحة الفرصة لعشاق هذه الرياضة المثيرة في مختلف أنحاء العالم لمتابعتها في شكل تنافسي جديد.

وبهذه المناسبة، قال أديب مطر، رئيس قسم الاستثمار في الأسهم الخاصة بشركة مبادلة كابيتال: "يأتي استثمارنا في اس اكس غلوبال وبطولة اف آي ام سوبركروس العالمية منسجماً مع استراتيجيتنا وخبرتنا في الاستثمار في مرافق متميزة وذات جاذبية عالمية في قطاعات الرياضة والإعلام والترفيه.

وأضاف مطر: " نتوقع أن يسهم استثمارنا في "اس اكس" في الترويج لرياضة الدراجات البخارية للمحترفين على مستوى العالم، إلى جانب تحقيق قيمة مستدامة من هذه الرياضة الجماهيرية المثيرة ."

وقال توني كوشرين، رئيس شركة اس اكس غلوبال: "نفخر بشراكتنا مع مبادلة كابيتال، التي تتفق معنا في رؤيتنا وطموحنا للارتقاء ببطولة اف آي ام سوبركروس العالمية. ونتطلع للاستفادة من شبكة العلاقات الدولية التي تتمتع بها مبادلة كابيتال ومواردها وخبرتها في مجال الاستثمار، من أجل ترسيخ مكانة بطولة اف آي إم كواحدة من أبرز البطولات العالمية للدراجات النارية والفعاليات الترفيهية."

وسيمثل مبادلة كابيتال في مجلس إدارة "اس اكس غلوبال" كل من مات كيم وروس بيلر، واللذين يتمتعان بخبرة طويلة في قيادة العديد من الشركات العالمية الرائدة في مجالات الرياضة والإعلام والترفيه. وسيعملان في مجلس إدارة "اس اكس غلوبال" إلى جانب توني كوشرين، رئيس اس اكس، وآدم بيلي المدير التنفيذي لشؤون رياضة السيارات، وريان ساندرسون، المدير التنفيذي للشؤون التجارية، وتوم بوتر، من رش اسبورت آند اترتينمنت، وتافو هيلموند، مؤسس سيركت أوف ذا أميركاز.

وكان الاتحاد الدولي للدراجات النارية (اف آي ام) قد منح شركة "اس اكس غلوبال"، في ديسمبر 2021، الحقوق التنظيمية والتجارية الحصرية الخاصة بإطلاق وإدارة بطولة "اف آي ام سوبركروس" العالمية والترويج لها. ومن المنتظر أن تصبح هذه البطولة، تحت قيادة فريق اس اكس غلوبال والدعم المالي من مبادلة كابيتال، فعالية رياضية عالمية تنافس على الساحة الدولية لأول مرة في التاريخ. ومن المقرر أن تنطلق البطولة في أواخر عام 2022.

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