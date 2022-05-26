الشركة تُنهي العام بأرباح قياسية تبلغ 1.1 مليار كرونة دنماركية، ويأتي هذا الارتفاع في الأرباح بسبب العلاقات القوية مع الشركاء وإطلاقات المنتجات الجديدة والمجهودات الكبيرة التي تُبذل في مختلف أقسام المؤسسة

دبي, الامارات العربية المتحدة : حققت مايلستون سيستمز، المؤسسة الرائدة في تكنولوجيا الفيديو التي تعتمد على البيانات والتي تستخدم لأغراض أمنية والعديد من الفوائد الأخرى، أرباحاً بلغت 1.1 مليار كورونا دنماركية، مع زيادة بلغت 12% بالمقارنة بالعام الماضي. وتضمنت أسباب تحقيق تلك الزيادة في الأرباح تركيز الشركة على الارتقاء بأدائها وإطلاقات العديد من المنتجات الجديدة، بالإضافة إلى الكثير من العملاء الذين قاموا بتركيب البنية التحتية المتعلقة بالأمور الأمنية أو تحديثها، وعلاوة على ذلك، زاد اعتماد العديد من القطاعات على تكنولوجيات الفيديو في مختلف الأغراض مثل الأبحاث الجنائية باستخدام التحليل الذكي، وتحسين كيفية إجراء أنشطة الأعمال وزيادة الكفاءة التشغيلية.

وقال السيد توماس جينسين، الرئيس التنفيذي لشركة مايلستون سيستمز، "كان 2021 عاماً ناجحاً بالنسبة لمايلستون سيستمز، حيث زاد الطلب على منصات إدارة الفيديو الرائدة التي نقدمها، وقدم فريق عمل الشركة بأكمله مجهودات رائعة، وأدى هذا إلى زيادة ملحوظة في الأرباح بالرغم من استمرار القيود التي فرضها فيروس كوفيد، بالإضافة إلى النقص في سلاسل التوريد في العديد من الأسواق. ونمت المبيعات كذلك بسبب التوسع المستمر في قاعدة عملائنا والتقدم الكبير في سوق الضيافة والسياحة، وكذلك التطور الجديد للمدن الذكية. نتطلع للاستمرار في تطوير ما نقدمه من منتجات وخدمات بالتعاون مع عملائنا وشركاءنا." وتتوقع مايلستون سيستمز الاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية خلال 2022، ولكن تمثل التطورات و الأحداث على المستوى العالمي تحدياً بالنسبة لدقة التوقعات.

الاستثمار في الناس والأصول لبناء أسس قوية للنمو في المستقبل

توسعت شركة مايلستون سيستمز في فريق عمل القيادة التنفيذية مع تعيين اثنين من الخبراء لزيادة التطور في المبيعات وفي الموارد البشرية في 2021. وعلاوة على ذلك، عينت الشركة أكثر من 100 موظف جديد، ليتخطى عدد العاملين في الشركة أكثر من 1000 موظف لأول مرة. ويقوم الموظفين الذين يعملون حول العالم على تطوير وتنمية المبيعات التي تتم عن طريق الشركاء والاسهام في تحقيق التقدم في التكنولوجيات المختلفة. ويعمل الآن لدى شركة مايلستون سيستمز أكثر من 500 موظف في المقر الرئيسي للشركة في بروندبي بالدنمارك.

وأضاف السيد توماس جينسين "نؤمن بأن للناس أولوية قصوى، ونعتبر فريق عملنا وعملائنا وشركائنا أهم وأقيم الأصول لدى الشركة. استثمرنا في العديد من الأفراد الموهوبين للإسهام في نقل الشركة للمستوى التالي من النجاحات والانجازات، ونحن في مكانة مميزة، وتعمل منصتنا على الارتقاء بحلول تكنولوجيات الفيديو. حان الوقت لبناء أسس قوية لتحقيق النمو

في المستقبل بدعم من زملائنا مع الاستمرار في السعي لتحقيق أهداف استراتيجياتنا الطموحة للنمو." وبالإضافة للتعيينات الجديدة، استثمرت مايلستون سيستمز في البحث والتطوير، وأطلقت الشركة العديد من المبادرات الجديدة والاستراتيجية.

وتحدث السيد لارس لارسون، رئيس القطاع المالي في مايلستون سيستمز عن أداء الشركة المالي في 2021 وعلاقته بتلك الاستثمارات وقال، " لتعزيز مكانتنا القوية في الأسواق، كانت أولوياتنا هي تكثيف الجهود من أجل الحصول على فرص جديدة. وباتباع تلك الاستراتيجية، انخفض دخلنا التشغيلي بنسبة 17% بالمقارنة بعام 2020. ولكن في نفس الوقت نجحت مايلستون سيستمز في تحقيق أرباح مرضية في 2020 بلغت 122 مليون كرونر دنماركية قبل حساب الضرائب، مقارنة بنسبة 83% في العام الذي كان يسبقه ويعود ذلك في الأساس إلى أسعار الصرف التي كانت مفيدة بالنسبة لنا."

ويعتبر 2021 هو العام الثالث على التوالي الذي تحقق فيه مايلستون سيستمز أرباح تتخطى المليار كرونر.

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حول شركة "مايلستون سيستمز"

"مايلستون سيستمز" شركة رائدة في مجال توفير منصة مفتوحة لبرمجية إدارة الفيديو، هذه التقنية التي تساعد العالم على إيجاد حلول لضمان السلامة وحماية الأصول وزيادة كفاءة الأعمال. تمكن "مايلستون" من إيجاد مجتمعٍ لمنصة مفتوحة تدفع عجلة التعاون والابتكار في تطوير واستخدام تقنية شبكة الفيديو، وذلك بواسطة حلولها الموثوقة والقابلة للتوسع ذات النتائج المثبتة في أكثر من 500,000 مرفق ومنشأة في جميع أنحاء العالم. تأسست شركة "مايلستون" في عام 1998، وهي شركة قائمة بذاتها َضمن مجموعة "كانون"، للمزيد من المعلومات يُرجى زيارة: www.milestonesys.com. للاطلاع على باقي الأخبار والبيانات الصحفية الأخرى، يُرجى زيارة غرفة أخبارنا هنا للحصول على المزيد من المعلومات حول العلامات التجارية.

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