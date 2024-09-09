تتماشى المبادرة مع توجهات دبي الصحية للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى ضمن منشآتها الصحية

دبي، قامت شركة "سالك" (ش. م. ع)، المشغل الحصري لنظام التعرفة المرورية في إمارة دبي، بالتبرع بمبلغ 200,000 درهم إماراتي لمؤسسة الجليلة التي تقود ركيزة العطاء في دبي الصحية، في إطار التزامها بدعم جهود مكافحة مرض السرطان بين الأطفال وتعزيز الرفاهية العامة للمجتمع.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد من شركة سالك لمستشفى الجليلة للأطفال التابع لدبي الصحية برئاسة إبراهيم سلطان الحداد الرئيس التنفيذي للشركة، حيث كان في استقباله كل من الدكتور عبدالله الخياط، المدير التنفيذي لمستشفى الجليلة للأطفال، والدكتور محمد العوضي، نائب المدير التنفيذي لمستشفى الجليلة للأطفال ومستشفى لطيفة، حيث قام الوفد بزيارة أقسام المرضى، وتم وضع اسم شركة سالك على جدار العطاء في المستشفى.

وتتزامن هذه المبادرة مع شهر التوعية بسرطان الأطفال، وتشكل جزءاً من الجهود الرائدة التي تهدف سالك من خلالها إلى الإسهام في تعزيز الوعي بأهمية الصحة العامة لأفراد المجتمع، مع التركيز على صحة الأطفال، حيث يعود هذا التبرع لصالح صندوق الطفل الخاص بدعم الأطفال المصابين بالسرطان ممن يتلقون العلاجات في مستشفى الجليلة للأطفال.

وقال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة "سالك" (ش.م.ع): "نولي أهميةً كبيرةً للمسؤولية الاجتماعية المؤسسية، فهي منهج عملنا الدائم، ونؤمن بأنها ركيزةٌ أساسية لبناء مستقبلٍ أكثر ازدهاراً. ومن خلال دعمنا لهذه القضية الإنسانية الهامة نسعى إلى إحداث أثر إيجابي في حياة صغار المرضى، والإسهام في تزويدهم بالرعاية الصحية التي يستحقونها. وتؤكد هذه المبادرة حرص الشركة على ضمان صحة الأجيال القادمة، ووضع أساس متين لغدٍ أكثر إشراقاً، والوفاء بمسؤوليتنا تجاه شرائح أوسع من المجتمع."

من جانبه، قال الدكتور عامر الزرعوني، المدير التنفيذي لمؤسسة الجليلة: "نتوجه بجزيل الشكر لـ "سالك" على دعمها لمستشفى الجليلة للأطفال، في خطوةٍ تجسد أهمية حشد جهود التعاون للارتقاء بمستويات الرعاية الصحية. يسهم هذا التعاون بتعزيز جهوزيتنا لمواجهة تحديات مرض سرطان الأطفال، وترسيخ الالتزام بنهجنا في تقديم خدمات طبية شاملة ومتطورة للمرضى الأطفال".

ويعد مستشفى الجليلة للأطفال أول مستشفى تخصصي للأطفال في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يختص في تقديم رعاية صحية متقدمة للأطفال المصابين بالسرطان. وتطمح "سالك" من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز قدرة المستشفى على توفير الرعاية الصحية المتميزة والدعم الضروري للأطفال الذين يعانون من هذا المرض.

وتسهم مساعي "سالك" لرفع الوعي بسرطان الأطفال في تعزيز الوعي بأهمية تضافر جهود المؤسسات والأفراد من أجل مكافحة هذا المرض وتخفيف معاناة المصابين به.

حول شركة سالك ش.م.ع

تم تأسيس الشركة بشكلها الحالي بصفتها شركةً مساهمةً عامةً في يونيو 2022 بموجب قانون رقم (12) لسنة 2022، وتُعتبر "سالك"، التي تعني "انسيابية الحركة المرورية"، المُشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في إمارة دبي، حيث تتولى إدارة بوابات التعرفة الأتوماتيكية في الإمارة باستخدام تقنية موجات الراديو (RFID) وتقنية التعرف التلقائي على لوحات الأرقام (ANPR). تُدير الشركة حالياً 8 بوابات تعرفة مرورية تتوزع عبر معابر استراتيجية، لا سيما على شارع الشيخ زايد الذي يُعتبر الشارع الحيوي في دبي. تمّ في عام 2023 تسجيل 593 مليون رحلة عبر بوابات "سالك"، سواءً للسكان أثناء تنقلهم في الإمارة لمزاولة نشاطاتهم اليومية، أو السياح الذين يقصدون معالم دبي السياحية، كما تمتلك "سالك"، بموجب اتفاقية امتياز لمدة 49 عاماً (تنتهي في عام 2071)، الحق الحصري في تشغيل أي من بوابات التعرفة المرورية الحالية والمستقبلية في دبي.

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