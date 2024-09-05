دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة مايلستون سيستمز، الرائدة في مجال تكنولوجيا الفيديو، عن إقامة مؤتمرها السنوي "مايلستون إكسبيرينس دايز Milestone XPerience Days" في الشرق الأوسط لهذا العام في الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر 2024 في فندق ميناء السلام في مدينة جميرا في دبي – الإمارات العربية المتحدة. حيث تسلط هذه الفعالية الضوء على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال المراقبة بالفيديو، كما سيتم عرض أحدث الابتكارات التي تهدف إلى تعزيز أمن الأفراد والمنشآت والأمن السيبراني.

يعد هذا المؤتمر، الذي سيشهد مشاركة 17 من الشركاء المتخصصين في مجال التكنولوجيا لعرض حلول متكاملة مدعومة بمنتجات مايلستون الرائدة، فرصة للتواصل مع نظرائهم في قطاع التكنولوجيا حول الاتجاهات والابتكارات والتحديات. ومن المتوقع أن تتاح الفرصة للوكلاء والموزعين والمهندسين المعماريين والمهندسين والعملاء للاطلاع على الأفكار القيمة التي سيقدمها مجموعة من الخبراء ورواد الفكر في القطاع والذين سيتبادلون وجهات النظر حول مستقبل تكنولوجيا الفيديو.

ومن المتوقع، وفقاً لشركة أبحاث السوق أوميديا، أن يصل حجم سوق برمجيات إدارة الفيديو وسوق خدمات المراقبة بالفيديو على مستوى العالم إلى 4.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، وذلك نتيجة القلق المتزايد بشأن الأمن العام ودمج الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في البيئات الحضرية. حيث تواصل شركة مايلستون سيستمز، الرائدة في هذا المجال، فتح آفاق جديدة أمام تكنولوجيا الفيديو مع التركيز على قابلية التوسع والكفاءة التشغيلية والأمان.

وفي تعليق لها على إقامة هذه الفعالية قالت لويز بو راشد، مديرة المبيعات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة مايلستون سيستمز: "هدفنا هو تعزيز الشراكة مع وكلائنا وموزعينا وشركائنا التكنولوجيين لتوفير أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الفيديو لعملائنا النهائيين. "حيث تهدف هذه الفعالية إلى عرض مجموعة واسعة من الإمكانات مع برامج إدارة الفيديو والتحليلات المرئية والحلول السحابية، فضلاً عن إظهار كيف يمكن لخبرة مايلستون تعزيز الأمن وتحسين العمليات".

تسعى مايلستون سيستمز، من خلال التركيز على البحث والتطوير المخصص للابتكار، لقيادة التقدم التكنولوجي لإعادة تعريف الإمكانيات الهائلة التي توفرها تكنولوجيا الفيديو. كما يتيح لها التعاون مع الشركات الرائدة في القطاع مثل إنتل وإنفيديا الوصول إلى أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، مما يحسن الكفاءة التشغيلية والأمان. حيث تم تحديث منتجات مايلستون الرائدة المستضافة على السحابة لتحقيق قابلية توسع أكبر لتحسين التخصيصات. حيث من المتوقع أن تشهد الفعالية مشاركة جميع الشركاء التكنولوجيين ومنتجات مايلستون سيستمز، مما يؤكد التزام الشركة بتسخير تكنولوجيا الفيديو لدفع الكفاءة والإنتاجية في مختلف القطاعات.

ولا تقتصر إقامة فعالية "مايلستون إكسبيرينس دايز" على الإمارات العربية المتحدة، بل تُقام في العديد من البلدان في الشرق الأوسط وأوروبا.

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