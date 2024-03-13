أبوظبي، الإمارات / نيويورك، الولايات المتحدة: أعلنت مبادلة للاستثمار، شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، عن إبرام شراكة استراتيجية مع "بلو أوبال كابيتال"، الشركة المتخصصة في صناديق رأس المال الجريء ومقرها الولايات المتحدة. وبموجب هذه الشراكة، ستكون "مبادلة" مستثمراً رئيسياً في "صندوق رأس المال الجريء 2" التابع للشركة الأمريكية.

وكانت شركة "بلو أوبال كابيتال" قد أطلقت مؤخراً منصّة صناديق استثمارية تركز على تحديد أصحاب رؤوس الأموال في قطاع الاستثمارات الجريئة الاستثنائية ودعمهم بالفرص الاستثمارية، مع التركيز بشكل خاص على الفرص الواعدة داخل سوق الولايات المتحدة.

وفي هذه المناسبة، قال فارس المزروعي، رئيس المشاريع والنمو في "مبادلة": "نحن سعداء بدعم فريق عمل شركة ’بلو أوبال كابيتال’، تحت قيادة أحمد الموسى وسيباستيان دي يونغ وفيديريكو جوست، لاسيّما وأن هذا الفريق قد برهن على كفاءته وقدرته الفائقة في رصد مديري الصناديق الناشئة الذين تميزوا بمسيرة تحوّل مذهلة وأصبحوا شركات بارزة في استثمارات رأس مال جريء تُصنّف ضمن الربع الأعلى من حيث الأداء. ونحن نثمّن عالياً هذه الشراكة الاستراتيجية التي ندرك قيمتها كفرصة رائعة لمواصلة البناء على التزامنا بالتوسّع في هذا القطاع، ولدينا ثقة كبيرة بقدرة شركة ’بلو أوبال كابيتال’ على دعم جيل جديد من مديري رؤوس الأموال الجريئة في الولايات المتحدة".

ومن جانبه، قال أحمد الموسى، شريك لدى "بلو أوبال كابيتال": "نحن فخورون بهذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة بحجم وقيمة ’مبادلة’، حيث ينبثق هذا التعاون الثمين من التزامنا المشترك نحو تحقيق الابتكار ودعم نمو القطاعات الاستراتيجية. يتميز فريق بلو أوبال كابيتال بخبرة تتجاوز العشرين عاماً في مجال استثمارات رؤوس الأموال الجريئة، مما يعزز قدرتها على تحقيق الأهداف المرجوة. وتأتي هذه الشراكة تأكيداً على التزامنا المشترك بتحقيق القيمة والابتكار، كما أنها متوافقة تماماً مع رؤيتنا المستقبلية".

هذا وتُعد "بلو أوبال كابيتال" شركة متخصصة في صناديق رؤوس المال الجريئة الناشئة وفرص الاستثمار المشتركة، حيث تستهدف تحقيق أعلى عوائد استثمارية لصالح شركائها. كما أن فريق عملها يتمتع بشبكة قوية من العلاقات والشراكات في قطاع استثمارات رأس المال الجريء، وقد حقق بالفعل نجاحات عديدة في تحديد مجموعة من أبرز مديري رؤوس الأموال الجريئة الحاليين.

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نبذة عن شركة مبادلة للاستثمار

شركة مبادلة للاستثمار هي شركة استثمار سيادي، تدير محفظة أعمال عالمية، وتتمثل مهمتها في تحقيق عوائد مالية مستدامة لحكومة أبوظبي.

تتوزع محفظة أعمال مبادلة التي تبلغ قيمتها 1015 مليار درهم إماراتي )276 مليار دولار أمريكي( على 6 قارات، وتستثمر الشركة في قطاعات عديدة وفي مختلف فئات الأصول، وتوظّف خبرتها المتميزة في مختلف القطاعات وكذلك شراكاتها العالمية طويلة الأمد، لتحقيق الأرباح والمساهمة في عملية النمو المستدام، دعماً لجهود بناء اقتصاد وطني متنوع ومتكامل مع الاقتصاد العالمي. لمزيد من المعلومات حول شركة مبادلة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة: www.mubadala.com.

للتواصل الإعلامي

Adam Jibali

ajibali@brunswickgroup.com