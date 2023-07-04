أعلنت مايلستون سيستمز، الشركة الرائدة في توفير منصة مفتوحة لبرمجيات إدارة الفيديو، عن تعيين مورتن إيلوم كرئيس تنفيذي للإيرادات.

يتمتع مورتن إيلوم بخبرة واسعة ومسيرة حافلة في مجال المبيعات في مناطق عديدة حول العالم، إلى جانب خبرته العميقة في قطاع التكنولوجيا، مما يجعله إضافة قيمة لتولي خطة التحول في فريق عمل مايلستون. وأظهر إيلوم باستمرار قدرته على تعزيز الإيرادات، وتكوين شراكات استراتيجية، وبناء فِرَق مبيعات بمهارات عالية. ونجح مورتن إيلوم خلال السنوات الثمانية الماضية، في قيادة نمو إتش بي إي أروبا، وهي شركة تابعة لهيوليت باكاراد إنتربرايز، وفي مضاعفة أعمالها خلال فترة خمس سنوات.

وبمناسبة هذا التعيين، صرح السيد توماس جينسن، الرئيس التنفيذي لشركة مايلستون سيستمز: "أنا متحمس جداَ لانضمام مورتن إيلوم كرئيس تنفيذي للايرادات في فريقنا. تضيف كفاءة مورتن القوية في مجال المبيعات عبر القنوات والمنظمات الدولية، وخبرته الواسعة في مجال التكنولوجيا، بالإضافة إلى مسيرته الحافلة في تطوير المبيعات وإنشاء البنية المناسبة للتوسع ودفع تحول الأعمال، أهمية كبيرة في رحلة التحول المستمرة لمايلستون. كما يعتبر مورتن قائداً ممتازًا يتمتع بالقيم المثالية، ويتناغم مع فلسفتنا التي تضع الإنسان في المقام الأول. ونحن نتطلع للتعاون مع مورتن لدفع نمو ونجاح شركة مايلستون".

وحول تعيينه، قال السيد مورتن إيلوم: "أنا سعيد جداً بالانضمام إلى شركة مايلستون سيستمز كرئيس تنفيذي للإيرادات. حيث شهدتُ بنفسي طوال حياتي المهنية قدرة التكنولوجيا على إحداث تحول حقيقي، وأعتقد أن مايلستون سيستمز تتمتع بإمكانات هائلة. حيث يوفر برنامج إدارة الفيديو، بالاشتراك مع الذكاء الاصطناعي، فرصاً لا حصر لها لتعود وفوائد للأشخاص والشركات والمجتمعات. أنا متحمس حقاً لأصبح جزءاً من فريق عمل مايلستون وأن أساهم في رحلة نموها، وأن أحقق الإمكانات الهائلة التي تنتظرها. أتطلع بشدة إلى مقابلة جميع موظفي وعملاء وشركاء العمل والمستخدمين النهائيين لمايلستون، والتعرف عليهم والعمل معهم."

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