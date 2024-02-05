أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة مبادلة للاستثمار اليوم عن استثمارها في شركة مانيبال هيلث انتربرايزس الهندية (مانيبال). وستواصل "تيماسك"، وهي شركة استثمار عالمية مقرها الرئيسي في سنغافورة، الاحتفاظ بحصة أغلبية في مانيبال.

تقدم مانيبال خدمات رعاية صحية عالية الجودة بأسعار معقولة وذلك من خلال شبكة رعاية متعددة التخصصات تقوم حالياً بخدمة حوالي 6 ملايين مريض في العام من خلال أكثر من 30 مستشفى في مختلف أنحاء الهند. وتعد مانيبال ثاني أكبر سلسلة مستشفيات في الهند من ناحية عدد الأسِرّة، ويعمل لديها أكثر من 5 آلاف طبيب.

وفي هذا الصدد، قالت كاميلا مكابيلي لانقويلي، رئيسة وحدة علوم الحياة في شركة مبادلة: "تعد مانيبال إحدى أبرز شبكات الرعاية الصحية في الهند، وتتميز بالتزامها بالتميز الإكلينيكي ومعايير الحوكمة المؤسسية والعناية الفائقة بالمرضى. ونحن نتطلع لدعم مانيبال في مسيرة نموها خلال السنوات القادمة، للاستفادة من النمو المتزايد في الطلب على خدمات الرعاية الطبية عالية الجودة في كل أنحاء الهند."

وقال لوكا موليناري، رئيس وحدة الاستثمارات المباشرة في آسيا في شركة مبادلة: نحن سعداء بالعمل مع شركاء متميزين مثل تيماسك، و"تي بي جي"، والدكتور رانجان باي والفريق التنفيذي في مانيبال بهدف تطوير أعمالنا في المرحلة التالية من مسيرة النمو." وأضاف: "تلعب مانيبال دوراً محورياً في تطوير البنية التحتية للرعاية الصحية في الهند ونحن سعداء بالتعاون معهم."

يشار إلى أن مانيبال تأسست عام 1991 على يد الدكتور رانجان باي، وكانت بدايتها في مدينة بنقالور قبل أن بتوسع نشاطها بسرعة ليغطي كل أنحاء البلاد.

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