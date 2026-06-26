أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت مبادلة بايو، الشركة الوطنية المتخصِّصة في التصنيع الدوائي والهادفة إلى تعزيز منظومة الصناعات الدوائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن توقيع اتفاقية ترخيص وتوريد مع شركة "بايو سيدوس"، إحدى الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا الحيوية، خلال فعاليات المؤتمر الدولي لمنظمة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية 2026 الذي يُقام في سان دييغو بالولايات المتحدة. وستُنَفَّذ الاتفاقية من خلال شركة ديابتك التابعة لمبادلة بايو، التي تعدُّ منشأة متخصِّصة في الصناعات الدوائية الحيوية المتكاملة في دولة الإمارات، وتُمثِّل هذه الاتفاقية خطوةً مهمة ضمن جهود مبادلة بايو الهادفة إلى توسيع نطاق الوصول إلى الأدوية الحيوية المتقدمة وتعزيز توافرها في الدولة.

وتُسهم هذه الشراكة في دعم توطين عدد من العلاجات البيولوجية المهمَّة المستخدمة في علاج مجموعة من الحالات المرضية ضمن مجالات أمراض الغدد الصَّماء، وأمراض الكلى، والأورام، بما يُعزِّز جهود مبادلة بايو في دعم الأمن الدوائي الوطني.

وبحضور سعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي، وقَّع الاتفاقية حمد المرزوقي، نائب الرئيس التنفيذي لمبادلة بايو، وماريانو دي إليزالدي، الرئيس التنفيذي لشركة "بايو سيدوس".

وتُعد أبوظبي إحدى الوجهات الرائدة عالمياً التي تجمع بين البحث العلمي والتحقق السريري والتطبيق العملي ضمن منظومة مترابطة ومتكاملة. وبصفتها وجهة رائدة لعلوم الحياة، تجمع الإمارة بين أحد أكبر برامج الجينوم على مستوى العالم، والبيانات الصحية الطولية، والأدلة المستمدة من الممارسة الواقعية، والبنية التحتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والأطر التنظيمية المرنة، بما يسهم في جعل تصميم الرعاية الصحية وتقديمها أكثر سلاسة وأثراً. ويسهم هذا النهج المتكامل في تسريع وتيرة الابتكار الصحي، ودفع التحول من نموذج يركز على علاج المرض إلى نموذج يرتكز على التنبؤ بالمخاطر والوقاية والتدخل المبكر.

وقالت سعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي: "نعتز بما نجحت أبوظبي في إرسائه من منظومة متكاملة لعلوم الحياة، صُممت لتسريع تحويل الاكتشافات العلمية إلى أثر ملموس على أرض الواقع وبنطاق واسع. ويُعد بناء الشراكات الاستراتيجية أحد الركائز الأساسية لنجاح منظومة علوم الحياة الذكية التي طورتها الإمارة، لما لها من دور محوري في تحقيق نتائج صحية أفضل للمرضى والمجتمعات حول العالم. وسنواصل العمل على إيجاد المزيد من فرص التعاون والشراكات، مثل الشراكة بين "مبادلة بايو" و"بايو سيدوس"، بما يسهم في تعزيز المنظومة المترابطة التي تتيح تطوير الجيل القادم من ابتكارات علوم الحياة واختبارها وتوسيع نطاق تطبيقها."

وأكَّد حمد المرزوقي، نائب الرئيس التنفيذي لمبادلة بايو: "أن الشراكات الاستراتيجية تُمكِّننا من توطين الأدوية التي تُمثِّل أهمية بالغة لمقدِّمي خدمات الرعاية الصحية ومرضاهم، ونعمل على توسيع نطاق الوصول إلى العلاجات البيولوجية في دولة الإمارات، من خلال تعاوننا مع "بايو سيدوس"، بالتوازي مع تعزيز التزامنا الرائد في دعم التصنيع الدوائي المحلي".

وقال ماريانو دي إليزالدي، الرئيس التنفيذي لشركة ""بايو سيدوس": إننا فخورون بالشراكة مع مبادلة بايو لتعزيز الوصول إلى العلاجات البيولوجية في دولة الإمارات، وإننا نسعى إلى توسيع نطاق الوصول إلى العلاجات عالية الجودة ودعم نمو القدرات الصحية في الدولة، من خلال الجمع بين القدرات التصنيعية المحلية التي تمتلكها مبادلة بايو والخبرات المتخصِّصة التي تتمتَّع بها "بايو سيدوس" في مجال التكنولوجيا الحيوية".

نبذة حول مبادلة بايو:

مبادلة بايو، شركة رائدة في قطاع الصناعات الدوائية مملوكة بالكامل لـ مبادلة للاستثمار، تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وتلتزم بتحقيق نتائج جوهرية في قطاعات الرعاية الصحية بدولة الإمارات العربية المتحدة والعالم. ومن موقعها كمحفز للتقدم والابتكار، تسعى لتسريع نمو منظومة الصناعات الدوائية من خلال تعزيز الأمن الدوائي، وتوفير العلاجات الحيوية للجميع وبأسعار تنافسية.

تعمل مبادلة بايو عبر محورين استراتيجيين: الصناعات الدوائية الحيوية المتكاملة والخدمات اللوجستية الدوائية، مع تركيز محوري على التطوير والإنتاج وتمكين التصنيع المحلي لضمان توافر الأدوية والأجهزة الطبية الأساسية ذات الطلب المرتفع وفي الوقت المناسب. ومن خلال بصمتها المتنامية عبر قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، تساهم الشركة بنشر الأثر الإيجابي المستدام محلياً ودولياً.

وتركز مبادلة بايو على العلاجات الحيوية الرئيسية المخصصة للاحتياجات الصحية عالمياً، مما يدعم منظومة رعاية صحية متكاملة بدءاً من الوقاية مروراً بالعلاج والدعم المستدام، ووصولاً إلى الطب التكميلي. وتصب مبادلة بايو تركيزها على تعزيز الابتكار وتنمية الخبرات والكفاءات الوطنية، والمساهمة في تحقيق رؤية دولة الإمارات نحو اقتصاد قائم على المعرفة، بهدف توفير حياة صحية أفضل، للجميع.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.mubadalabio.ae

نبذة حول شركة "بايو سيدوس":

تُعد شركة "بايو سيدوس" إحدى الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا الحيوية في أمريكا اللاتينية، وتكرّس جهودها للبحث والتطوير وتصنيع وتسويق العلاجات البيولوجية. وعلى مدار أكثر من 40 عاماً من الخبرة، نجحت الشركة في تطوير محفظة متنوعة من العلاجات في مجالات أمراض الغدد الصماء، وأمراض الكلى، والأورام، والأمراض النادرة، لتخدم المرضى في أكثر من 50 دولة حول العالم.

وتدير الشركة منشآت متطورة للتصنيع الحيوي مجهزة بأحدث التقنيات، كما تتمتع بخبرة واسعة في تطوير الأدوية البيولوجية المعقدة والأدوية الحيوية المماثلة، وتنفيذ مشاريع نقل التكنولوجيا. وتلتزم "بايو سيدوس" بتوسيع نطاق الوصول إلى الأدوية البيولوجية عالية الجودة من خلال الابتكار والتميز العلمي وبناء الشراكات الدولية.

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