دبي، الإمارات العربية المتحدة: أكدت شركة "مايلستون سيستمز"، الرائدة في مجال برمجيات إدارة الفيديو، مكانتها في قطاع التكنولوجيا الأمنية خلال مشاركتها في معرض إنترسك 2025، الفعالية الأبرز للأمن والسلامة في الشرق الأوسط. واستعرضت الشركة الدنماركية أحدث تقنياتها التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، لتسلط الضوء على دورها في تعزيز الأمن وكفاءة العمليات عبر القطاعات المختلفة.

توسع إقليمي كبير

تُعد "مايلستون سيستمز" المزود الأكبر لبرمجيات إدارة الفيديو في الشرق الأوسط وأوروبا، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن شركة "أومديا" للتحليل المستقل.

وأشارت التقارير إلى أن منطقة الشرق الأوسط، التي تشهد استثمارات ضخمة في مشاريع المدن الذكية والبنية التحتية الكبرى، باتت سوقًا واعدًا لدعم خطط الشركة التوسعية. ونجحت "مايلستون" في تجاوز معدلات النمو المعتادة لسوق أنظمة إدارة الفيديو، التي تتراوح بين 8-9%، مدفوعة بزيادة الطلب على حلول المراقبة الذكية والمتطورة.

وفي هذا السياق، قالت لويز بو راشد، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في مايلستون سيستمز: "نفخر بمشاركتنا في معرض إنترسك للعام الخامس عشر، باعتبارنا روادًا في دعم تحول الشرق الأوسط نحو المدن الذكية. وتتمثل استراتيجيتنا في تعزيز الشراكات مع المدمجين والموزعين والمستخدمين النهائيين، بما يسهم في دفع عجلة الابتكار والنمو، مع توسيع نطاق حضورنا في المنطقة."

وكشفت الشركة عن خطط لتوسيع عملياتها في الإمارات، بالإضافة إلى السوق السعودي الذي يشهد نموًا متسارعًا بفضل مشاريع مثل مدينة "نيوم".

تقنيات ذكية لمواجهة تحديات المستقبل

استعرضت "مايلستون سيستمز" خلال مشاركتها في إنترسك 2025 حلولها الرئيسية، مثل نظام إكس بروتكت لإدارة الفيديو، ومنصة بريف كام لتحليلات الفيديو القائمة على الذكاء الاصطناعي.

وأعلنت الشركة عن شراكات تقنية جديدة مع ثمانية شركاء عالميين، من بينهم Conexao Technology وCIAS، مما يعزز من مرونة منصتها المفتوحة إكس بروتكت.

وتُبرز هذه الحلول قدرتها على تحويل الفيديو إلى بيانات قابلة للتحليل والتنفيذ، بدءًا من مراقبة المطارات المزدحمة، مرورًا بتحسين العمليات التشغيلية، وصولًا إلى تعزيز الأمن العام في قطاعات تشمل التجارة، والضيافة، والرعاية الصحية، والبنية التحتية الحكومية.

كما أوضحت الشركة أن منصة بريف كام تتيح تحليل ساعات طويلة من الفيديو في دقائق معدودة، ما يسهم في تسريع الاستجابة للطوارئ، وتحسين عمليات التحقيق، وتقليل التكاليف التشغيلية.

الشرق الأوسط في صدارة أولويات مايلستون

اكتسبت "مايلستون سيستمز" سمعة قوية بفضل دورها في تأمين فعاليات كبرى، مثل كأس العالم لكرة القدم، مما أظهر قدرتها على إدارة بيئات معقدة ورفيعة المستوى. وتستهدف الشركة الآن قطاعات حيوية في المنطقة، مثل الضيافة والطيران، التي تُعد ركيزة أساسية في جهود التنويع الاقتصادي للشرق الأوسط.

وأشارت بو راشد إلى أن الطلب على الحلول الهجينة والسحابية لإدارة الفيديو يشهد تزايدًا ملحوظًا، حيث قالت: "تلتزم تقنياتنا بمواكبة التحول الرقمي المتسارع في المنطقة، بما يضمن أمن المساحات العامة ويسهم في تحسين العمليات."

رؤية مستقبلية للابتكار

في ظل تزايد المشاريع الذكية في المنطقة، تُرسخ "مايلستون سيستمز" مكانتها كشريك استراتيجي في بناء مدن المستقبل. ومن خلال الجمع بين الذكاء الاصطناعي، والشراكات التقنية، وخطط التوسع الإقليمي، تساهم الشركة في بناء بيئة أكثر أمانًا وترابطًا للأفراد والمؤسسات.

وأكدت "مايلستون" خلال مشاركتها في إنترسك 2025 أن الابتكار في مجال تحليلات الفيديو يتجاوز حدود المراقبة، ليشمل تمكين الصناعات، وتعزيز الأمن العام، ودعم بناء مدن ذكية مستدامة للأجيال القادمة.

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