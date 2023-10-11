المنصة متاحة الآن مجانا للطلاب في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر ومصر والمغرب وجميع دول المنطقة وتقدم دورات تدريبية في مجال الإعلان الرقمي.

دبي- الإمارات العربية المتحدة، أعلنت Aleph، التي تربط المعلنين المحليين والعالميين بمليارات المستهلكين في جميع أنحاء العالم من خلال الوسائط الرقمية، أن مبادرة خبير الإعلان الرقمي ، وهي مبادرة اجتماعية لخلق فرص اقتصادية من خلال تعليم الإعلان الرقمي, متوفرة الآن باللغتين العربية والفرنسية. تم إطلاقها في أبريل 2023 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمتحدثين باللغتين الإنجليزية والإسبانية.

تهدف مبادرة خبير الإعلان الرقمي إلى تجهيز الجيل القادم من المسوقين الرقميين بتعليم مميز ومجاني من خلال شهادة الإعلان الرقمي في دول المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر ومصر والأردن والمغرب وتونس والجزائر وجميع دول المنطقة، حيث تتاح فرص كبيرة للنمو الرقمي وزيادة في الطلب على مواهب التسويق الرقمي.

لقد شهد عالم الإعلان الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تطور كبير و سريع وهناك طلب كبير على الخبراء في مجال الإعلانات الرقمية وقد بلغ إجمالي الإنفاق على الإعلانات الرقمية في المنطقة 4.58 مليار دولار في عام 2021، مما شكل زيادة تقريبية بقيمة مليار دولار كاملة عن العام السابق وفقًا لتقرير IAB GCC. نمو الإعلانات الرقمية يعكس التحول المتزايد نحو رقمنة الاقتصاد في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي من شأنه أن يؤدي إلى زيادة بنسبة 46٪ في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي على مدى 30 عامًا - أو بعبارة أخرى ، مكسبًا طويل الأجل يبلغ 1.6 تريليون دولار ، وفقًا لتقارير البنك الدولي.

وتقوم مبادرة خبير الإعلان الرقمي بتدريب المبتدئيين الذين ليس لديهم خبرة سابقة كيفية الإعلان على المنصات الرقمية الرائدة في العالم بشكل فعال كما توفر معرفة محددة ومتعمقة لمنصات الإعلان العالمية الرئيسية بما في ذلك Meta وSnap وSpotify وTikTok و LinkedIn وأكس ( تويتر سابقًا) وغيرها وذلك من خلال التسجيل مجانًا على منصة www.digitaladexpert.com وإكمال الدورة التمهيدية. ويتم استكمال الدورة التدريبية على نفس المنصة والتي تقدم أيضًا محتوى يتم تحديثة دوريا و دراسات الحالات ومواد قيمة أخرى بالإضافة إلى محاضرات متخصصة في مختلف المجالات مقدمة من قبل خبراء مشهورين من Aleph‎‎‎.

وفي هذا الإطار، قال جاستون تاراتوتا، المؤسس والرئيس التنفيذي لAleph :"نحن في مهمة كبيرة لتمكين جيل جديد من المحترفين الرقمين العالميين. وأرغب في أن نسد فجوة المهارات الرقمية. سوف نقوم بتدريب وإعتماد أكبر عدد ممكن من الأشخاص. إنه واجب نحو المجتمعات التي نتواجد فيها. أنا أؤمن أن التعليم هو العملة الوحيدة التي لا تفقد قيمتها، من خلال منصتنا، نقدم هذه القيمة للطامحين من المسوقين والمعلنين الرقميين في جميع أنحاء العالم. حيث سيكون لديهما القدرة على الوصول إلى المعرفة التي يحتاجونها للتألق في العصر الرقمي جاعلين الإعلان الرقمي متاحًا للجميع."

لقد شارك حتى الآن أكثر من 280,000 طالب في مبادرة خبير الإعلان الرقمي في أكثر من 140 دولة، وكانت تقيمهم للتجربة إيجابي بمتوسط ​​9.2 نقطة من 10 نقاط. وقد وصل عدد الطلاب المسجلين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 45,124 طالبًا من 14 دولة منذ إطلاق المبادرة في أبريل. لقد تلقينا أكثر من 11,000 طلب للغة الفرنسية وأكثر من 9,000 طلب للغة العربية، والآن بإطلاق اللغتين العربية والفرنسية نتوقع زيادة عدد التسجيلات بشكل أكبر. قامة مبادرة خبير الإعلان الرقمي Digital Ad Expert by Aleph بالتحالف مع عدد من الجامعات البارزة في المنطقة مثل الجامعة الأمريكية في دبي والجامعة الأمريكية في القاهرة و DGCI التابعة لجامعة عين شمس وجامعة الإسكندرية، وجامعات TKH، و نعمل علي التحالف مع جامعات أخرى مستقبلا.

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معلومات عن مبادرة خبير الإعلان الرقمي

مبادرة خبير الإعلان الرقمي Digital Ad Expert by Aleph هي مبادرة اجتماعية لخلق فرص اقتصادية من خلال التعليم والتدريب على مهارات بالإعلانات الرقمية و هي مبادرة مجانية كليا وتتم عبر الإنترنت بالكامل وقد تم تصميمها من قبل خبراء عالميين في مجال الإعلانات الرقمية وهي جزء من مجموعة Aleph Group، Inc، والتي تربط المعلنين المحليين والعالميين بمليارات المستهلكين حول العالم من خلال الإعلام الرقمي. وهي جزء أساسي من مهمتنا في جعل الإعلانات الرقمية في متناول الجميع.

تمنح المبادرة شهادة الإعلانات الرقمية Digital Ad Certificate التي توفر الأساسيات التي يحتاجها الطالب لفهم وإدارة مختلف منصات وحملات الإعلانات الرقمية. وهو متوفر بنظامين للتنسيق: مباشر وذاتي الوتيرة. سيجتمع الطلاب الذين يختارون التنسيق المباشر افتراضيًا مع طلاب آخرين حول العالم، بينما يمكن للطلاب الذين يختارون التنسيق الذاتي الوتيرة الوصول إلى الموارد على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

في نهاية البرنامج، يتلقى الطلاب شهادة الإعلانات الرقمية Digital Ad Certificate الخاصة بهم ويمكنهم الانضمام إلى شبكة خريجي خبير الإعلانات الرقمية وتوسيع شبكتهم المهنية الخاصة بهم، والتعلم من الأقران والتواصل مع أصحاب العمل الباحثين عن الموهبة والوصول إلى محتوى حصري و محاضرات متخصصة في مختلف المجالات مقدمة من قبل خبراء مشهورين من Aleph‎‎‎.

تم إطلاق مبادرة خبير الإعلان الرقمي Digital Ad Expert by Aleph في عام 2015. نظرًا لأن Aleph لديها تمثيل حصري لأكبر المنصات العالمية مثل Snap، 𝕏 المنصة المعروفة سابقًا باسم Twitter و TikTok و Meta و Spotify وأكثر من 40 منصة أخرى يتم تحديث المحتوى دوريا استنادًا إلى اتجاهات الصناعة الجديدة، بمجرد إطلاق الشركاء لمنتجات أو ميزات جديدة للمعلنين.

على المستوى المحلي، توفر المبادرة طرق الوصول إلى المهارات التي تمنح فرص اقتصادية متزايدة في مجال الإعلانات الرقمية. أما على المستوى العالمي، فإنها تدعم بشكل أساسي النمو طويل الأجل المدفوع بالتحول الرقمي في الأسواق الناشئة.

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