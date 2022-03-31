رئيس مجلس إدارة شركة مايوركا العقارية، السيد فخرالدّين مينويي فر، يسلط الضوء على خطة النمو الاستراتيجية في المنطقة للخمسة أعوام القادمة في أعقاب صفقة شراء الأراضي التاريخية التي بلغت قيمتها نصف مليار درهم

دبي، الإمارات العربية المتحدة: انضمت شركة مايوركا للاستشارات العقارية، ومقرها دبي، للنادي الماسي المرموق الذي أسسه المطور العقاري العالمي شركة نخيل العقارية، وذلك لإسهامات شركة مايوركا البارزة وانجازاتها الرائعة في سوق العقارات في المنطقة.

وتعتبر تلك الجوائز أحد أهم العلامات التي تدل على التميز في قطاع العقارات والتطوير العقاري في المنطقة. وقد تم تسليم الجائزة الماسية، التي تسعى العديد من الشركات والمؤسسات للفوز بها، إلى شركة مايوركا للاستشارات العقارية من قِبل السيد نعمان عطا الله، الرئيس التنفيذي لشركات نخيل العقارية والسيدة رشا حسن، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في شركة نخيل العقارية.

وأقيم الحفل الكبير لتوزيع الجوائز في منتجع أنانتارا الذي أفتتح مؤخراً في جزر العالم، وشهدت الاحتفالية تسلّم السيد فخرالدّين مينويي فر، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة مايوركا للاستشارات العقارية، لهذه الجائزة. ومع خبرته التي تزيد عن 20 عاماً كخبير عقاري مرموق، أثبت فخرالدّين نفسه كواحد من أهم الخبراء في مجال التطوير العقاري في المنطقة.

صفقة شراء أراضي بقيمة تصل إلى أكثر من نصف مليار درهم إماراتي

تصدرت شركة مايوركا للاستشارات العقارية عناوين الأخبار في 2021، وذلك بعد اتمامها لواحدة من أكبر صفقات شراء الأراضي في تاريخ دبي، الصفقة التي تجاوزت قيمتها نصف مليار درهم. وفي ظل ظروف السوق العقارية التي تتسم بالتحديات ذلك الوقت، أظهرت تلك الصفقة قدرات ومصداقية شركة مايوركا للاستشارات العقارية في قطاع العقارات.

وبهذه المناسبة، قال السيد فخرالدّين: "تأتي الجائزة الماسية من شركة نخيل العقارية بعد اتمامنا لأكبر صفقة شراء أرضي تأكيداً على مكانتنا كشركة تركز على العملاء وعلى تلبية كافة احتياجاتهم للوصول لأعلى درجات التميز. نسعى أن نصبح الشركة البارزة في المنطقة خلال الخمسة أعوام القادمة، ومع سعينا لتحقيق هذا الهدف، نتطلع أن تصبح دبي مركزاً للتقدم والنمو الاقتصادي، وسنواصل تحقيق المزيد من الانجازات في السوق العقاري بينما نعطي الأولوية للعملاء في قلب كافة خططنا واستراتيجياتنا.

20 عاماً من الانجازات

تأسست شركة مايوركا، والتي حصلت على صفقات تزيد قيمتها عن 3 مليارات دولار العقد الماضي، في عام 2002 من قِبل المؤسس ورئيس مجلس الإدارة الحالي للشركة، السيد فخرالدّين، بهدف التميز في الصفقات ذات القيمة الكبيرة. ويقع مقر الشركة الرئيسي في دبي، وتوسعت مايوركا للاستشارات العقارية للعمل في أوروبا عام 2019، مع مقر للشركة في باريس بفرنسا.

وتعتبر شركة مايوركا العقارية اليوم أحد أهم الشركات في قطاع العقارات في المنطقة، وتشتهر الشركة بتقديم خدمات فريدة في عمليات الاستحواذ والهيكلة والتشغيل وبيع الأصول التجارية.

وتقوم الشركة بالاستفادة من شبكتها من خبراء العقارات المحليين والدوليين للربط بين المشترين مباشرة مع الملاك الذي يوجد لديهم فرص لم يتم إدراجها في السوق بعد، وأفصح السيد فخرالدّين أنه يوجد لدى شركة مايوركا عقارات تساوي أكثر من 70 مليار درهم من مختلف البائعين.

وأكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي كذلك على أن شركة مايوركا العقارية أحد الشركات الرائدة في مجال إعادة هيكلة المشاريع المتعثرة، حيث نجحت الشركة بتحويل مخطط سكني حكومي كان قد توقف بسبب بعض التعثرات إلى مجتمع سكني رائع للتملك الحر على مساحة 4 ملايين متر مربع.

وتعتبر الجائزة الماسية هي الأحدث في مجموعة الجوائز التي فازت بها شركة مايوركا للاستشارات العقارية، حيث حصلت خلال الأعوام الماضية على: لقب الشركة العقارية الأفضل للعام من مجموعة Luxury Network وجائزة أفضل مبادرة وساطة عقارية من دائرة الأراضي والأملاك في دبي من حفل توزيع جوائز عقارات الخليج.

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