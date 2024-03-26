أبوظبي: أعلنت شركة مبادلة للاستثمار ("مبادلة")؛ شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، عن استثمارها في شركة "أفانس" للخدمات المالية المحدودة؛ وهي شركة مالية هندية غير مصرفية، متطورة تكنولوجياً وتركّز على خدمات التعليم. وكانت مبادلة قد قادت جولة تمويل لصالح الشركة من خلال شركة "أفيندوس بي إي إنفستمنت أدفايزرز برايفت ليمتد"، عبر الصندوق الثاني لأفيندوس فيوتشر ليدرز.

وسيمكّن هذا التمويل الشركةَ من تعزيز مكانتها في قطاع تمويل التعليم سريع التطور، مع التركيز على توفير تجارب مميزة للعملاء وتحقيق نمو مربح ومستدام.

ويعد هذا الاستثمار الأول لمبادلة في قطاع الخدمات المالية في الهند في مجال تمويل التعليم، وهو جزء من خطة الشركة لمضاعفة نطاق تواجدها في آسيا بحلول عام 2030.

وتعد "أفانس" ثاني أكبر شركة مالية غير مصرفية في الهند في مجال تمويل التعليم. وقد حققت الشركة خلال مسيرتها التي امتدت لعقد من الزمان، الأحلام والتطلعات الأكاديمية لمختلف الطلاب على مستوى الهند، كما ساهمت جهود الشركة في تعزيز النمو وتوفير رأس المال للمؤسسات التعليمية. وقد بلغت قيمة أصول الشركة في ديسمبر 2023 حوالي 5.5 مليار درهم إماراتي.

وبهذه المناسبة، قال لوكا موليناري، رئيس قسم آسيا والخدمات المالية في مبادلة: "تعد أفانس شركة رائدة وراسخة، وسوف تواصل مسيرتها الرامية لتمكين الأجيال الشابة في الهند ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم، ويسعدنا أن نتشارك مع أميت وفريق إدارة الشركة، إلى جانب العديد من المؤسسات الأخرى المميزة مثل واربورغ بينكوس، وكيدارا كابيتال وأي أف سي، ونحن نتطلع باهتمام لتعزيز نمو أعمالنا في تلك المنطقة".

من جانبه قال ناريندرا أوستاوال، العضو المنتدب ورئيس شركة "واربورغ بينكوس" في الهند: "لقد أصبحت شركة أفانس، بفضل رؤيتها وتوجهاتها الرامية لإتاحة فرص التعليم في الهند، واحدة من شركات تمويل التعليم الرائدة في الهند. وباعتبارنا مستثمرين نسعى لنمو طويل الأمد، فإننا ملتزمون بدعم أميت وفريق عمله في سعيهم لمواصلة توسيع نطاق الشركة، وهو الالتزام الذي كان أساس شراكتنا. ويسعدنا أن نتعاون أيضاً مع شركة مبادلة للاستثمار، للعمل معاً من أجل مواصلة دعم أفانس لتحقيق أهدافها طويلة المدى".

بدوره قال أميت جيناد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "أفانس" للخدمات المالية: "يسعدنا أن نرحب بمستثمرينا الاستراتيجيين الجدد، الذين يتشاركون معنا في النهج والرؤية لتعزيز قطاع تمويل التعليم في الهند. كما نقدّر أيضاً الدعم المستمر من مساهمينا الحاليين واربورغ بينكوس وكيدارا كابيتال ومؤسسة التمويل الدولية، فهم يدركون جيداً التأثير الكبير لجعل تمويل التعليم متاحاً وبأسعار معقولة، كما يثقون بعلامتنا التجارية وإيماننا الراسخ بأن كل طالب يستحق أن يحصل على فرصة التعليم المناسبة، ولا يجب حرمان أي طالب من هذا الأمر بسبب نقص التمويل، بعيداً عن الطبقة الاجتماعية أو الخلفية المالية للشخص. وسوف يمكننا رأس المال هذا من تعزيز تواجد علامتنا التجارية، ودمج الحلول الرقمية والابتكار لتحقيق المزيد من التأثير ضمن نطاق الخدمات التي نقدمها، علاوة على تحقيق قيمة أكبر للمستثمرين وأصحاب المصلحة".

نبذة حول شركة مبادلة للاستثمار:

شركة مبادلة للاستثمار هي شركة استثمار سيادي، تدير محفظة أعمال عالمية، وتتمثل مهمتها في تحقيق عوائد مالية مستدامة لحكومة أبوظبي. تتوزع محفظة أعمال مبادلة التي تبلغ قيمتها 1015 مليار درهم إماراتي )276 مليار دولار أمريكي( على 6 قارات، وتستثمر الشركة في قطاعات عديدة وفي مختلف فئات الأصول، وتوظّف خبرتها المتميزة في مختلف القطاعات وكذلك شراكاتها العالمية طويلة الأمد، لتحقيق الأرباح والمساهمة في عملية النمو المستدام، دعماً لجهود بناء اقتصاد وطني متنوع ومتكامل مع الاقتصاد العالمي.

نبذة حول شركة أفانس للخدمات المالية:

شركة مالية هندية غير مصرفية، متطورة تكنولوجياً وتركّز على خدمات التعليم، وتتمثل مهمتها في توفير تمويل تعليمي ملائم وبأسعار معقولة لكل طالب هندي مستحق. تقدم الشركة قروض التعليم التالية لتلبية احتياجات العملاء:

• قروض الطلبة: حلول تمويلية مصممة لتلبية احتياجات المراحل التعليمية للطلبة.

قرض للتعليم العالي في الهند

قروض تعزيز المهارات في الهند

قرض التعليم العالي في الخارج

• قروض المؤسسات: قروض لتمويل النمو واحتياجات رأس المال للمؤسسات التعليمية في الهند.

حققت الشركة خلال مسيرتها التي امتدت لعقد من الزمان، الأحلام والتطلعات الأكاديمية لحوالي 400 ألف طالب على مستوى الهند، كما ساهمت جهود الشركة في تعزيز النمو وتوفير رأس المال لما يقرب من ألفي مؤسسة تعليمية.

نبذة حول شركة واربورغ بينكوس:

إحدى الشركات الاستثمارية الرائدة في مجال النمو العالمي. تمتلك الشركة أكثر من 83 مليار دولار من الأصول، وتتميز محفظة أعمالها النشطة التي تضم أكثر من 260 شركة بالتنوع حسب المرحلة والقطاع والجغرافيا. تعد الشركة شريكًا ذو خبرة لفرق الإدارة التي تسعى إلى بناء شركات متينة ذات قيمة مستدامة. وقد استثمرت الشركة منذ تأسيسها في عام 1966 أكثر من 116 مليار دولار أمريكي في أكثر من 1000 شركة على مستوى العالم عبر استراتيجياتها الخاصة بالأسهم الخاصة والعقارات وحلول رأس المال. يقع المقر الرئيسي للشركة في نيويورك ولها مكاتب في أمستردام وبكين وبرلين وهونج كونج وهيوستن ولندن ولوكسمبورغ ومومباي وموريشيوس وسان فرانسيسكو وساو باولو وشانغهاي وسنغافورة.

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