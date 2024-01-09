أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم شركة مبادلة للاستثمار؛ شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، ومن خلال جهة إصدار الدين التابعة لها وهي "المعمورة دايفيرسيفايد جلوبال هولدنغ،" عن الإدراج الثانوي الناجح لسنداتها المقومة بالدولار والدرهم، بقيمة إجمالية تبلغ 4.5 مليار دولار أمريكي و750 مليون درهم إماراتي على التوالي، وذلك خلال حفل قرع الجرس في سوق أبوظبي للأوراق المالية، أحد أسرع الأسواق المالية نمواً في العالم.

وتضمنت عملية الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، سندات مبادلة الخضراء التي شهدت فائضاً كبيراً في الاكتتاب، وسندات مبادلة الافتتاحية المقومة بالدرهم، وهي أول سندات من نوعها بالدرهم مدرجة من قبل شركة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعد إدراج سندات مبادلة الخضراء الإدراج السابع لأدوات دين خضراء في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتسهم عملية إدراج السندات في سوق أبوظبي للأوراق المالية والتي شهدت اهتماماً كبيراً من قبل المستثمرين المحليين والعالميين على حد سواء، في نمو سوق السندات في سوق أبوظبي للأوراق المالية، علاوة على تنويع مصادر التمويل وتوفير بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين.

وبمناسبة إدراج السندات، صرح عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: ’’يسعدنا أن نرى إدراج سندات مبادلة المقومة بالدولار والدرهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، جنبًا إلى جنب مع أول طرح لسنداتهم الخضراء، الأمر الذي يشكل إضافة قيّمة وتنوعًا للسندات المدرجة لدينا. ويعكس الاهتمام القوي بهذا الادراج ثقة المستثمرين في أسواق المال المزدهرة في دولة الإمارات العربية المتحدة. نحن في سوق أبوظبي للأوراق المالية ملتزمون بتوفير منصة قوية وديناميكية لشركات مثل مبادلة لتحقيق أهدافها المتعلقة بزيادة رأس المال واستقطاب الاستثمار.‘‘

بدوره قال كارلوس عبيد، الرئيس المالي لشركة مبادلة للاستثمار: "تنسجم عملية إدراج السندات الناجحة، مع الرؤية الاقتصادية الاستراتيجية للحكومة، والمتمثلة في تنويع اقتصاد أبوظبي وتعزيز جهود تكامله مع الاقتصاد العالمي. كما تؤكد عملية الإدراج الناجحة للسندات، مرونة وديناميكية أسواق رأس المال المتطورة على الدوام في أبوظبي".

وأضاف: "ندرك الدور المهم الذي يلعبه سوق أبوظبي للأوراق المالية في تعزيز التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ونحن فخورون بالمساهمة في تعزيز مكانة وقوة أسواقنا المالية من خلال هذه الإدراجات الجديدة، والتي تعتمد على إدراجنا الأول في سوق أبوظبي للأوراق المالية في عام 2021".

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نبذة عن شركة مبادلة للاستثمار:

شركة مبادلة للاستثمار هي شركة استثمار سيادي، تدير محفظة أعمال عالمية، وتتمثل مهمتها في تحقيق عوائد مالية مستدامة لحكومة أبوظبي. تتوزع محفظة أعمال مبادلة التي تبلغ قيمتها 1015 مليار درهم إماراتي )276 مليار دولار أمريكي( على 6 قارات، وتستثمر الشركة في قطاعات عديدة وفي مختلف فئات الأصول، وتوظّف خبرتها المتميزة في مختلف القطاعات وكذلك شراكاتها العالمية طويلة الأمد، لتحقيق الأرباح والمساهمة في عملية النمو المستدام، دعماً لجهود بناء اقتصاد وطني متنوع ومتكامل مع الاقتصاد العالمي. لمزيد من المعلومات حول شركة مبادلة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة: www.mubadala.com.

نبذة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية:

تم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر من عام 2000 بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000، وبموجب هذا القانون فإن السوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه. في 17 مارس 2020، تم تحويل سوق أبوظبي للأوراق المالية من مؤسسة عامة إلى شركة مساهمة عامة استنادًا للقانون (8) من عام 2020. سوق أبوظبي للأوراق المالية تابع لـ "القابضة" (ADQ)، التي تعد واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة واسعة من المؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن الاقتصاد المتنوع في إمارة أبوظبي.

سوق أبوظبي للأوراق المالية هو سوق لتداول الأوراق المالية. بما في ذلك الأسهم الصادرة عن الشركات المساهمة العامة والسندات الصادرة عن الحكومات أو الشركات والصناديق المتداولة في البورصة وأي أدوات مالية أخرى معتمدة من هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية.

سوق أبوظبي للأوراق المالية هو ثاني أكبر سوق في المنطقة العربية واستراتيجيته في توفير أداء مالي مستقر مع مصادر متنوعة للدخل تتماشى مع المبادئ التوجيهية لأجندة الإمارات العربية المتحدة "الاستعداد للخمسين". ترسم الخطة الوطنية مخطط التنمية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تهدف إلى بناء اقتصاد حيوي، مستدام، ومتنوع يساهم بشكل إيجابي في الانتقال إلى نموذج عالمي جديد للتنمية المستدامة.

للتواصل الإعلامي:

شركة مبادلة للاستثمار

Roland Buerk

Group Communications

rbuerk@mubadala.ae

عبد الرحمن صالح الخطيب

مدير الاتصال المؤسسي

ALKhateebA@adx.ae