تلتزم مبادلة بمبلغ مليار دولار ضمن استراتيجية الإقراض التكنولوجي لشركة "بلو آول".

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية/ أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)؛ شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، إبرامها شراكة استراتيجية مع شركة "بلو آول كابيتال" (بلو آول)؛ الرائدة في مجال إدارة الأصول البديلة. وتلتزم مبادلة بموجب هذه الشراكة بتخصيص مبلغ مليار دولار أمريكي لمنصة "بلو آول كريدت"، حيث سيتم التركيز في البداية على استراتيجية الإقراض التكنولوجي الخاصة بالشركة، والتي ستوفر حلولاً تمويلية لمجموعة واسعة من شركات التكنولوجيا والبرمجيات.

وبهذه المناسبة قال دوغ أوستروفر، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة "بلو آول": "فخورون بإبرام هذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة استثمار عالمية كشركة مبادلة، حيث تؤكد هذه الشراكة إمكاناتنا في مجال تقديم خدمات الإقراض المباشر في قطاع التكنولوجيا، وقدرتنا على تقديم حلول متميزة تمكّن عملائنا من تحقيق أهدافهم الاستثمارية. ونحن نتطلع إلى شراكة طويلة وناجحة مع مبادلة، وسنعمل معاً على تعزيز القيمة عبر استراتيجيات أعمالنا".

من جانبه قال فابريزيو بوكياردي، رئيس الاستثمارات الائتمانية في مبادلة: "يسرنا أن نتعاون مع شركة بلو آول، ويأتي هذا في إطار سعينا لتوسيع استراتيجيتنا للاستثمار الائتماني لتشمل الإقراض التكنولوجي. لقد أصبح الائتمان الخاص جزءاً مهماً من حلول التمويل المتاحة لدعم نمو الشركات، وهنالك طلب متزايد على التمويل من قبل شركات البرمجيات والتكنولوجيا الراسخة وعالية النمو، والتي تتمتع عادةً بمكانة رائدة في السوق، وقاعدة عملاء مرنة وخبرة راسخة، علاوة على قاعدة مالية قوية. وتتمتع بلو آول باعتبارها شركة رائدة في مجال الإقراض التكنولوجي، بمكانة جيدة تتيح لها الاستفادة من الفرص الحالية والمستقبلية في الأسواق، ونتطلع إلى العمل مع فريق عمل الشركة لتحقيق الفوائد الكبيرة المرجوة من هذه الشراكة".

يشار إلى أن وحدة الاستثمارات الائتمانية في مبادلة تستثمر ومنذ عام 2009 في فرص الدين الخاص، مع التركيز على الإقراض المباشر لشركات السوق المتوسطة والشركات الكبرى، عبر مجموعة متنوعة من القطاعات وفئات الأصول. وقد ركزّت الوحدة أعمالها في المقام الأول على أمريكا الشمالية وأوروبا، ولكن تم مؤخراً توسيع نطاق عملها لتشمل أسواق الائتمان سريعة النمو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن شركة "بلو آول":

شركة رائدة في مجال إدارة الأصول، لديها محفظة أعمال تزيد قيمتها على 150 مليار دولار أمريكي1 وهي تستثمر عبر ثلاث منصات متعددة الاستراتيجيات هي: الائتمان، وجي بي كابيتال، والعقارات. تستند الشركة لقاعدة رأسمالية دائمة وقوية، وتعمل على تزويد الشركات بحلول التمويل الخاص لدفع النمو على المدى الطويل، كما تقدم للمستثمرين من المؤسسات والأفراد فرصاً استثمارية بديلة متميزة، تهدف إلى تحقيق أداء قوي وعوائد معدلة حسب المخاطر. وبالتعاون مع أكثر من 600 متخصصًا من ذوي الخبرة في 10 مكاتب على مستوى العالم، توفر الشركة الحلول المميزة لمساعدة الشركات على تحقيق أهدافها. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة www.blueowl.com.

اعتباراً من 30 يونيو 20231

نبذة عن شركة مبادلة للاستثمار:

شركة مبادلة للاستثمار هي شركة استثمار سيادي، تدير محفظة أعمال عالمية، وتتمثل مهمتها في تحقيق عوائد مالية مستدامة لحكومة أبوظبي. تتوزع محفظة أعمال مبادلة التي تبلغ قيمتها 1015 مليار درهم إماراتي )276 مليار دولار أمريكي( على 6 قارات، وتستثمر الشركة في قطاعات عديدة وفي مختلف فئات الأصول، وتوظّف خبرتها المتميزة في مختلف القطاعات وكذلك شراكاتها العالمية طويلة الأمد، لتحقيق الأرباح والمساهمة في عملية النمو المستدام، دعماً لجهود بناء اقتصاد وطني متنوع ومتكامل مع الاقتصاد العالمي.

لمزيد من المعلومات حول شركة مبادلة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة: www.mubadala.com.

للتواصل الإعلامي:

سلام كتمتو

sakitmitto@mubadala.ae