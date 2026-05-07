أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)؛ شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، استحواذها على حصة أقلية في شركة "باور فاكتورز"؛ المزوّد الرائد لحلول الطاقة المتجددة، وذلك إلى جانب المستثمر الحالي شركة فيستا إكويتي بارتنرز (فيستا).

وبموجب هذا الاستثمار، ستساهم مبادلة في دعم مسيرة النمو المتواصل لشركة "باور فاكتورز"، وتسريع وتيرة الابتكار في عملياتها، علاوةً على توسيع نطاق حضورها العالمي كشركة رائدة في قطاع الطاقة المتجددة. ويأتي ذلك مدعوماً بما توفره منصة "يونيتي"، التابعة لشركة "باور فاكتورز"، من حلول متكاملة وموحّدة تُتيح لمشغّلي الطاقة إمكانية المراقبة الشاملة، وإجراء التحليلات المتقدمة، والإدارة الفنية والتجارية للأصول عبر محافظهم الاستثمارية. إذ تدعم "باور فاكتورز" حالياً نحو 70% من أكبر 50 منتِجاً للطاقة المتجددة في العالم، وتلبي احتياجات أكثر من 600 عميل عبر 18 ألف موقع في أكثر من 70 دولة، بقدرة تشغيلية إجمالية تصل إلى 310 غيغاواط من طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، وأنظمة تخزين الطاقة.

وبهذه المناسبة، قال عبدالله محمد شديد؛ رئيس وحدة الطاقة والاستدامة في قطاع الاستثمارات الخاصة في مبادلة: "تواصل مبادلة ومنذ تأسيسها شركة مصدر، ترسيخ التزامها بقطاع الطاقة المتجددة ضمن نهج استراتيجي يمتد لأكثر من عقدين، ويعكس استثمارنا اليوم في باور فاكتورز قناعتنا الراسخة بأهمية هذا القطاع الحيوي، ودوره في تشكيل مستقبل الطاقة. واليوم، ومع التوسع الحاصل في محافظ الطاقة المتجددة عالمياً، تزداد أهمية حلول المراقبة والتحليلات وأنظمة التحكم الذكي المدعومة بالتقنيات الحديثة، بوصفها ركائز أساسية لتعزيز كفاءة الأداء وتعظيم القيمة والعوائد. وتماشياً مع هذا النهج، يسرُّنا الانضمام إلى فيستا لدعم المرحلة المقبلة من مسيرة نمو باور فاكتورز، وترسيخ مكانتها منصةً عالميةً رائدةً في قطاع الطاقة المتجددة".

يشار إلى أن هذا الاستثمار سيسهم في دفع عجلة التطوير المستمر لمنصة "النظام الذكي لإدارة الطاقة المتجددة - يونيتي ريمي Unity REMI"، التابعة لباور فاكتورز، لتشمل جميع المنتجات والخدمات. إذ تسهم حلول "ريمي" المُعزَّزة بالذكاء الاصطناعي في إعادة صياغة آلية التعامل مع البيانات التشغيلية، بما يُتيح فهماً أعمق، وتحليلاً أكثر دقة، وقرارات أعلى كفاءة وفاعلية. كما ستساهم هذه الاستثمارات في تسريع قدرات شركة "باور فاكتورز" في مجالات المراقبة والتحكم في أنظمة تخزين الطاقة، ودعم تطوير أنظمة تخزين الطاقة والأنظمة المختلطة التي توفر الخدمات الأساسية لشبكات الطاقة.

من جانبها، قالت جوليان إسبر رينفيل، الرئيس التنفيذي لشركة باور فاكتورز: "تشهد محافظ الطاقة المتجددة نمواً ملحوظاً، حيث باتت اليوم أكثر تكاملاً وتعقيداً، مما يفرض تحديات متزايدة في إدارتها على نطاق واسع. ونتيجة لذلك، يتطلع عملاؤنا إلى منصة موحَّدة وذكية لمواكبة هذا الواقع المتغير. وسيسهم هذا الاستثمار في تمكين وتعزيز جهودنا في المرحلة المقبلة بهدف تطوير منظومة متكاملة ورائدة عالمياً في حلول الطاقة المتجددة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يلبي احتياجات عملائنا ويعزز نجاحهم مع توسّع محافظهم. ونفخر بشراكتنا مع مبادلة ودعمها لنا، بينما نمضي قدماً في رسم ملامح مستقبل عمليات الطاقة المتجددة."

وقال باتريك سيفرسون، العضو المنتدب الأول والرئيس المشارك لصندوق "فاونديشن فاند" لدى شركة "فيستا": "على مدار السنوات الماضية، ومنذ استثمارنا الأولي، أثبتت باور فاكتورز قدرتها وإمكاناتها كمنصة أساسية يعتمد عليها مشغلو الطاقة المتجددة في إدارة محافظهم الاستثمارية. وتعد مشاركة مبادلة في هذا الاستثمار، خطوة استراتيجية ونوعية، وذلك على ضوء ما تمتلكه الشركة من خبرات عالمية راسخة في مجالي التكنولوجيا والبنية التحتية. ونتطلع إلى العمل سويةً لدعم مسيرة الابتكار وتسريع وتيرة نمو باور فاكتورز، وتعزيز ريادتها في حلول إدارة الطاقة المتجددة".

