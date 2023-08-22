دبي، الإمارات العربية المتحدة: حققت منصة "ماي فاتورة"، الرائدة في خدمات الدفع الرقمية بمنطقة الشرق الأوسط، إنجازاً مهماً من خلال الحصول على تراخيص من بنوك مركزية في ست دول إقليمية، ومن بين هذه التراخيص ترخيص من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ومن خلال هذه التراخيص، ستقدم "ماي فاتورة" مفهومًا مبتكرًا وهو "مدفوعات بلا حدود" لعملائها، بهدف تيسير قبول المدفوعات عبر الحدود بكل سهولة. بالإضافة إلى ذلك، ستعزز هذه المبادرة مفاهيم الثقة وسهولة إتمام المعاملات في مجال الدفع الرقمي، وستبسط خدمات تجميع الدفع مباشرة دون الحاجة إلى وسيط مصرفي.

وبموجب حصولها على تراخيص من البنوك المركزية في الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والكويت، والبحرين وقطر، إلى جانب حصولها على موافقة من البنك المركزي المصري، أصبحت" ماي فاتورة" قادرة الآن على تقديم خدمات قبول المدفوعات وحلول الدفع الرقمية مع تقليل الاعتماد على القنوات المصرفية التقليدية.

وسوف يمنح هذا التحول الاستراتيجي الشركة مزيداً من الاستقلالية لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتقديم خدمات استثنائية للتجار. وانطلاقاً من مفهوم "مدفوعات بلا حدود''، ستتيح شركة "ماي فاتورة" للتجار الإقليميين والدوليين إمكانية قبول العديد من طرق الدفع المحلية بكل سلاسة ومن بينها مدى، وكي نت، وبنفت، ونابس، وفوري، وميزة، وعمان نت وغيرها من طرق الدفع الأخرى من خلال لوحة تحكم موحدة.

كما تمهّد هذه الشراكات الاستراتيجية مع الجهات التنظيمية الإقليمية الطريق أمام "ماي فاتورة" لتقديم منتجاتها المتطورة في الأسواق الإقليمية بوتيرة أسرع، ما يمكّن المنصة من طرح باقة متكاملة من حلول المدفوعات الرقمية الإقليمية التي تشمل خدمات الشحن بالتعاون معDHL ، وماكينات نقاط البيع، وبرامج نقاط البيع وغيرها من خدمات الدفع الرقمية.

بهذه المناسبة، قال عبدالله الدبوس، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة "ماي فاتورة": "يُعد حصولنا على ترخيص مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي دليلاً واضحاً على الثقة والمصداقية التي اكتسبتها شركة "ماي فاتورة" في منطقة الشرق الأوسط. يعزّز هذا الإنجاز من التزام الشركة بتحسين تجارب العملاء، وتقديم الحلول المبتكرة وتطوير نظام بيئي مزدهر للأعمال".

وسوف يسهم حصول "ماي فاتورة" على التراخيص من خمسة بنوك مركزية، إلى جانب ترخيص مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في تعزيز مكانتها كشركة رائدة في قطاع المدفوعات الرقمية لمواصلة مسيرتها الرامية إلى الارتقاء بمعايير الصناعة وتقديم خدمات متكاملة للتجار.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.myfatoorah.com

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن "ماي فاتورة"

تأسست "ماي فاتورة" في عام 2016 في الكويت، وهي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية تلتزم بتقديم حلول دفع متطورة مع الاهتمام الدائم بتوفير خدمات آمنة تنال رضاء العملاء. تحتل الشركة مكانة رائدة بفضل نهجها القائم على تبسيط خدمات المدفوعات الرقمية المقدمة لكلٍ من الشركات والأفراد عبر الدمج بين التكنولوجيا المتطورة والتركيز على متطلبات المستخدمين من أجل المساهمة في صياغة مشهد المعاملات المالية. جاءت شركة "ماي فاتورة" ضمن قائمة فوربس لأفضل 30 شركة في مجال التكنولوجيا المالية في دول مجلس التعاون الخليجي لمدة ثلاثة أعوام متتالية. وبفضل تواجدها المحلي من خلال فرقها المتخصصة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي ومصر، تتبنى "ماي فاتورة" نهجاً يجمع بين الخبرات المحلية والعالمية لتقديم حلول الدفع المبتكرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

سيلينا أبو راس

selena@empyrecommunications.com

+971 55 294 2208