ويشهد قطاع الطاقة المتجددة اليوم نمواً متسارعاً على مستوى العالم، وتزايداً في حجم وتنوّع محافظه الاستثمارية، نتيجة التكامل الحاصل في مصادر طاقة الرياح والطاقة الشمسية وحلول تخزين الطاقة عبر نطاقات جغرافية متعددة وهياكل تنظيمية متنوعة. وفي ظل هذه التحولات التي نشهدها اليوم، باتت منصات إدارة الطاقة المدعومة بالبرمجيات تُمثِّل بنية تحتية أساسية لمنتجي الطاقة، مما يمكِّنهم من تحسين كفاءة أداء الأصول، وتقليل التكاليف التشغيلية، ومواكبة المتغيرات المتسارعة في منظومة الطاقة العالمية. وفي هذا السياق، تتجلّى أهمية الحلول التي تقدمها باور فاكتورز، إذ تجمع بين البرمجيات والخدمات والأجهزة المتقدمة ضمن منظومة متكاملة، مما يعزّز مكانتها كإحدى أبرز المنصات وأكثرها شمولاً وانتشاراً على مستوى الأسواق العالمية.

نبذة حول شركة مبادلة للاستثمار:

شركة مبادلة للاستثمار هي شركة استثمار سيادي، تدير محفظة أعمال عالمية، وتتمثل مهمتها في تحقيق عوائد مالية مستدامة لحكومة أبوظبي. تتوزع محفظة أعمال مبادلة التي تبلغ قيمتها 1.414 تريليون درهم إماراتي )385 مليار دولار أمريكي( على 6 قارات، وتستثمر الشركة في قطاعات عديدة وفي مختلف فئات الأصول، وتوظّف خبرتها المتميزة في مختلف القطاعات وكذلك شراكاتها العالمية طويلة الأمد، لتحقيق الأرباح والمساهمة في عملية النمو المستدام، دعماً لجهود بناء اقتصاد وطني متنوع ومتكامل مع الاقتصاد العالمي.

للمزيد، يرجى زيارة الموقع الرسمي للشركة: www.mubadala.com

نبذة حول شركة باور فاكتورز:

تعمل "باور فاكتورز" على توحيد عمليات إدارة المحافظ المعقّدة للطاقة المتجددة بشكل متكامل، وتوفر منصتها المتطورة "النظام الذكي لإدارة الطاقة المتجددة - يونيتي ريمي Unity REMI"، قدرات تحليلية مُعزَّزة بالذكاء الاصطناعي لمشغلي الطاقة المتجددة في أكثر من 70 دولة. وتُعد حلول الشركة الأكثر شمولاً وانتشاراً في الأسواق، حيث تدير نحو 25% من بيانات الطاقة المتجددة العالمية في الأسواق التي تخدمها، بإجمالي أصول تتجاوز قدرتها 310 غيغاواط، موزَّعة على أكثر من 600 عميل و18 ألف موقع حول العالم. وتدعم "باور فاكتورز" سلسلة القيمة الكاملة لقطاع الطاقة، بدءاً من أنظمة المراقبة والتحكم، وصولاً إلى الإدارة الفنية والتجارية للأصول؛ مما يمنح فرق العمل القدرة على تحسين الأداء، واتخاذ قرارات قائمة على البيانات الآنية، وتعظيم العوائد الاستثمارية لكل غيغاواط.

للمزيد، يرجى زيارة الموقع الرسمي للشركة: www.powerfactors.com

نبذة حول شركة فيستا إكويتي بارتنرز:

تُعد "فيستا إكويتي بارتنرز" مستثمراً عالمياً رائداً ومتخصصاً في قطاع البرمجيات المؤسسية. وتعتمد الشركة نهجاً فريداً لتعزيز القيمة وتحقيق عوائد مجزية في الأسواق الخاصة، استناداً إلى خبرة تمتد لأكثر من 25 عاماً أنجزت خلالها ما يزيد على 600 صفقة استثمارية.وتدير "فيستا" حالياً محفظة متنوعة من شركات البرمجيات التي تقدم حلولاً حيوية وأساسية لملايين العملاء حول العالم، حيث تجاوزت قيمة أصولها المُدارة 107 مليار دولار أمريكي (كما في 30 سبتمبر 2025).

للمزيد، يرجى زيارة الموقع الرسمي للشركة: www.vistaequitypartners.com، كما يمكن متابعة الشركة عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي على لينكد إن @Vista Equity Partners ويوتيوب @Vista_Equity_Partners.

-انتهى-

#بياناتشركات